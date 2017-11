Din noiembrie şi până în aprilie, o grăma­dă de lume suferă de o formă sau alta de răceală. De aceea, perioada respectivă a şi fost supranumită "sezonul răcelilor". Persoanele adulte au de obicei între două şi patru episoade de acest fel într-un an. Prin urmare, în decursul unei vieţi, noi contabilizăm, în medie, 200 de viroze res­piratorii şi gripe. Sau, alt­fel spus: petrecem trei ani din viaţa noastră, chinuindu-ne cu tusea, ră­guşeala şi guturaiul. Este, desigur, ex­trem de neplăcut şi, totodată, cos­tisi­tor. Pacienţii lasă o mulţime de bani la farmacie. Po­tri­vit statisti­cilor Organizaţiei Mon­dia­le a Sănătăţii, virozele şi gri­pele o­cu­pă pri­mul loc, ca frecven­ţă, printre bo­lile conta­gioase.În sfaturile care urmează, vă oferim o serie de leacuri tra­diţionale şi alte antidoturi con­tra răcelii, care întăresc apărarea naturală a orga­nismului. Când siste­mul de autoapărare al corpului func­ţio­nează optim, se ajunge mai rar la de­clanşa­rea unei viroze. Aşadar, antidoturile contra răcelii au un rol de pre­venţie, dar atunci când se întâm­plă ca viruşii să nu fie totuşi anihi­laţi, ele con­tribuie la o însănătoşire cât mai grab­nică, ceea ce înseam­nă că vă pot aju­ta şi dacă răceala s-a instalat. Aceste remedii acţionează ade­sea la fel de bine, uneori chiar mai bine decât medi­camentele luate de la farmacie.Iată o recomandare care se repetă până la saţiu, deşi este un "cap de drum". Modul de hrănire echi­librat este deosebit de important pentru organismul uman şi nu poate fi înlocuit cu suplimente nutriţio­nale sau preparate farmaceutice. Sistemul nostru de apărare necesită o alimentaţie optimă, pentru a pu­tea func­ţio­na ireproşabil. Un meniu divers şi echili­brat, com­pus din cantităţi moderate de carbohidraţi, sufi­ciente grăsimi "bune" şi, fireşte, multe proteine de calitate este, într-adevăr, prielnic sănătăţii. El con­ţine doza necesară de vitamine şi minerale, fibre şi substanţe vegetale secundare. De aceea, aportul lor trebuie asigu­rat zilnic, prin alimentaţie. Consu­mând multe le­gume şi fructe, ne vom acoperi nece­sarul de vita­mine, mi­ne­rale, fibre şi substanţe vege­tale secun­dare. Reco­mandarea nutriţioniştilor sună astfel: "de 5 ori pe zi", adică să mâncăm de cinci ori pe zi le­gume şi fructe - şi anume, câte o porţie de legume crude şi fierte, o salată din frunze (varză, lăptucă, spanac, broccoli) şi două porţii de fructe. O porţie echiva­lează cu mărimea unui pumn. Lac­ta­tele de­gre­sate şi produsele din cereale integrale, precum şi două mese cu peşte pe săptămână, ne pun la dis­poziţie proteine de calitate superioară şi alţi nutri­enţi indis­pensabili pentru muşchi şi sistemul imu­­nitar. Pentru menţinerea balanţei hidrice a organis­mului în con­diţii normale, avem nevoie de 1,5 - 2 litri de lichide pe zi. Este indicat să ne satis­facem această necesitate, alegând băuturi cu cât mai puţine calorii: apă plată, sucuri de fructe şi legu­me subţiate cu apă, ceaiuri de plante şi de fructe. În schimb, faţă de băuturile alcoolice ar trebui să avem un com­portament reţi­nut. Ideal ar fi să le evităm complet.Străduiţi-vă să mâncaţi cât mai variat posibil. În­cercaţi ca fiecare dintre mesele dvs. să alcă­tu­iască o paletă de culori diverse şi pline de vitali­tate. Preferaţi produsele locale şi de sezon. Dacă nu reuşiţi să consumaţi zilnic legume şi fructe, vă pu­teţi programa o zi pe săptămână, rezervată în exclu­sivitate crudităţilor sau fructelor.Apa este un element de însemnătate vitală. Omul poate rezista mai multe săptămâni fără hra­nă, însă va supravieţui numai câteva zile, dacă nu bea. Lichidele sunt importante şi ca antidot contra răce­lii, ajutând atât la prevenirea îmbol­năvirii, cât şi la ameliorarea simp­tomelor, atunci când ele s-au in­stalat deja. De regulă, în timpul viro­zelor, tempe­ratura corpului creşte uşor. Odată cu ea, va spori şi nece­sarul de lichide. În general, organis­mul aş­teap­­tă un aport zilnic de li­chide de 1,5 sau (mai bine) 2 litri. La o viroză respi­ratorie şi, în special, la o gri­pă, unde febra urcă de obicei drama­tic, nevoia de hidratare se modifică, avan­­sând până la 2,5-3,5 litri. Însă toc­mai în situaţia unor asemenea infec­ţii vi­rale, numeroase persoane încli­nă să mănânce şi să bea prea puţin sau deloc - fie din cauza durerilor la în­ghiţit, fie a lipsei ape­titului sau a fap­tului că nu prea mai simt gustul ali­men­telor. Trebuie spus că aceasta este o atitudine con­tra­produc­tivă. Orga­nele şi sist­emele cor­pului nos­tru tre­buie să func­ţioneze optim, în con­tinua­re, pentru a putea respinge atacurile agenţilor patogeni. Iar can­tităţile mari de lichide repre­zintă un ajutor im­portant în acest sens. În împre­ju­rările date, sunt bineve­nite îndeo­sebi băuturile calde. Se pot bea ceaiuri de plante şi de fructe, mici cantităţi de ca­fea şi ceai verde, dar şi apă plată, ca şi sucuri diluate.Mierea serveşte, de fapt, ca pro­vizie de hrană pen­tru populaţiile de albine, însă şi omul s-a de­prins s-o folosească, în diverse moduri. Se presu­pune că el a descoperit-o deja în epoca de piatră. Primele imagini reprezentând oameni ce recol­tează mie­re datează din mezolitic, cu 12.000 până la 9.000 de ani înainte de naşterea lui Hristos. Abia acum 10.000 de ani s-a descoperit metoda de a alun­ga albinele cu fum, fără a le face rău, uşurând astfel accesul la faguri şi permiţând obţinerea unei cantităţi mai mari de miere. În pre­zent, există nenu­mărate variante de miere, deose­bite între ele prin gust şi prin culoare. Gustul pro­nun­ţat dulce se explică prin con­ţinutul mare de zahăr - 80% fructo­ză şi glucoză. Dar, pe lângă zahăr, mie­rea include multe alte prin­cipii ac­ti­ve, în total apro­ximativ 200, dintre care unele acţionează ca anti­doturi contra răcelii. O sumedenie de studii de­monstrează că substanţele active din miere sprijină sistemul imunitar în lupta sa cu viruşii agre­sivi ai sezonului rece. În compo­ziţia mierii se găsesc, printre altele, polen, enzime, aminoacizi, peroxid de hidrogen, pigmenţi şi sub­stanţe aromate, dar şi vitamine şi mi­nerale, de ase­menea şi nume­roşi poli­fenoli. A­ces­tor substanţe li se datorează efectul antiin­flamator, antibacterian şi antiseptic al mierii - şi se pare că unele dintre ele pot oferi chiar protec­ţie împotriva cancerului.Însă nu orice fel de miere ne garantează aceleaşi rezultate. Cea recoltată şi apoi introdusă în diferite recipiente, printr-un proces industrial este supusă, în mod inevitabil, unor temperaturi mai ridicate, care alterează în mare parte sau chiar în totalitate antido­tu­rile contra răcelii cu­prin­se în structura ei. Mierea trebuie recol­tată fără vreun tra­ta­ment ter­mic, este interzisă expune­rea ei la tempera­turi ce depăşesc 40°C. Prin urmare, cel mai bine va fi s-o procuraţi de la un apicultor care vă inspiră încre­dere, din­tr-un magazin naturist sau unul de produse bio. De­po­zitaţi-o corect şi n-o amestecaţi într-un lichid clo­cotit sau fierbinte, ci într-unul rece ori, cel mult, căl­duţ. Încercaţi să introduceţi mierea frec­vent în meniul dvs. zilnic, întrebuinţând-o cât mai des ca îndulcitor în locul zahărului. Combinaţi-o atât cu băuturi, cât şi cu diverse preparate culinare, călduţe sau reci.Drojdia de bere (Saccharomyces cerevisiae) face parte din categoria ciupercilor monocelulare şi se găseşte, în primul rând, în fabricile de bere. La sfârşitul procesului de fabricaţie, ea este sepa­rată prin filtrare, constituind, cum s-ar zice, un pro­dus rezidual. De aceea, berea obişnuită conţine re­la­tiv puţină drojdie. Cantităţi mai mari rămân nu­mai în cea nefiltrată, despre care putem spune că este mai "sănătoasă" decât berea filtrată standard. Apreciată şi ca un valo­ros produs cosmetic natural, drojdia oferă multe vitamine ce contribuie la creş­terea, fermitatea şi frumuseţea firelor de păr, a un­ghiilor şi pielii. Însă drojdia de bere posedă şi alte calităţi. E săracă în calorii, practic lipsită de grăsimi şi de zahăr. În schimb, conţine fibre, vitamine şi mi­nerale din belşug. Fără exagerare, este unul din cele mai preţioase alimente. Chiar şi marii vindecători, care şi-au înscris pentru tot­deauna numele în istoria omenirii, au re­cunoscut forţa terapeutică enormă ce se ascunde în celulele minuscule ale drojdiei. De aceea, ea este utili­zată de secole în medicina popu­lară şi în tera­piile naturiste. Mai nou, şi medicina clasică a înce­put să-i acor­de atenţie. Dato­rită conţinutului ei bo­gat în substanţe importante pentru sistemul imu­ni­tar, drojdia de bere poate fi con­siderată un antidot eficient con­tra răcelii. Ea ne furnizează, printre altele, ami­no­acizi esen­ţiali în concentraţii mari, diver­se vitamine din complexul B, vitamina E, fier şi zinc, precum şi cantităţi apreciabile de beta-glu­can. Toate aceste ingrediente activează formarea de noi globule albe şi de anticorpi, ceea ce consoli­dea­­ză capacitatea de autoapărare a între­gului organism.Drojdia de bere este cel mai ieftin şi mai sănătos dintre toate suplimentele nutriţionale. O puteţi cum­­­păra sub formă de fulgi sau în pacheţele din supermarket, din magazinele naturiste sau farmacii. Din acest moment, ea ar trebui să devină o compo­nentă a meniului dvs. zilnic. Poate fi combinată cu iaurt, müsli, compot, sucuri de fructe ori de legume şi dă un gust minunat salatelor, ca şi legumelor fier­te. Luând 3-5 linguriţe în fiecare zi, veţi asigura o aprovizionare optimă a organismului dvs.. Veţi iz­buti astfel să preveniţi viroza sau veţi obţine ame­liorarea rapidă a unei infecţii virale deja existente. Cu alte cuvinte, vă veţi îmbolnăvi mai rar şi vă veţi însănătoşi mai repede.