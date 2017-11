Timusul este o glandă endo­crină importantă, situată în partea superioară a toracelui, cu patru degete mai jos de gropiţa de la ba­za gâtului. Loviţi uşor cu vâr­furile degetelor pe locul respectiv timp de un minut, de mai multe ori pe zi. Aceasta va impulsiona formarea de celule imunitare şi vă va alimenta cu o nouă forţă vitală.Mergeţi la saună o dată pe săptămână - astfel vă antrenaţi mecanismele de apărare natu­rală ale organismului, deoarece se vor îmbunătăţi o serie de re­glaje in­ter­ne, printre altele şi mi­crocir­culaţia la nivelul mucoa­selor. De asemenea, "camera cu aburi" va avea o influenţă pozi­tivă şi asupra metabolismului, pre­cum şi asupra secreţiei de hor­moni ce induc sentimentul de fe­ricire.Studiile arată că o ieşire în aer liber de numai 20-30 de minute în fiecare zi are darul de a ne lim­pezi mintea. O plimbare în pas alert sau o tură de jogging mobi­lizează metabolismul şi ne fur­nizează cantitatea de ultraviolete necesară, chiar dacă vremea este posomorâtă. În consecinţă, orga­nismul va avea posibilitatea să sintetizeze vitamina D, o sub­stan­ţă de însemnătate esenţială pentru activitatea celulelor imunitare.Îmbăierea într-o soluţie salină activează metabolismul (inclusiv al pielii) şi circulaţia sângelui, are un efect de reducere a acidităţii şi relaxează musculatura şi articu­laţiile. Pe lângă aceasta, se umi­difică mucoasele căilor respira­torii. Pentru o baie generală di­zol­vaţi 1 kg de sare marină (de ex. sare de la Marea Moar­tă) în cada umplută cu apă călduţă la 37oC. După ce v-aţi îmbăiat 20 de minute, odihniţi-vă întinşi în pat.Vă propunem un ceai de plan­te cu gust plăcut, care vă va ajuta să fiţi în formă. Amestecaţi 50 g măceşe, 30 g sunătoare, 10 g pod­bal şi câte 5 g flori de tei şi hamei (dacă nu dispuneţi de un cântar de mare fineţe, capabil să măsoare ase­menea cantităţi, apelaţi la un far­macist). Luaţi în fiecare zi câte o lingură din acest amestec, turnaţi deasupra 200 ml de apă clocotită, aşteptaţi 10 mi­nute să infuzeze, după care stre­curaţi. Îndulciţi cu puţină miere.Administrate zilnic sub for­ma unei cure cu durata de 4 pâ­nă la 6 săptămâni, sunt deo­se­bit de efi­ciente: sărurile Schüs­sler nr. 3, nr. 6 şi nr. 7 fa­vo­rizează oxige­narea ţesuturilor, elimină reziduurile metabo­lice, relaxează sistemul ner­vos şi musculatura.Exerciţiul "Tăiatul lemnelor" destinde şi ajută mult la reducerea stre­sului. Depărtaţi picioarele şi lăsaţi-vă pe vine, ţinând tot tim­pul spatele drept. Împreunaţi mâi­nile la piept, apoi ridicaţi braţele întinse deasupra capului, duceţi-le cât mai departe în spate şi după aceea aruncaţi-le cu putere în fa­ţă, ca şi cum aţi despica un buş­tean cu toporul. 10 repetări.Cu degetele unei mâini nete­ziţi uşor palma celei­lal­te, pornind de la mar­ginea ei exte­ri­oară spre baza de­getului mare. Ast­fel vă sti­mulaţi fi­catul. Atunci când el nu lucrează la întreaga ca­pa­citate, apar simptome precum stă­rile de oboseală şi deprimarea. E­fectuaţi acest masaj câte 1-2 mi­nute, de mai multe ori pe zi.Ovăzul conţine carbohidraţi complecşi şi vitamina B1 - am­bele contribuie la creşterea secre­ţiei de hormoni ai fericirii, a pute­rii de concentrare şi a rezistenţei la stres. În plus, mineralele şi fibrele alimentare din ovăz asi­gură sănătatea intestinului, con­­so­lidând astfel o com­po­nentă im­portantă a siste­mu­lui imunitar. Iată cum vă pre­paraţi un terci pen­tru micul dejun, un porridge clasic: amestecaţi câte 75 ml de lapte şi apă, încălziţi-le până dau un clocot, adăugaţi 2 linguri de fulgi de ovăz şi lăsaţi-le să fiarbă 5 minute la foc mic. Îndulciţi terciul cu zahăr, eventual se poate servi şi cu fructe.