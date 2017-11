Loredana Groza este, fără îndoială, vedeta nu­mărul unu a muzicii româneşti. Nimeni nu are o reţetă atât de completă: voce, seducţie şi un talent scenic uriaş. Şi nici la capitolul hărnicie nu stă rău. A lansat nu mai puţin de 21 de discuri, a câştigat zeci de premii naţionale, s-a adaptat vremurilor şi cerinţelor publicului, păstrându-şi întâietatea în lumina reflectoarelor. A cucerit mai întâi scena mu­zi­cală din postura de cântăreaţă, apoi şi-a încercat norocul ca textieră, compozitoare şi orchestratoare, dar a cochetat şi cu actoria, televiziunea şi chiar cu scrisul. De şapte ani este o prezenţă constantă în rândul juraţilor de la "Vocea României", stă­pâ­nind, deopotrivă, ştiin­ţa muzicii şi umorul. Şi tot de atâta vreme, Lore­dana s-a apucat să orga­ni­zeze, în fiecare toam­nă, spectacole muzicale cu înscenări grandioase, pe scena Sălii Palatului din Bucureşti. Şi biletele se vând până la ulti­mul...Au trecut doi ani de la cel mai recent album al ei, "Imaginarium" (2015), pe care l-a promovat deja într-un spectacol de zile mari. Dar acum, Loredana se pregăteşte de un eveniment cu mult mai multe semnificaţii, în majoritate, sentimentale: albumul ei de debut, "Bună seara, iubite!", va împlini 30 de ani de la lansare, pretext minunat să îl transforme într-un show: "Ador"."Bună seara, iubite!" este un disc ce a marcat istoria muzicii uşoa­re româneşti, un disc ascultat cu multă plăcere şi astăzi. Puţini sunt însă cei care ştiu că melodia care-i dă titlul, compusă de regre­tatul Adrian E­nescu, pe ver­suri ale poetului Lucian Avra­mes­cu, şi înre­gistrată cu par­ti­ciparea ex­cep­ţională a acto­rului Ion Cara­mitru, a fost con­siderată, la vremea de a­tunci, "şo­can­tă". Casa de discuri Electrecord a ezitat, chiar, să imprime şi să difuzeze discul. Dar când obstacolele au fost de­pă­şite şi înregistrarea s-a realizat, s-a produs o sur­priză de proporţii: "Bună seara, iubite!" s-a vândut într-un tiraj ameţitor: un milion de exemplare!!!, devenind astfel cel mai bine vândut album româ­nesc, titlu pe care şi l-a păstrat până astăzi. Şi cum să nu-i dedici, atunci, un spectacol la Sala Pala­tului? Şi anume, un spec­tacol "di granda", impo­sibil de realizat înainte de '89."Ador este despre iubire, despre emoţia de dincolo de iubire, este despre a dărui şi a-ţi dori să laşi urme frumoase în sufletul celor din jurul tău. Aşteptaţi-vă la rit­muri nebune, dar şi profunde, la expe­rien­ţe care ne vor purta pe toţi în magie, şi pe voi, spectatorii, dar şi pe noi, cei de pe sce­nă" - declara Lore­dana. Şi ca să vă daţi seama cât de iubită este Loredana, trebuie să vă mai spunem că şi anul acesta, artista s-a aflat din nou în impas, căci pentru marea de fani pe care o are în Ca­pitală, nu a fost suficient un singur spectacol, biletele "topin­du-se" pe loc. Aşa că Loredana a programat pe ulti­ma sută de metri şi un al doilea show, pe 11 noiem­brie, la care dacă vreţi locuri, trebuie să vă grăbiţi.(Concertul are loc pe 10 noiem­brie. Bilete se găsesc în reţeaua iabilet sau eventim şi au preţuri cu­prinse între 100 şi 200 lei.)Alexandra Uşurelu are 27 de ani şi a lansat până acum un singur disc - "La capătul lu­mii", în 2014. Însă acest album de de­but a primit o triplă nomi­nalizare la Pre­miile Muzicale Ra­dio România, la categoriile: "Cel mai bun debut", "Cel mai bun al­bum" şi "Cel mai bun duet" (pentru melodia "Ceva se întâmplă cu noi", interpretat alături de Mircea Vintilă) şi a câştigat premiul pentru "Cel mai bun album al anului 2015", la "Mamaia Music Awards". O poveste de succes, dintr-o sin­gură lovi­tură!Alexan­dra are o voce clară şi frumoasă, cântă melodii pop-indie cu patos, se îm­bracă discret şi cu bun gust şi, spre deosebire de alte artiste de vârsta ei, nu a folosit niciodată artificii agresive spre a-şi promova muzica. Poate tocmai de aceea a reuşit să câştige aprecierea unui public educat, cu gusturi fine, ce preferă să-şi aleagă singur muzica pe care o ascultă.În ultimii trei ani, solista a susţinut nu mai pu­ţin de 400 de concerte cu săli pline, prin toată ţara, şi chiar trei spectacole simfonice, sold-out, la Sala Mare a Teatrului Naţional din Bucureşti. Peste tot pe unde a concertat, Alexandra a cucerit inimile celor care au ascultat-o, şi la fel s-a întâmplat şi în Sibiu. "În aprilie, când am susţinut la «Teatrul Gong» primul meu concert din Sibiu, am ştiut imediat că până la final de an vom reveni cu sigu­ranţă în acest oraş. Prima mea întâlnire cu publicul din Sibiu a fost una cu adevărat specială şi abia aştept să-l revăd, pe 10 noiembrie, la Ol­dies Pub - Live Music!", spunea artista.(Bilete sunt disponibile în reţeaua iabilet.ro şi la club, şi costă 40 lei. Cumpărarea biletelor nece­sită rezervarea ulterioară a locurilor, la numărul de telefon 0722/63.22.23.)