"Fiica mea este dependentă de Bixtonim"

(Răspuns pentru LUCREŢIA - Bucureşti, F. AS nr. 1288)

În primul rând, trebuie spus că tremorul esenţial este o condiţie întâlnită destul de frec­vent la mijlocul sau spre partea mai avansată a vieţii, cu evoluţie lent-progresivă şi simptome care pot afecta, de la caz la caz, mâinile, capul sau vocea. Spre deosebire de boala Parkinson, în care tremorul este o manifestare de repaus şi se ameliorează odată cu mişcările vo­luntare, tremorul esenţial se produce atunci când are loc iniţierea unei mişcări voluntare, de genul scrisului sau mestecatului. Spre exemplu, poate îngreuna anumite mişcări coordonate, semnele şi simptomele accentuându-se pe măsură ce activita­tea desfăşurată este mai intensă. Şi, chiar dacă tremorul dispare în timpul somnului, oboseala şi stre­sul accentuează ma­nifestările, întâlnite, de alt­fel, şi în patologiile ti­roidiene sau ca efect se­cundar al adminis­trării unor medicamente.Deşi tremorul esenţial este o patologie care, ade­sea, con­stă doar într-o afectare uşoară în caz că se accentuează, se impun tratamente medica­men­toase pentru ameliorarea simptomelor. Prima inter­ven­ţie terapeutică în cazul tremo­rului esenţial este folosirea unor medica­mente cu acţiune pe sistemul nervos central. Acest tip de medicaţie, care poate diminua cu 50-60% in­tensitatea tremorului, este compusă în general din:* betablocante - folosite adesea în tratamentul hipertensiunii arteriale (ex. propranololul), ele au capacitatea de a mişcora tremorul.* medicaţia antiepileptică - este reprezentată, în special, de primidone (Mysoline).* tranchilizante - această clasă de medica­mente este reprezentată, în special, de Diazepam şi Alpra­zolam (Xanax).* inhibitorii anhidrazei carbonice - ex. Metha­zolamida.Sigur, în cazul în care medicamentele se dove­desc a fi ineficiente, iar semnele şi simptomele per­sistă, există şi opţiunea unor intervenţii chirur­gi­cale, cum ar fi talamotomia sau stimularea cere­bra­lă profundă, proceduri care se pretează la per­soa­nele ce prezintă afectări funcţionale importante.În ceea ce priveşte tratamentul naturist, o serie de remedii folosite şi în boala Parkinson sau în sin­dromul extrapiramidal pot completa cu succes tera­piile alopate sau le pot chiar substitui. Dintre aceste remedii, aş aminti Resveratrolul, Melissa, Coen­zima Q10, complexul vitaminic B, Magneziul, Valeriana, acidul Alfa-lipoic şi, în special acidul gama-aminobutiric, care vizează atât stările an­xioa­se specifice bolii, cât şi manifestările neuro-musculare (tremurături, fasciculaţii).În sfârşit, produse precum Censtone-F (sirop) şi 5-HTP (hidroxitriptofan) au o notabilă acţiune antidepresivă şi ajută la întărirea şi refacerea tecii de mielină, cu implicaţii favorabile în tulburările neu­romotorii funcţionale.Să auzim numai de bine!Tulburările de permeabilitate nazală de care suferă fiica dvs. se încadrează în sindromul de obstrucţie nazală ("nas înfundat"), care se manifestă prin două variante de insuficienţă respi­ra­torie: una prin obstacol organic (deviaţie de sept nazal etc.) şi alta prin obstacol funcţional (rinita cro­nică etc.). Deviaţia de sept nazal cu tulburări funcţionale se corectează chirurgical (sep­toplastie), iar rinita cronică beneficiază de trata­ment conservator sau chirurgical.Diagnosticul obstrucţiei nazale poate fi stabilit pe baza acuzelor bolnavului, examenului local O.R.L., examenului funcţional al respiraţiei nazale şi investigaţiilor paraclinice specifice.Rinita cronică hipertrofică congestivă are următorul tratament combinat, alopat şi naturist:* Dimineaţa şi seara, după mâncare, se efec­tuează lavajul (spălarea) foselor nazale cu o soluţie salină călduţă (una lingură de sare gemă la un litru de apă), adică se aspiră pe nas şi se elimină pe gură sau prin musaj (suflat).* După lavaj, se insti­lează în fosele nazale câte 2 picături, de 3 ori pe zi, dintr-o soluţie preparată (reţetă ma­gistrală proprie).* 10 şedinţe de aerosoli me­­dicamentoşi (dexametazo­nă, efedrină, ser fiziologic, câte o fiolă/zi) şi aerosoli salini. Ae­rosoloterapia medicamen­toa­să se face cu aparate de aerosoli (cu compresor, nu cu ultra­su­nete), iar aerosoloterapia sa­lină na­turistă la domiciliu, cu Ocnasept spray, care poate fi comandat la tel. 0733/67.87.85, 0728/93/95/68 sau e-mail: sanmedsb@gmail.com * Instilaţii nazale cu ulei de cătină şi vitamina A uleioasă de 2 ori/zi.Stimată doamnă, în situaţia fiicei dumnea­voas­tră m-am aflat şi eu: am fost operat de polipi, res­piram foarte greu, am folosit Bixtonim fără a avea vreun rezultat bun. În cazul meu, polipii au rea­părut, mai mult, sufeream şi de sinuzită. De toate aceste necazuri (inclusiv de sinuzită) am scăpat cu ajutorul unguentului POCO, după 20 de zile de tratament. Polipii, sinuzita şi scurgerile din nas au dispărut complet, fără a mai fi necesară vreo nouă operaţie sau alte medicamente. Mai mult, am scăpat şi de dependenţa de Bixtonim.Spre deosebire de Bixtonim, POCO poate fi utilizat continuu, luni şi chiar ani de zile, fără a crea dependenţă şi fără a provoca scurgeri continue din nas, el neavând efecte adverse.Vă rog să-mi comunicaţi adresa dumneavoastră pentru a vă trimite medicamentul şi instrucţiunile de utilizare.POCO poate fi procurat la tel. 0264/58.11.36, 0744/91.02.93, sau prin e-mail: mirceapocanschi @yahoo.com Bacterie gram-negativă, din familia Entero­bacteriacea, întâlnită de obicei în materiile fecale, Proteus Mirabilis este cunoscută ca o specie foarte agresivă ce produce peste 90% din infecţiile trac­tului urinar (ITU), este prezentă peste tot unde "igiena" este precară!Manifestări clinice: poate provoca infecţii ale plăgilor şi ţesuturilor moi, sinuzită, pneumonie, infecţii biliare, osteomielită şi abcese abdominale.În general, la femei, datorită poziţiei anatomice a tractului urinar, bacteriemia cu Proteus Mirabilis se contractează uşor, prin această "poartă de in­trare". Contaminarea se mai produce în cazul catetizării vezicii urinare, de lungă durată, situaţie când apare şi inflamaţie acută a rinichilor, însoţită de febră, disurie (emisie dificilă a urinei), dureri lombare, leucociturie, greţuri, vărsături şi pielo­nefrită.Pielonefrita acută este o boală (uneori cu po­tenţial risc vital), care, netratată, duce la recidivă şi evoluţie în pielonefrită cronică şi pionefroză, situaţie gravă, rinichii devenind mici, parenchimul renal fiind distrus, instalându-se rapid insuficienţa renală.Investigaţii - urocultură, hemocultură, eco­gra­fie, urografie.Vă rog să-mi transmiteţi hemoleucograma completă, cu VSH, PrCR, creatinina serică şi ce medicamente folosiţi. În spital, conform antibio­gramei, tratamentul intravenos cu Ampicilină-Clamoxyl/Claforan/Clotrimazol, urmăreşte eradi­ca­­rea germenilor gram-negativi.Ambulatoriu, după vindecare, tratamentul se pre­lungeşte 3-6 luni, la indicaţia medicului sau terapeutului cu: Goldenseal Root, Cat's Claw, Cran Clearance, Biiolicaps, Kidney Blend, Cranberry, Urisept.Toate capsulele se vor ad­ministra cu ceai de ienupăr, cozi de cireşe, urzică, mătase de po­rumb şi coada-calului. În timpul zilei, din 2 în 2 ore, beţi 1 pahar (200 ml) apă plată. Seara, înainte de culcare, beţi o cană cu ceai de cozi de cireşe, îndulcit cu miere sau Xyli­tol/ Cologran.Multă sănătate!