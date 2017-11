Ion Caramitru

Lucian Pintilie

Doina Levintza

Maria Constantinescu

Nicu Alifantis pe scena Teatrului Bulandra

"Angajare de clovn", în regia lui Ion Caramitru

Despre teatru ca artă şi ca spectacol nu pot vorbi decât ca despre un fenomen miraculos, imposibil de comparat. Un spaţiu magic care te soarbe cu totul, pentru ca mai apoi să te redea lumii vrăjit, cu sufle­tul scânteind magie. Aşa cum s-a întâmplat şi anul acesta la Festivalul Naţional de Teatru din Bucu­reşti.Desfăşurat între 20 şi 30 octombrie la Bucu­reşti, sub sloganul - "#Teatrul schimbă lumea", Festivalul Naţional de Teatru, aflat anul acesta la cea de-a 27-a ediţie, a avut un suflu cu totul nou, remarcat cu bucurie de spectatori. Mai multă in­venţie, pros­peţime, mai mult dinamism, mai multă emoţie, sinceritate şi creativitate, dăruite de toţi ar­tiş­tii care şi-au dat mâna în spectacolele acestor zile de festi­val. Ce m-a impresionat în mod special no­tez în continuare.* Am mers cu mare emoţie şi curiozitate, mai întâi la Teatrul de Comedie, unde am văzut, într-o seară ploioasă de marţi, un spectacol impecabil: "Kimberly", de David Lindsay-Abaire, cu Virginia Mirea în rolul principal. O piesă decupată din viaţă cât se poate de firesc, jucată fără note false, un spec­tacol despre dorinţe înăbuşite ori amânate, despre resemnare în faţa timpului, despre viaţă şi moarte, dar mai ales despre gustul unic al eliberării de constrângeri şi despre adevărata normalitate.* La Teatrul "Bulandra" am văzut "Cabaretul Dada", de Matei Vişniec, produs de Teatrul "Re­gina Maria" din Oradea, un spectacol care m-a în­fio­rat, prin felul brutal în care a pus laolaltă răz­boiul, cabaretul şi revoluţia, în contextul naşterii miş­cării artistice Dada, la începutul secolului XX, imediat după primul război mondial.* La Teatrul Naţional "I.L. Caragiale" am vă­zut două spectacole minunate: "Deşteptarea pri­mă­verii", de Frank Wedekind, o producţie a Tea­trului German de Stat din Timişoara, în regia lui Charles Muller şi cu decorul semnat Helmut Stür­mer, şi "Angajare de clovn", de Matei Vişniec, o pro­­ducţie TNB, în re­gia şi conceptul scenic al lui Ion Caramitru. În seara aceea am mers pentru pri­ma oară la teatru împreună cu Alma, fetiţa mea de cinci ani şi jumătate. Am fost amândouă deo­po­trivă de emo­ţio­nate, să ieşim îm­pre­ună în lume, să stăm alături la un spec­ta­col "de oameni mari" şi nu oricum, ci la Fes­tivalul Na­ţi­o­nal de Teatru. "An­ga­jare de clovn" a fost o ale­gere potri­vită pen­­tru un copil ajuns prima dată în lumea teatrului, un specta­col duios, des­pre trei clovni bă­trâni, ca­re-şi deapă­nă amin­tirile în faţa cir­cului unde s-au întâlnit în­tâmplător, în urma unui anunţ de anga­jare. Asta în primul act. În actul al doi­lea, scena se pre­schimbă în arenă, pe care pătrund fu­nam­buli, scamatori şi acrobaţi de la Cir­cul Globus. Lin, pe ne­simţite, ne întoarcem în vre­murile bune, când clovnii noştri, Filippo, Nicollo şi Peppino, erau tineri şi amintirea gloriei trecute preschim­bă lumea într-o feerie cu un decor supra­realist. Atât am ales eu şi fetiţa mea să vedem şi să înţelegem, lăsând deoparte momentul drama­tic, în care clovnii mai slabi l-au ucis în bătaie pe vechiul lor prieten, clovnul cu adevărat talentat. La final, au fost multe baloane, veselie şi antren, iar clovnii toţi, vii şi nevătămaţi, au ieşit la bis, urale şi aplauze.Pe durata festivalului, pe lângă cele mai bine de 50 de spectacole jucate în multe teatre prestigioase din Capitală (Teatrul Naţional "I.L. Caragiale", Tea­trul Bulandra, Odeon, Teatrul de Comedie, Tea­trul Nottara, Teatrul Act, Metropolis, ARCUB, Tea­trul Mic etc.), s-au deru­lat şi evenimente cultu­rale conexe remarcabile:* Ateneul Ro­mân a găzduit Con­ferinţele A­te­neului Român, unde teatro­logii şi studenţii au putut urmări dialogul dintre criticul şi eseis­tul George Banu şi actorul Ion Caramitru.* La Biblioteca Na­ţională a Româ­niei s-a desfăşurat Conferinţa Na­ţio­nală a Mana­geri­lor Culturali, organizată de Institutul Naţional pen­tru Cercetare şi For­mare Culturală, în timp ce la Galeriile Art Mark a avut loc licitaţia de obiecte de artă şi obiecte personale ale artiştilor, intitulată "Dăruind vei dobândi", un eveniment menit să îi ajute pe artiş­tii aflaţi la nevoie.* Între 16-30 octombrie, Pasajul Universităţii a fost redenumit Pasajul FNT, transformat într-un fel de oglindă des­chisă a festivalului, care aduce lumii in­formaţii despre spec­tacolele selectate.* Opt la număr au fost expoziţiile din cadrul FNT, ex­poziţii de fotografie, de sce­no­grafie sau de costu­me de tea­tru. Mi-a plă­cut ex­poziţia "Nicu Ali­fan­tis 45", găzduită la Teatrul Bulandra, urmată de specta­co­lul-coupé, realizat chiar de Nicu Ali­fan­tis, "A treispre­ze­cea noap­te", eve­niment aniversar, dedicat ce­lor 45 de ani de când Nicu Ali­fantis compune mu­zică de teatru.* Multă magie a ofe­rit şi expoziţia "Cos­tume de tea­tru", găzduită la Ga­leria "Doina Levintza", din B-dul Ion Miha­la­che 113, unde marea scenografă şi-a invitat vizi­ta­torii într-o călătorie de poveste, printre specta­colele ce i-au marcat ca­rie­ra.* Literatura a fost şi ea prezentă în festival. Joi, 26 octombrie, în Sala Ar­celor de la ARCUB - Ha­nul Gabroveni, a fost lan­sată cartea "Bricabrac. De la coşmarul real la rea­­lismul magic" (Ed. Ne­­mira 2017), în prezenţa autorului ei, maestrul Lu­cian Pintilie. Despre carte au vorbit Ion Caramitru, Marina Constantinescu şi Victor Rebengiuc. Publi­cată iniţial în 2003 şi de­clarată "Cea mai bu­nă carte străină", de Sindi­ca­tul Criticilor de Cinema din Franţa, s-a spus despre ea că este o carte-specta­col, o carte-mărturie, care pe lân­gă confesiuni, pa­gini de jurnal de regie, cro­­nici de teatru şi film, cuprinde şi poveştile atâ­tor şi atâtor mari spectacole şi filme ale marelui re­gizor român, cu istoria lor tumultuoasă, precum "Revizorul", "Pescăruşul" sau "Salonul nr. 6". O car­te care în­chide în ea o viaţă. O viaţă-reper, aşa cum nu sunt prea multe în istoria noastră culturală recentă.* Spectacolul-eveniment, "Vaille Que Vivre/ Să trăieşti orice ar fi (Barbara)", având-o în rolul principal pe actriţa franceză Juliette Binoche, a închis cea de-a 27-a ediţie a Festivalului Naţional de Teatru, la care "Biletele au fost epuizate încă din luna septembrie", după cum informează (orgo­lios) comu­nicatul oficial al UNITER.* "Mi se pare cea mai complexă, mai dina­mică şi mai amplă ediţie. Pentru că aşa a fost sta­giunea 2016-2017 din care am ales" - declară Marina Constantinescu, directorul artistic şi se­lec­­ţioner al festivalului, în editorialul său din re­vista festiva­lului - "jurnal FNT".* "Este o ediţie a artistului care îşi asumă statutul de lider de opinie. Artistul este creator de emoţie, iar tu, spectatorul, eşti nu numai receptorul acesteia, ci şi purtătorul ei. Duci emoţia cu tine, dincolo de sala de spectacol. Tea­trul te schimbă şi tu poţi schimba mai departe lu­mea".* Festivalul Naţional de Teatru, ediţia a 27-a, s-a desfăşurat sub înaltul patronaj al preşedintelui României.