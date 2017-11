Sărbă­to­ritul festivalului: Victor Re­ben­­giuc

Ediţia din acest an a Festivalului Naţional de Teatru (FNT) a fost una dintre cele mai dense. Au avut loc nu mai puţin de 91 de evenimente teatrale, spectacole ale celor mai mari regizori români, dar şi invitaţi de prestigiu din străinătate, lansări de carte, emisiuni de radio şi tv dedicate teatrului, proiecţii de filme, expoziţii de fotografie, dezbateri. Sărbă­to­ritul manifestării a fost ma­rele actor Victor Re­ben­­giuc, căruia, în "Jurnalul Fes­tivalului" actori, regi­zori şi scenografi i-au scris câte o de­claraţie de dra­gos­te sub titlul: "De ce îl iubim pe Victor Re­bengiuc".Pe lângă "crema" pro­duc­ţiilor româneşti din sta­giunea trecută, anul acesta, la festiva­lul din Bucureşti au participat unele dintre cele mai grele nu­me din ar­tele spectacolului la nivel mondial.Festivalul a fost deschis de spectacolul "Hamlet. Collage", al regizorului canadian Robert Lepage montat la Teatrul Naţiunilor din Moscova. Decorul său, în aparenţă simplu (un cub fără latura din faţă şi cea de deasupra) a necesitat patru zile de montare pentru că în spatele cubului se află o întreagă maşinărie. Scenografii români au mers rând pe rând pe scena mare a Naţionalului bucu­reştean vizitând ca la muzeu decorul din "Hamlet. Collage", iar la sfârşit, au fluierat admirativ, decla­rând: "Acesta nu este un decor, ci o navă cos­mică". Ce-i drept, ea a funcţionat impecabil, ser­vind din plin jocului actorului Evgheni Mironov, care a interpretat singur toate personajele din "Hamlet", părând de nerecunoscut în fiecare rol, în care intra de cele mai multe ori fără să iasă de pe scenă. În spatele "maşinăriei" se aflau peste 20 de asistenţi care l-au ajutat în acest efort supraome­nesc. La final, publicul a aplaudat zeci de minute în picioare, la un spectacol care te lasă, şi din punct de vedere tehnic, şi din punct de vedere al jocului actorului, pur şi simplu cu gura căscată.Tot din străinătate, de data aceasta din Franţa, a venit şi coregraful Angelin Preljocaj, un mai vechi prieten al publicului bucureştean, cu baletul "Romeo şi Julieta", pe muzica lui Serghei Pro­ko­fiev. De origine albanez, Preljocaj, a plasat tragica poveste de iubire dintre Romeo şi Julieta într-un spaţiu concentraţionar, dintr-o ţară aflată într-un regim totalitar din Europa de Est. Astfel, tinerii îndrăgostiţi nu au de înfruntat, pentru a-şi salva iubirea, doar familiile, ci un întreg sistem opresiv. Mesajul coregrafului este astfel unul politic, vorbind despre fragilitatea omului şi a senti­mentelor sale în faţa dictaturii. De altfel, "Hamlet" a fost considerat la vremea lui un spectacol sub­versiv.Angelin Preljocaj a prezentat la Bucureşti şi prima sa creaţie, în calitate de cineast. "Polina. Danser sa vie" este povestea unei balerine crescute şi educate în Rusia, în şcoala de balet clasic, care are curajul să se rupă de tradiţie, să plece de la cele­brul teatru Balşoi, pentru a se dedica dansului contemporan. Pre­zentă la proiecţia filmului, diva filmului francez, Juliette Binoche, a explicat că în acest film în care ea interpretează o coregrafă de dans contem­po­ran, este vorba, de fapt, despre cău­tarea de sine, des­pre puterea de a crede în pro­­priul destin şi despre a lupta până la capăt, pen­tru valorile în care crezi. Pentru acest rol, Juliette Binoche s-a an­trenat destul de serios pentru că dansul presu­pune foarte multă rigoare şi disci­plină. Ajungând în acest punct, ac­triţa franceză a declarat că este o mare admiratoare a gimnasticii fe­minine româneşti şi că idolul ei, când era mică, era Nadia Comă­neci. "Îmi amintesc, chiar, că puş­toiacă fiind, am sunat la Ambasada României din Paris să cer adresa Nadiei, ca să îi scriu o scrisoare, dar, cum asta se întâmpla în pe­rioada co­munistă, funcţionarii de la capătul firului nu au vrut să mă ajute să in­tru în contact cu ea".Tot Juliette Binoche a fost cea care a închis ediţia 2017 a Festi­va­lului Naţional de Teatru din Bucu­reşti, cu un spec­tacol sfâşietor, dedicat me­mo­riei marii cân­tăreţe de şan­so­nete, Barbara, in­titulat "Să tră­ieşti orice ar fi (Barbara)".Împreună cu pia­nistul Ale­xan­dre Tha­raud, Juliette Binoche a omagiat, în­tr-un spectacol de o poezie tul­bură­toare, viaţa intensă a cântăreţei, de la co­pilăria teribilă, ală­turi de un tată care o abuza se­xual, la primii paşi în cariera muzicală, prin cafenelele şi ca­baretele pariziene, până la iubirile ei ne­împlinite. "După ce a trăit experienţa teri­bilă a incestului, Barbara a căutat mereu alinare în braţele fiecărui băr­bat pe care l-a iubit. Iubea cu pasiune, iubea până la anu­larea de sine. Dar adevărata vindecare i-a venit, întotdeauna, prin muzică", a declarat Juliette Binoche. "De altfel, unul dintre cântecele ei celebre spune: «Cea mai fru­moasă poveste de dra­goste din viaţa mea eşti tu», referindu-se la publicul ei. Dra­gostea adevărată pe care a căutat-o cu dis­perare toată viaţa i-a venit de la spectatorii săi", a mai spus Juliette Binoche.Pe Barbara, pe care a cunoscut-o şi de care a fost foarte apropiată, Juliette Bi­noche a definit-o ca fiind "un foc nestins, capabil să transforme orice umbră în lumi­nă, un mare muzician, o poetă de geniu şi, mai presus de toate, un om capabil de iu­bire, până la sacrificiu".