Cât era ziua de lungă, împreună cu su­rorile mele hălăduiam pe toate coclau­ri­le, după fragi, după ciuperci, după mu­re... după tot ce găseam în panerul bu­nă­tă­ţilor de vară.Într-o zi, pe la mijlocul unei veri foar­te călduroase, împreună cu bunica din partea tatălui meu, am plecat la pă­du­re, după bureţi lăptoşi şi gălbiori. Erau delicate­sele noastre de vară, fierţi cu fire de mărar şi pregătiţi salată, cu usturoi verde tocat. Am trecut o vale cu ierburi înalte, am trecut un islaz, unde păşteau cirezi de vite, şi am intrat, sărind de bucurie, în pădure. Am început să caut în dreapta, în stânga, să fiu prima care va găsi ciuperci. Şi tot umblând aşa, cu ochii în iarbă, am ajuns pe o potecă ascunsă printre brusturi şi smocuri de iarbă. Când, ce să vezi! În faţa mea apăruse de nicăieri un boboc de gâscă. Era mărişor, deoarece puful i se schim­base în pene. Când m-am uitat mai bine, am observat că pe spate avea o rană urâtă care se infectase şi o bâzâiau muştele, dar puişorul era vioi, în ciuda faptu­lui că suferea. Cu ochişorii lui negri mă ur­mărea cu atenţie, rugându-mă parcă să nu-l las în pădure, pradă sigură pentru vulpi. Am renunţat la căutatul ciupercilor şi împreună cu mama-mare am pus bobocul de gâscă în traistă şi am pornit către casă. Când l-a văzut mama, l-a văicărit o vreme, apoi, zile la rând i-a oblojit rana, până când s-a vindecat. Fusese furat, probabil, de un uliu, care îl scăpase din gheare. Săracul pui umblase prin pădure singur şi amărât zile în şir. Avea ciocul verde pe marginile deschizăturii, semn că verdeaţa i-a fost de mare ajutor.Cu timpul, bobocul a devenit un gâscan cu prestanţă, şi care cerea respect. Sâsâia iritat la străinii care intrau în curte, apoi făcea o gălăgie grozavă, de trebuia să ieşim la el şi să-l potolim. Alteori, când îmi auzea glasul, venea la mine să-mi spună ceva. Îşi întindea gâtul şi cu ciocul mă trăgea de rochiţă, de ciorapi, de haină, de încălţăminte, încercând să prindă cu ciocul şi să tragă fie o cataramă, fie un şiret... Îi plăceau mângâierile. Venea la mine, îşi întindea gâtul, eu îi netezeam penele de pe cap şi el îmi vorbea, "gârâia" pe limba lui minute în şir. Câteodată, rămânea cu gâtul întins şi cu ochii ţintă la mine, chiar şi când dez­­mierdatul se termina, împreună cu toate di­mi­nutivele de alint adresate neamului păsă­resc.A trăit mulţi ani, poate şi datorită iubirii mele. Nimeni din familie n-a avut curajul să îl propună drept friptură de sărbători. Când a ajuns bătrân, mergea mai greu, legănându-se într-o parte şi alta, dar tot de strajă stătea la poarta casei...Din când în când, îl aud şi acum, în în­de­părtatele amintiri ale copilăriei mele, cârâind fericit şi fugind după mine, să-l mângâi pe cap.