Mă adresez dvs. cu speranţa că printre cititorii revistei se va afla cineva care să mă ajute să ies din calvarul care durează de mai bine de 3 ani. În anul 2011 am fost diagnosticată cu ulcer varicos gamba stângă şi limfedem, care se manifestă nu doar prin edem, ci, din 2015, şi prin scurgeri abun­dente de limfă, zi şi noapte. Am fost internată de mai multe ori în secţia Dermatologie, dar s-au produs doar mici ameliorări. La fiecare internare am luat antibiotice (conform antibiogramei), în total 18 feluri. Mi-a slăbit atât de puternic inima, încât nu mai pot face tratament cu antibioticele sintetice. În prezent iau imunoglobuline (trata­ment descoperit prin revista dumneavoastră). Pla­ga ulceroasă s-a modificat mult în bine, dar limfa continuă să curgă, umezindu-mi nu doar pansa­mentul şi şoseta, ci chiar şi încălţămintea. Îi rog din suflet pe cei care s-au confruntat cu asemenea probleme să-mi spună ce tratament au făcut. Oare există vreun remediu? Dumnezeu să vă răsplă­tească toate strădaniile!Am 52 de ani şi sufăr de ani de zile de hemoroizi. În august m-am hotărât să îi operez. Am fost progra­mată întâi la colonosco­pie, unde mi s-au găsit pe colonul ascen­dent doi polipi - unul de 0,6 cm şi altul de 1,7 cm. Cel mai mic a fost extirpat şi s-au tri­mis pro­be pentru biopsie. Rezultatul: început de ma­lig­nizare. Fiind o for­mă în fază inci­pientă, medicii mi-au reco­man­dat operaţia, prin care să-mi elimine porţiu­nea de intestin cu polipi. Nu ştiu ce să fac, mi-e teamă de o operaţie atât de radicală. Vă rog să-mi reco­man­daţi un tra­ta­ment care să stopeze sau să re­ducă viteza de dezvoltare a celulelor, sau orice ar fi benefic. Am au­zit de multe produse naturiste, dar nu ştiu care ar fi cel mai eficient pen­tru mine şi fără contra­indicaţii. Aştept cât mai urgent un sfat din partea dvs. Vă mulţumesc!Acum trei ani, am fost operat pentru două chisturi hidatice la ficat. La o ecografie făcută în vara aceasta, medicul a constatat că am din nou un chist hidatic, cu dimensiunile de 4 cm/ 6 cm, la nivelul segmentului IV hepatic anterior, de­păşind conturul hepa­tic. Îmi simt ficatul ca pe un bolovan şi mă doare chiar şi când respir. Am suportat cu greu prima operaţie, de aceea încerc acum, cu ajutorul dvs., să găsesc o altă soluţie pen­tru a scăpa de acest chist. Tra­tamentul alopat constă în can­tităţi mari de medicamente, care au reacţii adverse. De ase­menea, netratate, chisturile hida­tice pot duce la complicaţii sau chiar pot pune în pericol viaţa. Se pot spar­ge, provocând un şoc ana­filactic, sau pot cauza insuficienţă hepa­tică sau chiar ciroză. Spe­cia­liştii revis­tei dvs. îmi pot recomanda un tra­ta­ment efi­cace (na­­tu­­rist sau alter­na­tiv), care este mai puţin no­civ decât trata­men­tul alopat? E­xistă per­soane ca­re au trăit o ase­me­nea expe­rienţă şi care îmi pot da un sfat? Vă rog din suflet să-mi răspundeţi prin in­ter­mediul re­vistei. Cu mulţumiri,Am o fetiţă în vârstă de 14 ani care, în urma in­flamării unor gan­­glioni - la subraţ şi sub­mandi­bulari -, a fost diag­nosticată cu toxo­plas­moză. Ni s-a spus că pisicile trans­mit această boa­lă, dar noi nu avem pisică. Am căutat şi pe internet, dar nu am găsit niciun leac, nimic concludent. Poate ştie cine­va care s-a con­frun­tat cu o asemenea boală vreun remediu naturist sau un alt tip de tratament eficient în vindecarea acestei boli. Cu mul­ţumiri,Am 29 de ani, sunt căsătorită de 4 ani şi nu am rămas niciodată în­săr­cinată. La începutul anului am fost diagnosticată cu infertilitate pri­mară. Am făcut ce­lio­scopie pen­tru verificarea permeabilităţii tu­bare şi s-a constatat că trompa stân­gă este complet înfundată, iar trompa dreaptă are in­fecţie, ceea ce înseamnă că şansele să rămân în­săr­cinată sunt de 50%, dacă aş scăpa de infecţie. Între­barea mea este dacă există vreun tratament na­turist pentru a putea evita insti­laţiile locale, reco­mandate de medici, care ar dura câteva luni. Le rog pe cititoarele care s-au confruntat cu această pro­blemă să mă ajute cu un sfat. Vă mulţumesc.Vă rog din suflet să mă ajutaţi să îl pot con­tac­ta pe d-l psihoterapeut Romulus Popescu. Fiica noastră, în vârstă de 29 de ani, este diag­nosticată cu endometrioză gradul 4 şi a suferit două inter­venţii chi­rurgicale la interval de 7 luni. La ultima operaţie, care a avut loc în aprilie, chirurgul nu a riscat să îi desprindă uterul de colon, de teamă să nu ajungă la anus contra naturii. Deci, va urma cel puţin o operaţie. Problema e că fiica noas­tră şi-a pierdut încre­derea în com­petenţa doctorilor, nu vrea să mai audă de operaţii, e sătulă de dureri şi psihicul ei e foarte jos, de când i s-a spus că nu va putea fi nicio­dată mamă. Aşa că vă implor din toată inima, aju­taţi-mă cum aţi ajutat de-a lungul anilor atâţia oa­meni! Ajutaţi-mă cu o adresă de contact a d-lui Ro­mulus Popescu! Dum­nezeu să vă ajute în tot ce faceţi!