Sunt unul dintre cei mai vechi cititori ai revistei dumneavoastră, şi cred că asta nu a fost întâmplător, întrucât mi-a venit şi mie rândul să folosesc leacurile naturii.Într-un cuvânt, vreau să vă spun că polipii de pe colon, cu care am fost diagnosticat în urmă cu nici un an de zile, au dispărut în câteva luni, mul­ţu­mită produselor naturale ale doamnei doctor Himovith, căreia îi mulţumesc pentru ajutor. Elixir of Youth şi Digestton, cele două produse concepute de dumneaei m-au scutit de teroarea cuţitului şi de gândurile negre, legate de ce afecţiune aş putea să am în viitor.Cei care vor să îmi urmeze exemplul să tele­foneze la 0748/11.24.20.Cu mult respect,