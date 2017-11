Sunt cuvinte cu care, de ge­neraţii, au reuşit părinţii să le strice copiilor cheful de-a se strâm­ba. "Nemotivat", spun specialiştii, "pentru că această afirmaţie n-are nicio noimă". Uitatul cruciş inten­ţionat nu are consecinţe. Ba dim­potrivă: cei ce-şi "rotesc" bine ochii au un control deosebit asupra lor. De unde a plecat "zvonul" nu ştie nimeni, nici măcar experţii.Conţinutul ridicat de fier din spanac este un exem­plu relevant de neştiinţă. Fi­ziologul german Gustav von Bunge a măsurat exact conţi­nutul de fier al spanacului: 35 mg la 100 g (este vorba de spanac uscat, care are de 10 ori mai mult fier decât cel proaspăt). Dar faptul că el a com­parat concentratul cu leguma proas­pătă a fost dat uitării. Legenda despre "mira­colul verde" care întăreşte muş­chii ca piatra a făcut înconjurul pămân­tului - şi continuă să supravieţuiască.Greşit. Femeile care se rad, regu­lat, pe picioare, pot fi liniştite: rasul nu influenţează nici creşterea părului şi nici calitatea acestuia. Impresia optică există, într-adevăr: tuleiele "ver­ticale" sunt mai vizibile decât cele fine, "orizontale".Sigur că apa are o importanţă vitală, dar de câtă apă avem nevoie depinde de o serie întreagă de fac­tori: de climă, de masa corporală, de consti­tuţia fiecăruia şi de gradul de activitate fizică. O cantitate prea mare de apă poate chiar să dăuneze orga­nismului, pentru că îi extrage acestuia sarea. Stabilirea unei can­tităţi recomandate nu are acoperire ştiinţifică: unii au nevoie de mai multă apă, alţii de mai puţină, iar can­tităţile ce ne sunt necesare nouă, tuturor, sunt diferite de la caz la caz.Această înţelepciune populară datează încă de pe vremea când oame­nii se culcau odată cu găinile. Aşa că, la mie­zul nopţii, fazele de somn profund erau deja depăşite. Acestea se in­stalează în primele 4-5 ore după ce adormim şi sunt determinante pen­tru calitatea somnului, indiferent dacă ne cul­căm la ora zece sau abia după miezul nopţii.