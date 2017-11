Vâltoarea morii

Pridvorul cu ţesături

Vasile Grad, ţăranul poet

Cărămida, ţigla metalică, inoxul, vopseaua, etajul şi balcoanele au înlocuit aproape pretutindeni arhitectura veche, atât de specială a Maramureşului. Rar mai vezi o casă tradiţională din bârne. Undeva, pe un pâ­râu curgând voios din­spre munte, o moară stră­­ve­che a supravieţuit însă tuturor schim­bă­rilor şi modelor, oprind, parcă, cu roata ei, mer­sul tim­pului. E moa­ra lui Mecleş, a­ceeaşi de pes­te o sută de ani, încă func­­ţională.Dumitru Mecleş, zis Dănilă, îşi po­tri­veş­te pălăria pe cap. Vu­ie­tul apei e atât de pu­ter­nic, încât acoperă orice sunet. Lemnele ard surd sub cazanul din care curge horinca, arborii zgâlţâiţi de vânt se miş­că în tăcere, ca într-un film fără coloană sono­ră. Vuiet de apă şi atât. Apă sosită din munte, adusă pe scoc, zăgă­zu­ită şi obligată să învârtă roţile mari din piatră. Apă muncită, din greu, de unde poate şi urletul ei, ca al unui animal deşelat de poveri. Mai încolo, scă­pată de corvoadă, se cuminţeşte şi curge susu­rând printre brusturi. Morarul simte telefonul mobil vibrând în buzunar. Răspunde. E consăteanul lui, Vasile Grad. Vrea să macine. Îi e poftă de-o mă­măligă. Până vine, Dănilă supraveghează cazanul. După cum zice, horinca e apă de foc.O toarnă musafirilor de la oraş în pahare mici şi le priveşte feţele, cum mai întâi se crispează, apoi se destind, ca într-o iluminare. "Apa de foc" le ajunge în mă­runtaie şi îi încălzeşte, iar pe aici, când e ger nă­prasnic, focul ăsta din trup e la fel de bun ca focul din sobă. Poate mai de folos, fiindcă soba nu o pot căra după ei, pe când o sticluţă cu horincă, orice gospodar ştie să o poarte în straiţă. "Moara asta e de pe vremea bunicului, din 1907", zice Dănilă, cu aerul că evocă de-a dreptul facerea lumii. Bărbatul nu mai e nici el tânăr, are la rândul său vârsta unui bunic. "Au fost mai multe mori, pe valea asta, dar or dispărut. A mai rămas numai a mea. Altă moară de apă nu mai întâlneşti. Eu tot aici am muncit de când am fost copil, că multe lucruri trebuie să înveţi, ca să fii un morar bun. După mine nu ştiu ce se va mai întâmpla. Fiul meu lucrează în asi­gurări, nu va veni cât îi lumea să aibă grijă de moară", îmi strigă bărbatul vorbele la ureche, în timp ce ochii i se umezesc, de stropii fini ai apei care tot cade în vâltoare, vuind asurzitor.Dintr-un pridvor de casă veche, ca­mu­flat de pături miţoase, de straie colorate şi traiste vărgate, co­boa­ră, ca dintr-un crâng de lână, nevasta mo­ra­rului. E încă ener­gică, are privirea vie, pare să nu-i scape nimic. "Zece femei l-au dorit de bărbat. Era cel mai destoinic morar, se înghesuia lumea la moara lui, cu carele pline de saci. Era cineva în sat", îşi laudă nevasta soţul, bucuroasă că dintre toate, ea a fost cea mai norocoasă. Şi iată-i îm­preună acum, trudind toată ziua la moară, la da­rac, la cazan. "Noi am rămas aşa cum ne-am po­me­nit. Lumea s-a mai schimbat. Mulţi au plecat la muncă în străinătate, şi-au cons­truit case mari, iar a­cum râd de noi, ne dis­pre­ţuiesc. Ne spun că tot în putreziciunile bă­trâ­nilor noştri am ră­mas", oftează femeia pri­vindu-şi cu duioşie băr­batul, care mai arun­că un lemn sub cazan.Doi cai bruni, trâ­gând o căruţă, năvălesc fornăind pe podul care asigură accesul dinspre şosea către moară. Când ajung în bătătură, că­ru­ţaşul îi struneşte şi sare cu supleţe în faţa lor, îm­pingându-i într-un loc lăturalnic, unde sunt câ­teva smocuri de iarbă. Omul ridică în spate un sac şi-l duce direct în moară. Dănilă calcă pe o punte suspendată dea­su­pra apei şi trage de un oblon. Apa scapă spre instalaţia morii. Roţi şi axe din lemn ferecat în fier se pun în mişcare, sacul e deşertat în coş, boabele cad prin scocuri din lemn, între pietrele care se învârt şi se învârt, strivind, mărunţind şi prefăcând în pulbere boabele sticloase. Morarul îşi scufundă mâna dreaptă în grămăjoara de făină. O miroase, pune un pic pe limbă. E mulţumit. Consăteanul lui macină aici de patruzeci de ani. Vasile Grad e un bărbat svelt, un adevărat muntean. Intră în vorbă pe loc, spunându-şi povestea, înşirată parcă, pe roata morii."De mic copil, eu am fost la oi. Am mers pe jos de atâtea ori de aici din sat până la păşunile de lân­gă Borşa. Am mers şi mai de­par­te, până aproa­pe de Vatra Dor­nei. Sunt 150 de km până acolo. Am toţi munţii ăştia în picioare". Dar Vasile Grad nu e un păstor oa­recare. Omul ştie să horească, să facă versuri despre orice. Horitul e o artă în Ma­ra­mu­reş, dar o artă pe cale de dis­pa­ri­ţie. Vasile a com­­pus sute de ver­suri, unele sa­ti­rice, supărat de mer­sul actual al lumii, de lipsa cins­tei, a ome­niei, de fu­ga de mun­că a tine­rilor care caută câş­tigul uşor, revoltat de cei aleşi să conducă destinele ţării şi nu au altă grijă decât să-şi sporească pri­vile­gii­le. Nici mo­ravurile mo­der­ne nu i-au scăpat păstorului din Ma­ramureş: "Dau sute de milioane/ ca să-şi pună silicoane/ să intre în lu­mea modernă/ cu o ţâţă cât o pernă/ şi-şi fac buza ca la iapă/ de nu pot să beie apă". Îl ascultăm, râzând, în timp ce apa plonjează în vâl­toare, firul de horincă fier­binte cade în gă­leată, iar frunzele de arţar şi prun fac piruete în aer, suflate de vânt.În ogradă intră un grup de turişti. Sunt din Ba­cău şi au ţinut să viziteze "Moara lui Mecleş" după ce au văzut un indicator. L-a plantat acolo un ir­lan­­dez îndrăgostit de Maramureş, Peter Hurley, cu­nos­cut deja cititorilor "Formulei AS". "Domnul Hurley m-a ajutat şi cu bani, când a venit apa ma­re şi mi-a făcut pagube", îmi spune morarul Dă­nilă, plin de recunoştinţă. Turiştii sunt preluaţi de Titiana, soţia morarului. Femeia se poartă ca un ghid adevărat. Le arată moara şi daracul, apoi le prezintă ţesăturile ei. Pânză adevărată, din in, îm­po­dobită cu toate florile Ţibleşului. Moara e lumea lor, a soţilor Mecleş. Au moştenit-o şi au îngrijit-o, în timp ce satul în jurul lor s-a schimbat, de­venind de nere­cunoscut. Casele vechi din stejar au fost de­mon­tate bucată cu bucată şi vândute în străinătate, fi­indcă lemnul era valoros, numai bun de trans­for­mat în par­chet pentru noile vile. Tinerii au plecat şi ei să muncească pentru un câştig mai bun şi apoi au construit case mari, acoperite cu ţiglă metalică. Sunt case cu nimic diferite de cele de la oraş. Nu­mai moara lui Mecleş a rămas neschimbată. Ma­cină de o sută de ani porumbul şi grâul adus de să­teni în căruţe sau în ştrafuri trase de cai mari.Vasile, poetul, şi-a cărat ultimul sac cu făină şi porneşte spre casă, ţinând strâns hăţurile, să nu-i scape bidiviii în şosea. Titiana aranjează nişte pă­turi pe pridvor, să li se vadă mai bine înfloriturile. Dănilă se pregăteşte să umple din nou cazanul. Dacă nu ar lucra zilnic, l-ar copleşi tristeţea şi i-ar îneca sufletul. E al treilea morar din neamul său. Are la rândul său urmaşi, dar nimeni nu e dispus să preia moara. Cine ştie ce se va întâmpla mai târ­ziu? Deocamdată, e bine. Roata se învârteşte, mai vine câte un sătean să macine sau câte o echipă de te­leviziune să facă un reportaj. Din vechiul Ma­ra­mureş a mai rămas doar Dănilă şi moara lui. Din­colo de ea, s-a ivit o lume nouă, străină. Acolo lo­cuiesc vecinii lui Dănilă, care câştigă bani în ţările Ves­tului. Trăiesc ca la oraş, indiferenţi la fru­mu­seţile care mor împrejurul lor. Casele lor sunt urâte, dar au etaj. Porţile de lemn au fost înlocuite cu porţi de fier. Cine caută Maramureşul de-altădată, să nu dea banii de pomană pe benzină sau tren. Scârţâind din toate încheieturile, doar moara lui Mecleş macină de un secol, dacă nu cumva a mă­cinat chiar secolul, cu roata ei.