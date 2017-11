Planeta dvs. guvernatoare Marte se găseşte în Ba­lan­ţă, semnul aflat pe partea opusă a cer­cului zodiacal. Acest lucru vă avan­tajează într-un fel, pentru că nu veţi mai fi atât de direcţi în situaţiile conflictuale, ci veţi încerca să ve­deţi şi punctul de vedere al celor cu care nu vă înţelegeţi, iar aceasta e cheia reuşitei. În jurul datei de 19, nu este însă exclus ca amabilitatea să vă părăsească şi să vă treziţi în­tr-o confruntare necruţătoare cu ci­ne­va aflat în poziţie de autoritate sau dacă cineva vă contestă dvs. auto­ritatea. Şi interac­ţiunile cu per­soane din străinătate pot fi nume­roase sau puteţi puteţi pleca la drum valvârtej, dar ar fi de dorit să nu porniţi în călătorie pe 14, când şi co­mu­nicarea poate fi confu­ză şi difi­cilă.Există toate motivele pentru care veniturile dvs. ar trebui să crească. Aşa zic Ju­piter şi Neptun. Reuşita depinde de realismul aşteptărilor dvs., şi nu uitaţi că graba strică treaba.Tensiunile cu şefii se intensifică la mij­locul lunii. Chiar dacă 19 şi 20 pică într-un weekend, tot puteţi face ce­va care să vă afecteze ascensiunea.În aceeaşi perioadă de timp e bine să cedaţi o parte din autoritate parte­nerului, care a fost atâta timp mai mult decât tolerant cu dvs.Pe 17 şi pe 29, picioarele, res­pec­tiv oasele (în special genunchii), vă pot necăji.Taurii se simt bine în pielea lor. Se simt la propriu bine în pielea lor, cam până pe 7, perioadă în care le face bine îngrijirea corporală şi, eventual, adoptarea unui regim nou, care să nu presupună privaţiuni sem­ni­ficative. În jurul datei de 14, n-ar fi prea indicat să porniţi la drum, în spe­cial dacă acesta este unul lung. Dacă sunteţi studenţi, s-ar putea să daţi mai puţin randament ca de obicei. După data de 23, când Neptun revine în mişcare directă pe cer, dispar şi o serie de nelămuriri pe care le-aţi avut în legătură cu unii prieteni. Veţi putea înţelege cine v-a minţit şi de ce. Puteţi avea şi surprize plăcute aflând cine v-a ajutat cu discreţie.La mijlocul lunii, cel mai pregnant pe 14, sunteţi in­flu­enţaţi de un aspect care vă poate determina să faceţi greşeli. Dar un­de­va, după 20, apar şanse serioase de a vă con­solida afacerile, iar în ultima săp­tă­mână a lunii, în special pe 28 şi 29, puteţi semna un contract pe ter­men lung.În jurul datei de 20 se poate să pierdeţi capi­ta­lul de simpatie câştigat printre cola­boratorii dvs., până pe 7, dacă începeţi să faceţi paradă de autoritate.Unele perechi se for­mează, altele se su­dea­ză. Partenerul vă poate privi la fel ca atunci când s-a îndrăgostit de dvs.Către finele lunii vă pot năpădi dureri de cap ori tensiunea poate creşte brusc.Creativitatea şi voinţa îşi dau mâna până pe 7 şi vă ajută să duceţi cu succes la capăt planurile dvs. personale de dezvol­ta­re. Unii dintre dvs. se vor bucura de realizările copii­lor. Ar trebui să fiţi însă atenţi ca după 7 şi mai ales pe 19 şi 20, să nu fiţi prea exi­genţi cu cei mici. Tot atunci, dar şi în ultimele zile ale lunii, există pericolul de a vă avân­ta în jocuri de noroc, riscând excesiv şi putând pierde pe mă­sură. Întreaga lună, dar în special în pe­rioada 5-14, prietenii se pot do­ve­di, nu doar un ajutor de nădejde, dar şi o sursă de inspiraţie. Ei vă pot face, de exemplu, să vedeţi multe ches­tiuni din viaţa dvs. dintr-o pers­pec­tivă nouă şi să începeţi să vă dez­voltaţi potenţialul.Unii pot veni în urma unei inspiraţii sau prin­tr-o circumstanţă norocoasă, până pe 7. Sau ca urmare a unei investiţii in­teligente, întreprinsă eventual îm­preună cu un coleg, în preajma datei de 10.Reuşiţi să vă înţelegeţi tot mai bine cu colegii, dar nu nea­părat şi cu şefii, pe 15 şi apoi pe 23, când puteţi fi zăpăciţi şi dvs., dar şi ei.Comunicarea în cuplu se îmbună­tă­ţeş­te din 7, iar pe 26 e bine să as­cul­taţi cu atenţie ce are de spus perechea dvs.Încercaţi să mâncaţi puţin, căci vă puteţi îngrăşa rapid.Relaţiile sociale sunt ar­mo­nioase şi pot avea o colo­ra­tură emoţională puternică, sub in­fluenţa Lunii pline din data de 4. Mai ales legăturile de prietenie cu femeile se pot profunda, vă simţiţi la fel de apropiaţi, ca şi când aţi fi membri de fa­milie. O situaţie care trena încă de la mijlocul lunii iu­nie, cu repetate intârzieri le­gate de o călătorie sau încur­cături, privitoare la nişte studii, se poate acutiza, în preajma datei de 23, înainte de a-şi găsi, într-un fel, rezolvarea. Mai poate fi vor­ba şi de o situaţie care se dove­deşte diferită de ceea ce presupu­neaţi, pentru că cineva v-a prezentat-o in­corect. Implicaţii reale încep să se vadă către finele lunii.12 poate fi o zi cu ghi­nion, dacă vă apucaţi să chel­tuiţi pe distracţii sau să cum­păraţi lucruri pentru copii. Mai bine vă faceţi cumpărăturile în jurul datei de 20, când e posibil să găsiţi chili­piruri.6-14 poate fi in­ter­valul optim pentru a face un salt în carieră, deşi întreaga lună vă oferă un cadru pro­pice pentru a vă face re­mar­caţi de şefi, dacă nu chiar de a lega o adevărată prietenie.Cei doi be­nefici, Venus şi Jupiter, se întâlnesc la mijlocul lunii şi decid, de comun acord, că meritaţi mai multă dragoste.Puteţi descoperi pe neaşteptate remedii surprinzătoare pentru boli ce vă ne­căjeau de mult.Aceasta este ultima lună pe parcursul căreia sunteţi flan­caţi de planete care se asigură că ră­mâneţi ancoraţi pe linia desti­nu­lui dvs. Aveţi aliaţi puternici, pe dis­ciplinatul Saturn, stă­pâ­nul tim­pului, care se asigură că pri­miţi recompensele cuveni­te du­pă mai bine de doi ani de mun­­că sus­ţinută, de a vă face re­marcaţi, şi de imprevizibilul Ura­nus, care vă lăr­geşte plaja de ex­pri­ma­re şi vine cu acele situaţii inedite, pe care nimeni nu le poate pune la ca­le. Putem să le numim sincronicităţi sau, pur şi sim­plu, noroc chior. Im­portant e să aveţi încredere în direcţia în care mergeţi. Începând din 8 e bine să vă ocu­­paţi de chestiuni familiale şi cas­nice.Noiembrie este o lună în care se recomandă pruden­ţă şi verificarea atentă a detaliilor legate de afaceri, investiţii, economii. Ar fi bine să le faceţi înainte de data de 23, ca să vă lămuriţi cât mai repede ce să faceţi pe viitor. Puteţi trece la acţiune din 26.Vă interesează mai mult pres­ti­­giul, decât rezultatele con­cre­te. Fiţi însă atenţi la relaţiile de ser­viciu în preajma datei de 20.V-aţi străduit destul, e cazul ca şi persoana iubită să se străduiască. Dacă nu, decizia va fi uşoară.Nu trataţi cu uşurinţă stările febrile din a do­ua parte a lunii, ele pot semnaliza infecţii destul de serioase.În primele patru zile ale lunii sunteţi deosebit de expeditivi în rezolvarea chestiunilor ad­minis­tra­ti­ve, mai ales dacă ele au de a face cu efectuarea unor plăţi. La fel de uşor vă vine să învăţaţi lucruri noi. Ve­nus şi Jupiter vă promit interacţi­uni din­tre cele mai plăcute, cu rude şi ve­cini. Mai apoi, atenţia dvs. se în­dreap­tă către chestiuni domestice, cum ar fi reparaţii mai mici sau mai mari. Ar fi bine să discutaţi cu cei din familie oportunitatea valorifi­că­rii unor resurse familiale. Sau puteţi să vă daţi seama care dintre seniorii fa­mi­liei au cunoştinţe de pe urma cărora cei mai ti­neri din familie ar putea obţine mai încolo avan­taje, cum ar fi tai­nele unor meserii.Cea mai prosperă pe­rioadă a lunii se întinde până pe 7. E vorba probabil de sume modice. Proiectele mai substanţiale sunt încă în faza incipientă.Sunt anumite jocuri de culise pe care, da­că le studiaţi, veţi avea multe de în­văţat în privinţa falselor aparenţe.O incertitudine sâcâitoare poate a­jun­­­ge într-un punct critic, pe 23. Dar trebuia să treceţi prin aşa ceva, ca să puteţi redefini relaţia.Coloana sau inima vă pot necăji, mai ales pe 12 şi 22.Venus şi Marte în semnul dvs. vă asigură, pâ­nă pe 7, un bun echilibru interior. Din pă­ca­te, la acea dată, Venus vă părăseşte şi vă lasă în com­pania lui Marte, până pe 9 decembrie. E bine să ştiţi, pentru că aveţi nevoie de răbdare, firea dvs. nu se acordează uşor cu energia planetei supra­nu­mite "micul malefic". Zilele în care prezenţa sa vă va da cu adevărat de furcă vor fi 19 şi 20. Acela va fi un weekend pe care, dacă-l petreceţi în familie, riscaţi să vă ex­puneţi unor dispute destul de ne­plăcute. Mai e posibil să se strice câte ceva prin casă, dar nu vă apucaţi dvs. să meşteriţi.Începând din data de 8, Jupiter şi Venus se vor găsi împreună în Scorpion, ceea înseamnă că, băneşte vorbind, aceasta poate fi ce mai bună lună a anului.În jurul datei de 23, când Neptun cel înşelător revine în mişcare di­rec­tă pe cer, o situaţie de la serviciu vi s-ar putea înfăţişa într-o lumină cu totul diferită decât în ultimele cinci luni.Relaţia de cuplu trece printr-un binevenit proces de stabilizare, pro­babil şi sub influenţa cercului dvs. de prieteni, care vă îndeamnă să vă daţi seama când şi cum aţi cerut prea mult de la partener.Lucrurile s-ar putea înrăutăţi, în jurul datei de 23, în privinţa cir­culaţiei limfatice şi a sensibilităţii picioarelor.Sunteţi de invidiat în no­iem­brie, deoarece, pe lân­gă faptul că cei mai mulţi dintre dvs. îşi sărbătoresc, până pe 22, ziua de naştere, îi aveţi alături, din 8 încolo, pe cei doi benefici, Venus şi Jupiter. Cu toate că Venus nu e deloc pu­ternică în semnul dvs., împreună cu Jupiter, vă va permite să obţineţi multe lucruri pe care vi le doriţi. În special în cea de-a treia săptămână a lunii, ener­gia lor reunită vă va fi de mare folos. Relaţiile de orice natură devin mai armonioase şi starea dvs. de spirit se anunţă pozitivă şi relaxată. Doar pe 12 şi pe 22 pot interveni anumite situaţii care să vă tul­bu­re, temporar, buna-dispoziţie. Un proiect creativ sau legat de copiii dvs., rămas în suspensie din iunie încolo, se finalizează ori se anulează după 23.S-ar putea ca veniturile dvs. să nu spo­rească în mod semnificativ pe parcusul acestei luni, însă cel mai probabil creşterile în­registrate acum vor dăinui o bună bucată de vreme de-acum încolo.S-ar putea să fiţi impresionaţi de dovezile de prietenie ale colabo­ra­torilor. Vă pot veni şi idei grozave.Unii dintre dvs. pot deveni atât de siguri, încât în preajma Lunii pline din 4, să-şi declare sentimentele fără echivoc şi să ducă relaţia la nivelul următor.Nu pierdeţi nici o ocazie de odih­nă şi relaxare, până pe 8.Saturn, cel supranumit ma­rele malefic, v-a tre­­zit multe nesiguranţe şi anxietăţi vreme de mai bine de doi ani. În noiembrie, majoritatea dintre dvs. vor ajunge să aprecieze programul de cazar­mă saturnian, pentru că limitările şi restricţiile cărora le-aţi fost supuşi au început să de-a roade şi acum vă daţi seama cu cât mai bine faceţi faţă unor solicitări care cu câţiva ani în urmă v-ar fi făcut să vă simţiţi excedaţi. Se poate ca reacţiile unor prieteni speciali, cu o mare deschidere men­tală, să vă redea încrederea în forţele proprii - şi această consolidare a încrederii va fi cel mai bine direcţionată înspre proiecte practice.Pe 19 şi pe 20 este posibil să faceţi nişte alegeri păguboase, în restul lunii nu vă puteţi plânge.Până pe 4 s-ar putea să finalizaţi cu succes un proiect lucrativ. Încurcă­turile care se pot ivi acasă, în jurul datei de 23, s-ar putea să vă împiedice să vă concentraţi cum trebuie asupra cerinţelor profesionale.Unii dintre dvs. se pot îndrăgosti brusc de o persoană pe care până atunci o considerau doar prietenă, iar de data asta, nu e vorba despre vreun foc de paie.Tindeţi către leneveală, mai ales în cea de-a treia săptămână a lunii, iar kilogramele se depun necruţător.Începând din 2015, cei mai mulţi dintre voi n-au înţeles de ce anumite situaţii se schimbă în rău, fără vreun motiv aparent. Aceste momente neplăcute au fost pricinuite, în cea mai mare, parte de inamicii dvs. ascunşi. Cei mai mulţi dintre dvs. aţi devenit (şi mai) retraşi şi v-aţi făcut o sumedenie de procese de conştiinţă, din pricina unor eşecuri din trecut. Acum vă vine uşor să vă detaşaţi, Saturn vă ajută să vă faceţi un bilanţ onest, Uranus, să câştigaţi o perspectivă neemo­ţio­nală asupra vieţii dvs. E bine să vă schiţaţi deja planurile de viitor.Continuă să vină înspre dvs. acele ocazii de investiţii care trebuie dezvoltate acum. Tot ceea ce trebuie să faceţi dvs. este să vă definiţi propria participare la aceste afaceri. O zi deosebit de bună pentru încheierea unor contracte poate fi cea de 20.Creativitatea şi îndrăzneala dvs. vă pot atrage aprecierea şefilor, până pe 7. Mai încolo însă, mai ales în preajma datei de 20, puteţi să fiţi excesiv de ambiţioşi şi nu dă bine.Se prea poate ca unii dintre dvs. să întâlnească, după 7, o persoană din cercul de prieteni cu care să se înţeleagă din prima.Se poate ca problemele cronice legate de oase sau piele să nu dis­pa­ră cu totul, dar să se amelioreze brusc.Faceţi parte dintre zodiile privilegiate de planete, luna aceasta, deoarece ambele planete care vă guvernează zodia, respectiv Saturn în Săgetător şi Uranus în Berbec, se întâlnesc într-un aspect armonios. În consecinţă, şi dvs. vă este mai simplu să vă împăcaţi latura organizată, disci­plinată şi cam severă pe care o aveţi de la Saturn cu originalitatea şi excentricitatea pe care vi le conferă Uranus. Acesta două energii, puse cap la cap, vă pot ajuta să vă găsiţi nu doar un mai bun echilibru mental şi sufletesc, dar şi un loc în viaţă, în care să vă simţiţi mai în largul vostru, poate un grup de oameni cu idei asemănătoare.O situaţie încurcată, bazată pe nişte fapte sau informaţii nu tocmai clare sau nu tocmai corecte începe să facă sens după 23.După 8, dar cel mai marcat în cea de-a treia săptămână a lunii, pot apărea şanse care să vă propulseze sus de tot. Pu­teţi da peste persoane capabile să vă aprecieze cu adevărat inventivitatea.Bucuraţi-vă de ce aveţi şi nu vă supăraţi pe partener pe 13 şi pe 24, când răbdarea vă poate fi pusă la încercare.Nu vă faceţi planuri de drum pentru weekendul 19-20, pentru că există pericol de accidente.De pe la mijlocul lunii iunie simţiţi nevoia să faceţi nişte schimbări în viaţa per­sonală, doar că, de fapt, nu ştiaţi ce aţi fi vrut să schim­baţi. Motivul l-a constituit nu doar faptul că planeta dvs. guvernatoare, Neptun s-a aflat în miş­care retrogradă în tot acest răstimp, dar a primit şi suficiente aspecte stresante. În noiem­brie, vin să-l încurajeze ambii benefici, Venus şi Ju­piter, deci veţi vedea că, deşi sunteţi în con­tinuare nemul­ţu­miţi de dvs., alţii sunt încântaţi. După 23, începeţi să vă daţi seama de ce. E o lună potrivită pentru expunere publică, examene şi călătorii.De o bună bucată de vreme, mai precis din 2011, pentru cei mai mulţi dintre dvs., situaţia financiară a fluctuat într-un mod im­previzibil. Acum începe un proces de stabilizare.Această stabilizare se poate datora şi reglării raporturilor cu şefii dvs., care au început să vă aprecieze odată ce v-aţi disciplinat.Problema e că nu prea ştiţi ce vreţi şi cine mai sunteţi în cuplu. În amor, şi mai puţin. Vă mai reveniţi, după 23, când Neptun în semnul dvs. redevine direct.Deşi nu aveţi motive de în­gri­jorare, ar fi bine să luaţi mă­suri profilactice legate de inimă şi coloana ver­te­brală.