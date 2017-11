Spre 1900, biologul austriac Karl Landsteiner des­coperea că există patru grupe sanguine princi­pale. Cercetările sale au permis transfuziile san­guine, un progres de maximă importanţă în medicină, şi i-au adus premiul Nobel.Patruzeci de ani mai târziu, Rh. Leone Bourdel emite ipoteza conform căreia între sânge şi compor­tamentul psihologic al individului există o legătură. Ma­tematicianul japonez Masahiko No­mi a studiat statistic această legă­tură. El a demonstrat că fiecare gru­pă sanguină corespunde unui ca­racter precis. Ketsu-eki-Gata, meto­da sa de caracteriologie san­guină, este astăzi folosită frecvent în Ja­ponia şi SUA de către psihologi.Tipul 0 este extravertit, cerce­tător, coleric şi generos. Gelos fără a fi ranchiunos. Realist, orga­nizat, concentrat, afec­tuos. Puţin agresiv şi nervos, uneori prea or­go­lios ori încăpăţânat.Tipul aparţinând grupei A este ordonat, stabil, organizat, fidel în dragoste. Raţiunea domină afec­tivitatea. Este tipul dragostei de durată. Frecvent pesimist, timid, lent, încearcă uneori o lipsă de încredere în sine.Pasional, intuitiv, original şi creativ, iată câteva caracteristici ale individului ce aparţine grupei B. Acestei grupe îi aparţin mulţi artişti. Dezinhibaţi, cei ce aparţin grupei sunt adesea seducători. Dar sunt imprevizibili, solitari, uneori deprimaţi şi neas­cultători.Foarte sensibili, intuitivi, tot atât de raţionali şi de afectivi, nativii sunt adesea imprevizibili. Fe­me­ile şi bărbaţii ce au grupa AB sunt generoşi, dezin­hibaţi, sociabili şi diplomaţi. Totuşi, sunt irascibili, indecişi şi uneori ranchiunoşi şi nedis­ciplinaţi.Atât în muncă, cât şi în dragoste, indivizii cu grupa 0 sunt dinamici şi cercetători. Fără com­plexe, ei seduc şi îmbrăţişează cu foc.E extravertită şi plină de farmec. Ştie să convingă atunci când se îndrăgosteşte, ceea ce i se întâmplă adesea. Vrea un bărbat de care să fie mândră. Îl va flata şi îl va pune în va­loare. Este posesivă şi geloasă. Odată căsătorită, este ataşată şi fidelă. Bună organi­zatoare a vieţii de familie, metodică, dinamică şi întreprinzătoare, îşi susţine soţul şi copiii. E doar cam ambiţioasă câteodată. Are nevoie de contact fizic şi dragoste pasională.Îi place să seducă şi o face cu succes. Dar nu e totdeauna sincer. Nu-l lăsaţi să creadă că sunteţi o uşuratică. Cu cât îl faceţi să aştepte, cu atât vă va iubi mai tare. Autoritar, vrea să fie stăpân acasă la el. Nu-l trataţi frontal, procedaţi cu diplomaţie şi farmec; astfel veţi face ce vreţi din el. Este foarte senzual şi e un foarte bun amant. Dacă îl surprindeţi mereu cu ceva nou, veţi putea să luptaţi cu o oarecare infi­delitate, care nu e totuşi cel mai mic păcat al lui.Pudici, rezervaţi şi timizi, in­di­vizii grupei A nu au totdeauna o viaţă afectivă uşoară. Le lipseşte îndrăzneala şi e adesea în pre­judiciul lor. Şi totuşi, câtă dragoste au, câtă dorinţă de a se dărui!Are o imaginaţie amoroasă inepuizabilă. Îi plac mai mult decât orice poveştile de dragoste, aven­turile şi pasiunea. Dar în dragoste, dimpotrivă, este neîncrezătoare, timidă, temătoare... Îi e frică să se îndrăgostească şi nu o face decât cu greu. Face rar primul pas şi adesea riscă să treacă pe lângă marea dragoste. Este o bună soţie, dar nu-i place prea mult gospodăria, nici gestiunea familiei. Ea excelează în profesii pozitive.Nimeni nu-l întrece în puterea de a visa. Dacă ar fi în stare să transpună în scris poveştile de dragoste pe care şi le imaginează, ar deveni un al doilea marchiz de Sade. Dar ce distanţă între imaginaţie şi realitate: inhibat şi timid, n-are curaj să încerce nici una din scenele erotice pe care le poartă în minte. Numai după o îndelungată acomodare cu o femeie şi numai când e foarte sigur de ea, începe să scoată coarne timide, ca melcul, păşind cu grijă pe un teritoriu străin. Dar când drumul i-e, în sfârşit, cunoscut, devine un amant imbatabil. În viaţa de toate zilele, bărbatul A e reţinut, dar le dă femeilor preţul pe care îl merită, din priviri.Bărbaţii şi femeile de tip B nu acordă aceeaşi importanţă dragostei şi sexualităţii ca celelalte grupe. Asta nu înseamnă că afacerile de inimă nu contează pentru ei. Mai degrabă nu le plac regulile, nor­mele şi restricţiile. Ei acordă mai multă im­portanţă prezentului decât viitorului şi zburdă mult înainte de a se fixa.Dinamică şi uneori extravagantă în viaţa sa socială, ea devine rezervată de îndată ce întălneşte bărbatul vieţii sale. Îi place viaţa de cuplu cu con­diţia de a nu fi dependentă. Optimistă şi inventivă, ea acceptă toate situaţiile. Dar sexul este pentru ea mai degrabă igienă corporală.Seducător, îi place să dea tuturor femeilor pe care le întâlneşte impresia că sunt unice. Dar când se îndrăgosteşte, rămâne fără voce. Deci fiind, de regulă, infidel, se aşteaptă la infidelităţi. Deşi sexul nu e totul pentru el, inventiv, el ştie să fie pe mă­sura aşteptărilor atunci când întâlneşte pe cineva pentru care sexul contează mai mult.Cei cu grupa sanguină AB sunt incurabili ro­mantici şi astfel îşi trăiesc şi sentimentele. Asta îi face câteodată naivi. Sunt ca fata din poveste care vrea să se căsătorească cu fiul regelui.Nu-i uşor pentru ea, căci e plină de imaginaţie. Fascinează bărbaţii cu comportamentul ei. Exi­gentă, este dificil de cucerit. Este o soţie bună, îşi iubeşte casa şi copiii. Pentru cei care sunt lângă ea, este capabilă de cele mai nebuneşti nopţi de dra­goste.Nu-i place să vorbească direct despre sex. Totuşi, se simte bine cu femeile care sunt atrase de magnetismul extraordinar pe care îl posedă. Soţ sau prieten, este agreabil, cu condiţia să-l fereşti de prieteni. Sexul îl pasionează şi se descurcă ex­celent.Compatibilitate medie. Funcţionează doar în cazul în care partenerul este mai în vârstă. Parte­nerii în acest caz se înţeleg fără discuţii inutile. Un bărbat "0" cu Rh pozitiv şi o femeie "0" cu Rh negativ constituie cel mai bun cuplu al grupei. În rest...O combinaţie excelentă. O familie fericită. Ea îl susţine moral. Dar sunt adesea furtuni. Din fericire, se aplanează. Bărbatul "0" cu Rh negativ sau pozitiv o deranjează pe femeia "0" cu Rh negativ - e prea autoritar. Ea îl va părăsi, în 40% din cazuri.E o dragoste furtunoasă, ce funcţionează îndeosebi prin sim­ţuri, înaintea sentimentelor. El îşi va sacrifica cariera în favoarea ei, ceea ce e frecvent la bărbatul "0" cu Rh negativ. Vor trăi unul lân­gă celălalt ca doi străini. Cam trist, nu?Ea are nevoie de toată forţa caracterului ei şi de puterea ei de decizie. Îl va iubi necondiţionat dacă nu e prea superficial. Bărbatul "0" cu Rh negativ şi femeia "AB" cu Rh negativ formează un cuplu aproape ideal. Pasiune, raţiune, sex, sentimente, nimic nu le lipseşte. Cu condiţia ca femeia să aibă încredere în el. Ceea ce nu se întâmplă în toate cazurile.Căsătoria sau cuplul ideal. Se completează de minune. Ea e blândă, eficientă. El e tandru, dar şi puternic. Ceea ce îi poate despărţi sunt doar pro­ble­mele profesionale ale bărbatului.Prea frumos să poa­tă fi adevărat. Ace­leaşi gus­turi, o casă fe­ricită, copii bine cres­cuţi, o viaţă liniş­tită. Bărbatul "A" cu Rh po­zitiv şi fe­meia "A" cu Rh negativ for­mea­ză un cuplu armonios şi durabil. Dar dacă nu au o profesiune apro­piată sau hobby-uri comune, se îndepăr­tea­ză unul de celălalt.Este un cuplu excelent, o legătură durabilă, dacă ea are încredere în el şi dacă el o merită. Pace, tandreţe, armonie, dragoste.Un cuplu liniştit, plin de tandreţe. Fără valuri... şi unul, şi celălalt caută stabilitate şi o găsesc uşor. Şi nu au nevoie de o mare pasiune pentru a se simţi fericiţi. Dar rutina îi îndepărtează. Cea mai bună combinaţie: bărbatul "A" Rh negativ şi femeia "AB" Rh pozitiv.Ea e prea grăbită, prea exclusivă. Asta poate să-l lase indiferent sau să-i placă ne­bu­neşte. El trebuie să o satisfacă sexual, dacă nu, va deveni un străin sau un tiran.O combinaţie bună, cu condiţia ca "B" să fie calm. El trebuie să-şi înfrâneze iniţiativele, să fie atent şi să o ajute să îşi rezolve indeciziile. În caz contrar, e puţin probabil că vor îm­bătrâni împreună.Două fiinţe asemănătoare, cărora le trebuie mult timp pentru a se adap­ta, fiecare făcând mai multe eforturi decât ar fi cazul. Sunt mai degrabă prieteni decât amanţi. Da­că găsesc calea să se înţeleagă, s-ar putea să ţină. Totuşi, nu e o combinaţie ideală.Se înţeleg, se admiră. Dar mai mult ca fraţii. Totuşi, au o viaţă comună armonioasă. Fragilă. Trebuie mult tact din partea bărbatului. Dacă nu, femeia va căuta emoţie sexuală în altă parte. O combinaţie bună în proporţie de 50%: o femeie cu Rh negativ cu un bărbat cu Rh negativ.Exploziv şi interesant totodată. În pericol, dacă au profesii diferite. Dacă se înţeleg în intimitate şi au totul la dispoziţie pentru asta, pot fi un cuplu ideal. Dacă nu, e vai şi amar.Trebuie să o ajute la menaj. Dacă nu i-o va lua în nume de rău. Ei îi lipseşte senzualitatea. Iată de ce lui îi revine un rol dificil. Cea mai bună com­binaţie: un bărbat "AB" cu Rh negativ şi o femeie "A" cu Rh pozitiv.Un cuplu armonios, stabil, echilibrat, care are afec­tivitate, senzualitate, viaţă intimă şi existenţă socială. Dar, paradoxal, adesea nu au nimic în comun. Se iubesc doar. Şi e minunat!Două fiinţe identice. Aceleaşi gesturi, idei, proiecte, hobby-uri... şi nu e rău. Un pericol: pro­blemele profesionale ale bărbatului sau admiratorii doamnei.