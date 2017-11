Daţi-i băieţelului să mănânce la cină o farfurie cu lapte, amestecat cu 3 linguriţe de tărâţe de grâu cernute (fără hoaspe), îndulcită cu o lingură de miere curată. Asta să-i fie cină pe multă vreme. Tot seara, faceţi-i baie de şezut cu tărâţe. Puneţi apă la fiert, astfel ca să obţineţi, după ce puneţi în ea tărâţe, un fel de cir. Îl turnaţi în lighean şi puneţi băieţelul cu popoul în el, cât suportă el de cald. Cu o mânuţă, să tragă din cir şi pe burtică. Acest tra­tament este valabil pentru toţi cei care au probleme cu intestinul şi scaunul. Dumnezeu să-i ajute pe toţi necăjiţii.Vă răspunde un student la medicină. Vă pot spune că există o boală cunoscută ca "boala săru­tului", întrucât se transmite prin salivă. Boala se numeşte mononucleoză infecţioasă şi este produsă de virusul Epstein-Barr (E.B.V.). Un alt virus, care se transmite tot prin salivă, numit virusul citome­galic (Cmv), produce o boală asemănătoare, nu­mită mononucleoză citomegalică. Mai multe deta­lii ar fi de prisos, întrucât nu stă în putinţa dvs. a recunoaşte boala şi nu aveţi a vă teme, pentru că boala nu este frecventă la noi. Dacă e s-o luăm pe calea aceasta, atunci puteţi afla că prin salivă se transmit alte boli mai frecvent întâlnite (hepatita B virală, bolile herpetice).Este o boală infecţioasă şi transmisibilă, caracterizată prin: febră neregulată, inflamaţia faringelui, mărirea sau tumefierea ganglionilor, mărirea splinei. Boala poate avea debut gradat sau brusc, cu dureri de cap, frisoane, febră, lipsa poftei de mâncare, oboseală etc. Nu există un tratament specific împotriva acestei boli. Se pot administra anti-termice. Nu se administrează antibiotice şi, mai ales, Ampicilină, deoarece acestea dau erupţie alergică, în cele mai multe cazuri. După boală, rămâne o stare de astenie fizică şi psihică, uneori câteva luni. Cele mai multe cazuri de mononu­cleo­ză se întâlnesc la tineri.În urmă cu 15 ani, după un control medical, mi s-a pus diagnosticul de glo­merulonefrită în focar. Am fost internată la Spitalul Militar Craiova, unde am pri­mit un tratament medical, ponderea având-o antibioticele, dublate de un regim alimentar din care sarea lipsea cu desă­vârşire. Datorită perioadei mari de internare, am fost propusă pentru pensio­nare pe caz de boală. Cum situaţia fami­liară nu-mi permitea, nu am acceptat, şi am început lupta cu boala. După 21 de zile de spitalizare, am fost externată, urmând acasă un tratament cu Propanolol (tablete) şi cu Moldamin (fiole) - una la 7 zile. La sugestia unei asistente din spital, am folosit acasă tratamentul natu­rist pe baza de ceaiuri: * Ceai de anghi­nare - 2 căni/zi; 1 dimineaţa şi 1 seara; * Ceai de mătase de porumb şi cozi de cireşe - 3 căni/zi; * Ceai de coada-calului - se bea în loc de apă, toată ziua. Toate ceaiurile se folosesc neîndulcite. Apoi, am urmat o cură de ape minerale, timp de 18 zile, în staţiunea Olăneşti - izvorul 7. Deci, timp de 3 luni, am urmat un tratament medicamentos; cura de ceaiuri - timp de un an şi jumatate-doi ani; o singură cură de ape la Olăneşti, iar acum, la vârsta de 71 de ani, păstrez doar o amară amintire despre acea neagră perioadă din viaţa mea. Nu ştiu care din cure a fost cea mai eficientă, dar ştiu foarte sigur că prin ajutorul Celui de sus, m-am vindecat. Să vă dea bunul Dumnezeu multă sănătate!Am 67 de ani şi am suferit de aceeaşi boală ca dvs. De aceea, mă grăbesc să vă dau sfaturi de remediere. Cumpă­raţi de la magazinele Apicola sau de la vânzătorii de miere de la piaţă, tinctură de propolis. Modul de tratament este urmă­torul: dimineaţa, la prânz şi seara, luaţi câte 15 picături pe o linguriţă de zahăr sau miere, cu 15 minute înainte de a mân­ca. Dacă veţi urma conştiincios tratamentul, veţi avea rezultate satisfăcătoare.Faceţi băi de şezut cu coada-calului: o mână de plantă se lasă peste noapte într-o oală cu apă rece, a doua zi se-ncălzeşte până aproape de punctul de fierbere. Se toarnă peste apa din cadă şi se fac băi de şezut, cât se poate de calde. Apa din cadă trebuie să acopere rinichii. Durata: 20 de minute. După ce ieşiţi din apă nu vă ştergeţi, ci înfăşuraţi-vă într-un halat şi băgaţi-vă cu el cu tot sub plapumă. Este o reuşită sigură în bolile renale şi ale vezicii, elimină pietrele şi nisipul. Intern: beţi zilnic ceai de coada-calului (1 linguriţă de plantă la o cană de apă), în înghiţituri mici.Am suferit şi eu cu limba luni de zile, de parcă ar fi fost arsă. Întrucât picăturile date de medic nu m-au ajutat, am recurs la un leac propus de-o mătuşă: ceaiul de sân­ziene (drăgaică), care scoate toate toxinele din corp. Beţi 3 căni pe zi (1 linguriţă de plantă la o cană de apă), dintre care una trebuie băută dimineaţa, pe stomacul gol. Cu acelaşi ceai puneţi şi tam­poane de vată îmbibate pe limbă (le ţineţi cu degetele). Obligatoriu: un regim ali­mentar din care să lipsească alcoolul, tutunul, condimen­tele. Mâncaţi brânză de vaci, smântână, carne fiartă, legu­me şi fructe. Vă doresc să vă faceţi bine.Cumpăraţi de la Apicola tinctură de propolis. Puneţi într-o jumătate de pahar cu apă, 20-30 de picături. Se va obţine un lichid alb-lăptos, din care se ia o cantitate mai mică în gură, se ţine pe limbă cam 10-15 minute, apoi se scuipă. Procedeul se re­petă de 2-3 ori pe zi. După 10 zile, afecţiunile exis­tente dispar.De această boală am suferit şi eu, şi băieţelul meu, căruia erupţia i-a apă­rut pe corp, la vârsta de un an. Boala este ereditară şi se manifestă ca o alergie la diferite alimente. Copilului meu îi apăruse din pricina laptelui. Schimbaţi-i nepo­ţelului tipul de lapte pe care i-l daţi de obicei şi urmăriţi evoluţia. Mie, în schimb, mi-a apărut boala imediat ce am născut, iar petele şi mâncărimile erau accentuate din cauza con­sumului de carne şi meze­luri. Eu m-am vindecat printr-un regim alimentar foarte sever. Băieţelului meu i-am dat un me­dicament, Ketotifen, care i-a ajutat, dar vă recomand să cereţi sfatul şi d-lui dr. homeopat Pavel Chirilă (telefonul cabinetului Naturalia este 021/350.51.33), care - nouă - ne-a fost de un mare ajutor. Eu cred ca unguentele doar ameliorează boala, n-o şi vindecă. Vă urez multă sănătate!Rădăcina de brusture măcinată pulbere se mestecă, vreme de 5 minute, după care se înghite cu puţină apă caldă (se ia înainte de mesele principale).* Preparaţi următorul ceai: arnică - 10 g, cicoare - 15 g, turiţă-mare - 10 g, flori de soc - 10 g, lumânărică - 10 g, salvie - 5 g, muşchi de piatră - 10 g, nalbă mare - 10 g, sulfină - 10 g. Se fierb toate plantele în 1,5 litri de apă, vreme de 30 de minute. Se lasă să se infuzeze, apoi se strecoară. Se beau de 3 ori pe zi, cu o jumătate de oră înainte de masă, câte 50 ml.* Luaţi gaz distilat, dimineaţa şi seara, cu o jumătate de oră înainte de masă (câte o linguriţă).Puneţi la macerat 1 linguriţă din planta caşul-popii, într-o ceaşcă de apă rece, peste noap­te. A doua zi, lichidul se încălzeşte (dar nu se fierbe), se strecoară şi se toarnă în termos, care se clăteşte cu apă fierbinte înainte de această ope­raţie. Pentru folosire, se reîncălzeşte, dar pe un vas de aburi. Se beau 4 căni, înghiţitură cu în­ghiţitură, în 24 de ore, iar cu 6 ceşti se face gargară (tot în 24 de ore). Se spune că pe baza acestui remediu boala se stinge, chiar dacă este în ultimul stadiu. Resturile de plantă rămase în termos se amestecă cu puţină apă şi făină de orez, pentru a rezulta un terci, care se încălzeşte. Se aplică pe o cârpă de in, apoi se leagă în jurul gâtului şi se acoperă cu un fular. Alternativ, se aplică comprese cu flori fier­binţi de drăgaică (se scufundă, puse în sită, într-un vas cu apă clocotită) şi se face gargară adâncă (1 linguriţă de plantă la o cană de apă). Vă urez multă sănătate!