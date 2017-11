Compoziţii de Mihai Cismaru

La 41 de ani arată ca o liceancă. Te surprinde însă, de la început, amărăciunea adâncă din ochii ei negri şi intenşi. O tristeţe ce pare să spună că au văzut ceva groaznic, ceva ce noi, ceilalţi, nici nu ne închipuim! Dacă o priveşti cu atenţie, observi că sprâncenele îi sunt doar desenate. Şi că poar­tă perucă - un păr brun şi bogat, întocmai cum era pă­rul ei natural. Îţi dai seama imediat că sunt sem­nele chimioterapiei şi amuţeşti. Ecaterina îţi în­ţelege şocul şi te scoate, tot ea, din impas: "Şi acum îmi mai caut elasticul, să-mi prind părul", spune, şi glasul i se înfioară sub un tremur de lacrimi, pe care le topeşte în grabă, sub un râs cristalin şi curajos. "Matei, băieţelul meu de 9 ani, îmi spunea la-nceput: «Mama, de-acum o s-arăţi ca un bebeluş! Dar, te rog eu mult, când vii să mă iei de la şcoală, să-ţi pui peruca!» Şi, iată-mă, am aproa­pe un an de când o port".Pe Katy Boicea, acum Antonescu, o ştiu de când eram doar nişte copile cu ghiozdanele în spate, două fete din Balş, orăşelul nostru natal din Oltenia. Aveam visuri simple pe-atunci, iar viaţa ni le-a împlinit. Ne doream o familie, un copil şi o meserie pe care s-o facem cu drag. Dumnezeu ni le-a dăruit. Acum, visul cel mare al Ecaterinei e să tră­­iască şi să-şi crească băiatul. Când ne-am reîn­tâlnit în Bucureşti, trecuseră mai bine de 20 de ani peste noi. Katy părea neschimbată, ba chiar era mai străluci­toare ca oricând. Numai mâh­nirea aceea abia per­cep­tibilă ce îi întuneca uneori chipul îi dădea un aer diferit. Nu te-aştepţi ca, reîntâl­nind o veche cu­noştinţă, ce-ţi amin­teşte de o copilărie fe­ricită, să afli că acum luptă pentru viaţă! Pur şi simplu nu-ţi vine să crezi! Asculţi uluit şi niciun cuvânt nu pare destul de cald şi de blând încât să i-l spui, ca să-i aducă puţină alinare. Şi taci. Iar rea­litatea întunecată, odată pre­schimbată-n poveste, îţi dă speranţa că, la fel ca-n orice basm, va avea un final fericit! Numai că, în viaţă, lucrurile nu stau întotdeauna aşa!Katy a aflat că are cancer la sân în septembrie, anul trecut: "N-am avut niciun semn în afară de o ameţeală puternică. Totul se-nvârtea în jurul meu. Uneori, nici nu vedeam pe unde merg, eram ca-ntr-un vis! Şi chiar mi-am zis de câteva ori: «E ceva rău cu mine!»". Îmi mărturiseşte că găsea mereu scu­ze ca să amâne mersul la medic. Ba ca să-şi ducă băieţelul la mare, ba ca să petreacă timp cu sora din Grecia. Până într-o zi, când a ridi­cat mâi­nile în faţa oglinzii, să-şi prindă părul: "Am descoperit o adâncitură sub sânul stâng. Aşa, ca o gropiţă în obraz". Atunci chiar s-a speriat. A sunat imediat la o clinică, dar i s-a făcut programare abia în două luni. Medicul, un chirurg on­colog renumit, care îi inspira multă în­credere, a întâmpinat-o op­timist şi chiar glumeţ. În timp ce o palpa, însă, chipul i s-a întunecat. Zâmbetul i s-a topit, de înda­tă ce a intuit diagnosticul: tumoră ma­mară, stadiul 1, cu risc de metastaze. "Am simţit că mor când am aflat. Imediat ce-am ieşit pe poarta spitalului, am sunat-o pe sora mea din Grecia. Apoi pe fratele şi cumnata mea din Bucureşti. Le-am povestit şi am plâns. Iar ei au încercat să mă liniştească. Dar nicio vorbă, oricât de caldă şi încurajatoare, nu mă alina. Mă simţeam pierdută, distrusă! Şi mi-am dat seama că, oricâţi oameni ai avea lângă tine, în bătălia asta eşti singur!"...Diagnosticul a fost confirmat de la primele in­vestigaţii. A fost programată la operaţie la începu­tul lunii decembrie. Tensiunea aşteptării şi spaima iraţională de intervenţia chirurgicală o măcinau, la fel de perfide ca boala ce îşi făcuse culcuşul în ea: "Îmi era o frică îngrozitoare, mă gândeam că eu o să mor pe masa de operaţie. Aveam deplină în­cre­dere în domnul profesor şi, cu toate astea, mă te­meam că o să mi se întâmple ceva rău. De anes­tezie mi-era cel mai frică. Îmi închipuiam că o să adorm şi n-o să mă mai trezesc niciodată". În toate zilele acelea de dinainte de internare, când o copleşeau frica de ce va urma, plângea pe furiş, ca să nu le transmită soţului şi copilului ei teama şi în­doiala. "A fost o perioadă în care sim­ţeam că viaţa mea s-a terminat. Alergam la biserici şi mă rugam la Dumnezeu", povesteşte Ecaterina. Mai întâi, s-a rugat să-i fie lăsată viaţa, din care trăise atât de puţin! S-a rugat pentru liniştea şi seninătatea de altădată. S-a rugat să nu fie smulsă de lângă oamenii ei dragi. Apoi, după zile lungi de lacrimi şi frământări, şi-a adunat tot sufletul într-un unic mesaj către Dumnezeu, ce a devenit rugăciunea inimii ei: "Doamne, lasă-mă să-mi cresc copilul, că nu e nimeni ca mama! Doamne, lasă-mă să-mi cresc copilul!". Au mai trecut alte două săptămâni de incer­titudini şi frică, de rugăciuni multe şi fierbinţi. Până când, dintr-odată, şi-a găsit liniştea: "Mi-am zis: asta e, dacă mor, o să fiu cu Dumnezeu".Se apropiau sărbătorile de iarnă, când Katy s-a internat pentru operaţie. Nu mai fusese niciodată la spital, decât atunci când l-a născut pe Matei. Îi era frică de doctori, de bisturie şi mai ales de anestezie. Cu toată teama şi din toată nenorocirea, Ecaterina realiza însă că ea e un caz fericit. Medicul îi spusese că venise la vreme şi şansele erau mari. Avea şanse maxime de vindecare, fără să fie nevoie să i se ampu­teze vreun sân. În salon cu Eca­terina era o doamnă de 47 de ani, care venise cu ma­re întârziere la spi­tal. "Sânul ei era com­plet deformat. Uriaş şi oribil! Şi n-ar fi venit nici atunci, dacă n-ar fi convins-o fata ei, în vârstă de 15 ani", îmi povesteşte Katy, care nu reuşeşte să-nţe­lea­gă cum se poate o ma­mă neglija într-atât, când are un copil de crescut. O altă femeie care se operase mai demult, venise pentru re­cons­trucţie de sân şi se bucura ca un copil că va arăta, din nou, ca altădată. Şi mai era o doamnă drăguţă, blondă, cu ochi albaştri, care învinsese cancerul cu ani în urmă şi venise doar pentru control.Operaţia a venit la o săptămână de la internare şi a decurs fără probleme mari. S-a trezit în sala de reanimare, unde a rămas 24 de ore. "Mă simţeam de parcă mă lovise un tren", îmi spune. "Dar, când mi-a fost ceva mai bine, am început să cânt co­linde. Doar eram în decembrie!". După o săptă­mână, se întorcea acasă. Cu o cicatrice mică sub sânul stâng, care acum deja nu se mai vede. Dar lupta era departe de a se fi terminat! O aştepta un maraton dur, care o înfricoşa: şedinţele de chi­mioterapie, opt la număr. Au fost, încă de la în­ceput, crunte. Iar greaţa a fost cel mai mic in­con­venient, pe care aproape că nu l-a băgat în seamă. De la prima şedinţă, se aştepta să-i cadă părul. S-a întâmplat după 18 zile, îşi aminteşte Katy cu precizie. "Toată viaţa am avut părul lung şi bogat. Atunci, mai erau câteva fire subţiate, două-trei fâşii, ce abia se mai ţineau de cap. Pe restul, des­prins ca un corp străin, m-am încăpăţânat să-l mai păstrez, măcar câteva zile, prins într-un elastic. Mă făcea să-l mai simt încă puţin al meu". În cele din urmă, s-a înarmat cu o foarfecă, cu maşina de ras cu care-şi tundea băieţelul, şi s-a închis în baie. A dat muzica tare, de parcă voia să nu-şi mai audă gândurile. Soţul ei s-a oferit s-o ajute, când a înţeles ce se pregăteşte să facă. Dar Ecaterina a spus nu. A vrut să trăiască singură momentul acela, al despăriţirii de o parte din feminitatea sa. "Nu am realizat imediat, părea că îmi este indiferent. Abia după vreo trei zile am trăit şocul. Devenisem altcineva." Au venit apoi, odată cu fiecare şedinţă de chimioterapie, depresii cumplite. Se simţea inutilă, lipsită de orice sens. "După a cincea sau a şasea, venele mi se întăriseră, de la atâtea ace. Otrava refuza, parcă, să-mi mai intre în corp. Depresiile erau groaznice, simţeam uneori că cineva străin a intrat în corpul meu şi-i spuneam: «Ieşi din mine, ieşi, că eu nu sunt asta!»".Acum, când ne-am întâlnit, Katy tocmai a terminat şedinţele de chimioterapie. E liberă să-şi ia de la capăt viaţa. "Nu mi-a spus nimeni clar dacă am învins cancerul. Dar dom­nul doctor mi-a zis că pericolul cel mare a tre­cut. Eu îl consider eroul meu, mi-a salvat viaţa. Ca şi pe a altor mii de femei! Oricum, mă mai aşteaptă controale, investigaţii, poate multă vreme de-acum înainte, dar vreau să uit şi să încep din nou să trăiesc cu ade­vărat. Să mă întorc la lucru, printre oameni. Să le zâmbesc lui Matei şi soţului meu, fără să ascund, în suflet, un ghem de plâns". Am întrebat-o, la finalul întâlnirii noastre, dacă în anul acesta, de când luptă cu cancerul, a avut momente în care să se mai simtă normal, adică liberă de ameninţarea bolii. "Nici măcar o clipă", mi-a răspuns. "Frica rămâne. Până şi în vise mi-a intrat. Dar, de multe ori, îmi spun: «Bine că a fost doar atât!». De-acum pot începe să trăiesc din nou. Şi am un mesaj pentru toate femeile: să îşi facă regulat controale şi să meargă la medic de la primul semn! De fapt, de asta am acceptat să-mi apară numele adevărat. Vreau ca mărturia mea să fie un avertisment."Povestea Ecaterinei Antonescu este po­vestea a peste 2 milioane de femei din lumea întreagă. În România, peste 8.000 de noi cazuri de can­cer la sân sunt depistate anual, iar peste 35% din­tre femei pierd lupta cu boala, în special din cauza diag­nos­ticării tardive.ALINA DINCĂ