Îndată ce se răceşte vremea, scutul nostru interior de protecţie, compus din circa 35 miliarde de celule imunitare, începe să se şubrezească. Îl putem întări cu mai multă mişcare, mai puţin stres şi o hrană bogată în vitamine. Foarte eficientă este şi terapia cu minerale, după modelul conceput de medicul german Wilhelm Heinrich Schüssler, la sfârşitul secolului XIX. El a descoperit că nume­roase suferinţe, atât fizice, cât şi psihice, au la bază dezechilibre apărute în conţinutul de minerale al ţesuturilor. Metoda sa de tratament constă în 12 săruri minerale, faimoasele "săruri Schüssler", care, administrate în doze homeopatice, reglează metabolismul celular şi compensează deficitele.Nu toţi reacţionăm la fel atunci când sistemul imunitar lansează un SOS disperat. Testul nostru vă va arăta care sunt în prezent vulnerabilităţile dvs. şi ce săruri minerale vă pot fi de ajutor. În România, sărurile Schüssler pot fi comandate la FARMA EX­PRESS, importator din Germania, tel. 0318/10.77.58, e-mail service@farmaexpress.ro Citiţi afirmaţiile de mai jos şi bifaţi-le pe acelea care descriu cât mai exact starea dvs. fizică şi psi­hică actuală.Reacţionez adesea cu iritare, chiar şi la amănunte nesemnificativeTind să despic firul în patru şi mă grăbesc să-mi fac griji pentru multe lucruriAm destul de des dureri de capÎn ultimul timp, am tot amânat ceea ce ar fi trebuit să rezolvCu mâna pe inimă, mărturisesc că uneori mă simt sătulă să duc în spate atâtea: serviciul, obligaţiile gospodăreşti şi familiaRecunosc că mănânc cu plăcere carne, prăjeli şi meniuri de fast-foodÎn ultimul timp, nevoia mea de somn a crescut foarte multAltădată aveam mai multă încredere în mine decât acumGândindu-mă puţin în urmă, îmi dau seama că mă îmbolnăvesc de cel puţin trei ori pe anDin când în când mă apuc de o dietă, pe care o duc până la capăt cu chiu cu vaiÎn ultimul timp am mereu erupţii pe pieleSunt permanent obosit şi lipsit de energieCând mă enervez, mi se deranjează automat stomaculÎmi pierd suflul la cel mai mic efortAm frecvent probleme cu digestiaCinstit vorbind, îmi vine greu să accept criticileÎn ultimul timp, starea mea de sănătate nu este cea mai bunăPur şi simplu, n-am la dispoziţie destul timp ca să mănânc pe îndeleteUna-două, mă năpădesc transpiraţiileCu mare dificultate, mă ridic din pat dimineaţaFac frecvent herpes şi, în general, am o piele destul de sensibilăCând mă apasă ceva pe suflet, de cele mai multe ori nu-mi arăt supărarea, ci o ţin în mineOpt ore de somn pe noapte? Din păcate, eu nu-mi permit aşa cevaFac des viroze, mereu îmi curge nasul şi am dureri în gâtÎn clipa de faţă, orice lucru pe care trebuie să-l rezolv îmi dă sentimentul că am înaintea mea un munte greu de escaladatTerapiile alternative, de genul sărurilor Schüs­sler, sunt la ordinea zilei. Lipsite de efecte secun­da­re, tabletele cu minerale se administrează foarte uşor. Pur şi simplu, le ţineţi în gură până când se topesc.Număraţi şi faceţi suma la fiecare dintre literele aflate la sfârşitul afirma­ţiilor pe care le-aţi bifat. Litera care totalizează cel mai mare număr de bifări indică starea dvs. actuală. Dacă aţi optat în mod egal pentru mai multe litere, înseamnă că sunteţi un tip mixt. În acest caz, vă ru­găm să citiţi toate recomandările corespun­zătoare.Chiar dacă la prima vedere s-ar zice că-l toleraţi bine, stresul vă dereglează totuşi echilibrul interior. Sistemul dvs. nervos şi cel imunitar sunt instabile. În consecinţă, sunteţi adesea irascibil şi mereu expus la tot felul de infecţii. Yoga sau antrenamen­tul autogen vă pot da ajutor pe termen lung, pentru a deveni mai calm şi a avea o stare de sănătate mai bună.Luaţi dimineaţa 3 tablete din sarea nr. 5, Kalium phosphoricum D6 (fosfat de potasiu) - vă întăreşte nervii. Ca să aveţi un somn odihnitor, sugeţi seara 3 tablete din sarea nr.7, Magnesium phosphoricum D6 (fosfat de mag­neziu).Abdomenul dvs. reacţionează prompt: enervare, agitaţie sau o mâncare "nepotrivită" - şi deja echili­brul dintre semnalele nervoase care activează diges­tia şi cele care o încetinesc este compromis. Re­pao­sul şi căldura ajută (aproape) întotdeauna la tulbu­rările gastrointestinale.Administraţi-vă dimi­neaţa şi seara câte 3 tablete din sarea nr. 9, Natrium phosphoricum D6 (fosfat de sodiu). Reglează pro­ducţia de acid gastric şi are efect calmant asupra tractului digestiv.Sunteţi deseori apatic, iar dispoziţia dvs. se apropie din ce în ce mai mult de cenuşiul trist de afa­ră. În asemenea momente, este important să vă măriţi aportul de oxigen, făcând mai multă mişcare. Cei ce se codesc, atunci când e vorba de un program sportiv în toată regula, îşi pot umple rapid rezer­voarele de energie cu un exerciţiu pe care vi-l pre­zentăm în continuare. Stând în picioare cu spatele drept, ridicaţi braţele larg desfăcute, ca şi cum aţi vrea să cuprindeţi cerul. Apoi ghemuiţi-vă la pă­mânt. Alternaţi cele două mişcări de 3 ori.Când vă ameninţă melancoliile toamnei sau constataţi că nu mai aveţi spor la muncă, dizolvaţi 3 tablete din sarea nr. 5, Ka­lium phosphoricum D6 (fosfat de potasiu) în puţină apă fierbinte şi beţi cu înghiţituri mici. Refa­ce rezervele de energie şi stimulează metabolismul.Recunoaşteţi: în prezent vă bizuiţi mult pe faptul că sistemul dvs. imunitar stă neclintit la datorie. Chiar şi atunci când şi-a epuizat forţele. Deoarece ten­siunea nervoasă şi agitaţia vă subminează imuni­tatea, este cu atât mai important să compensaţi acest deficit cu suficient somn (7 ore) şi o alimentaţie sănătoasă (vitamine).Sarea nr. 3, Ferrum phosphoricum D12 (fosfat de fier), înzdrăveneşte sis­temul imunitar - sugeţi câte 5 tablete de 3 ori pe zi.Obosiţi repede, vă doare mai mereu capul şi a­veţi întruna probleme cu pielea? Toate acestea su­gerează că v-ar prinde bine o "curăţenie generală", care să învioreze ficatul. Ajutaţi-l cu o alimentaţie al­calină, în care legumele să fie prezente din belşug, totodată şi cu multe lichide. Apa cu lămâie (300 ml de apă călduţă, amestecată cu zeama stoarsă dintr-o ju­mătate de lămâie) vă hidratează corpul şi acce­le­rează detoxifierea.Sarea nr. 10, Natrium sulfuricum D6 (sulfat de sodiu), susţine buna func­ţionare a rinichilor, colecistului şi intestinului. Luaţi 3 tablete dimineaţa.