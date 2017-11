A fost odată: nea Culai şi nepoţeii

Sudat de vioară

E începutul unei nopţi de la mijlocul acestei toam­ne şi iată-mă din nou, după 16 ani, pe uliţa lăutarilor din Clejani. Când m-a văzut atunci că mă opresc în faţa casei sale, bătrânul Neacşu Culai, legendar viorist al Tarafului Haiducilor, a ridicat un deget în aer şi le-a zis copiilor ce roiau în jurul său "Bă, îl vedeţi p-ăsta? De un an umblă prin toa­tă lumea după mine să-mi ia un interviu. Că acu îl bag la mine-n curte!". În aceeaşi curte în care Cu­lai mi-a spus atunci povestea vieţii lui şi mi-a cân­tat ală­turi de nepoţei, se aude, acum, muzică lău­tă­reas­că. "Bairam la Clejani" se numeşte eve­nimentul foarte inspirat care aduce aici două autocare cu iu­bitori ai muzicii, ro­mâni şi străini. Muzica curge magnific, prinde în ea tot praful, tris­te­ţea, pofta de viaţă a acestui sat din Lunca Neajlovului, cele­bru pen­tru generaţiile sale de lă­utari. Taraful a­ces­­ta restrâns ar avea loc pe ori­ce scenă de jazz sau de mu­zică tra­di­ţională din lume. Ma­rinică, ne­potul lui Culai, rupe ţambalul, tatăl său, Ţa­goi, gazda se­rii, tro­nea­ză ca un rege al acordeonului şi, lângă el, un alt bătrân cântă grozav, cu vioara şi cu vocea. Înăl­tuţ, sub­­ţire, cu o pălă­rie ele­gantă pe cap, dă viaţă unor vechi doine şi ba­lade. Toader Zidaru. Nu l-am mai ascultat, trebuie nea­­pă­rat să-l cunosc.- Sunt din Mârşa, un sat de aici, aproape.- Da, e cumnatu meu. Am cântat de sute de ori împreună.- Da, era fratele lu mama mea. Ăla lăutar bun! Acum, gata, s-au dus, s-a măturat cu lăutarii bătrâni. Să vă spun sincer, nici eu n-aş mai vrea să mă mai ocup, la 82 de ani. Bătrâneţea...Io am fost spe­cia­list. În seara asta nu v-aţi dat dumneavoastră seama bine cum cânt, pentru că n-am avut doza la vioară. A venit de dimineaţă la mine un nepot care are nun­tă-n noaptea asta la Cartojani, a venit şi mi-a cerut doza, şi ce să fac, că e nepotu meu? I-am dat-o şi m-am chinuit din greu acum. Da să mă auziţi ce puternic cânt io, că le cânt la ţăranii ăştia, care-s periculoşi şi pricopsiţi. Dau cu banu, da să le faci plăcerea. Trei ore nu mă lasă să mă opresc, până le trece pofta de joc.- Peste tot. Mâine dimineaţă, la zece, vine să mă ia la nuntă. Io nu pot să păcălesc, domnule, îmi fac treaba serios, că cu ăştia trăiesc. Nu vreau să-mi aud nici un cuvânt în spate, că omul când bea, are altă părere, da io sunt om serios. Fac brâurile, cântările ţărăneşti, tot ce trebuie, şi după aia stau liniştit, vin băieţii ăştia tineri, cu manelele, joacă doamnele, domnii, tineretu.- Mulţi sunt băieţi buni, da manelele astea aduc probleme mari. Unii lăutari care cântă manele au aşa nişte ambiţii mari, se aruncă cu banii, apar beţii, scandaluri. Pe vremea mea, era un respect extraor­di­nar pentru cei bătrâni. Că lăutarii ăştia ai noştri nu punea mâna, nu beau la petreceri, îşi făceau mun­ca trei zile şi trei nopţi, aşa era atunci nunta, de sâm­bătă până marţi dimineaţă. Lăutarii erau res­pectaţi, pe cei buni îi arvuneau mult timp înainte, ca să fie siguri că-s liberi. Pe tata-l meu îl tocmea lu­mea cu trei ani înainte, când avea fetiţa 10-12 ani, veneau la tata şi-l tocmeau.- Tata era periculos, mare muzicant. Vancea îl chema, e demult dispărut. Tata avea pretenţii, să mă dea la şcoală de muzică, sau măcar să mă înveţe el să cânt. Cum zicea tata: "Hai mă, să te învâţ, ia de pune şi tu mâna pe vioara asta", eu fugeam de acasă. Fugeam, domnule! Nu că-mi era frică de el, că nu-mi făcea nimic. Da nu înţelegeam, n-aveam multă minte, cred că aveam io o lip­să, ceva. Am fost zece fraţi, unu a ieşit mun­citor, unu sudor, unu şofer, şi doi lăutari. Ăsta de-i dădui doza lu fii-su. Şi io m-am făcut şofer, mă descurcam bine, eram şofer la di­rec­tor, câş­ti­gam la bani, de nu în­drăz­nea să intre tata la mi­ne-n cameră de ce găseşte acolo. Aşa că nu m-am apucat de mic de cântat, că a­veam io alte pro­ble­me. Mă mai ocupam şi cu porci, cu viţei. A venit odată tata la mi­ne, s-a aşezat şi el pe dor­meză, că se ope­rase, să pună şi el ca­pu, şi când a tras o pernă, a dat de pachete cu bani. I-a zis lu mama: "Ia uite, Stelico, ce are ăsta aici, ăsta care fugea de mine să nu înveţe meserie!".- Foarte târziu, pe la 25 de ani. M-a prins tata şi mi-a zis: "Vezi, mă, dacă te apucai la 10-12 ani, ajungeai mare muzicant, că talent ai!".- Foarte rău, da. Că la început, vedeam io că io cânt mai primitiv, aşa. Cântam bine faţă de mine, da nu aşa bine ca ăilalţii. De atunci, de la 25 de ani, cu asta mă ocup. Şi am avut ne­ca­zuri mari în viaţă. Tot ce-am făcut, să le rămână co­piilor. Doar p-asta, pe vioară, s-o bage acolo, lângă mine, când m-oi duce.- Am nişte nepoţei, să vedem ce-o zice tatăl lor. E unu care-i place, îmi cere vioara mereu, tataie, să fac şi io ca matale, să câştig un ban. Să vedem.- Domnule, eu nici nu ştiu să tuşesc, n-a fumat nimeni la mine în casă. N-am gustat tutun şi nici alcool nu mi-a plăcut în viaţa mea. Cred că d-aia am îndurat. N-am fost gras, niciodată, n-am avut mai mult de 65 de kile. A venit în toamna asta Ţagoi şi a luat ţuică de la mine, că am 250 de pruni în curte. Şi a doua zi mi-a zis: "Bă, da ce ţuică bună ai, miroase de zici că-i parfum franţuzesc!". Că sunt prune d-alea pluşate. Mai vin băieţii, mai taie un lemn la gater, bagă lemnele-n magazie, le dau şi lor câte 2-3 kile de ţuică, că trebuie să trăiască şi ei. Da mie nu-mi trebuie ţuică. Acum câţiva ani, am făcut un accident vascular, cinci luni de zile am stat în spital. Nu-mi mai mişcam bine mâna şi picioru. Şi acolo era o asistentă de-mi făcea mereu injecţii. Când a zis doctoru "Te duci matale să iei aer acasă zece zile, da vii înapoi aicea, că-i grav", eu m-am dus acasă. Într-o zi, eram prin curte şi o văd pe asistentă la poartă. Mă pomenesc cu ea acolo. "Bună ziua, nea Tudore. Cum te simţi, eşti bine?". Io am rămas uluit. "Săru mâna". "Te superi c-am ve­nit la matale în curte?" "Doamne fereşte! Cum să mă supăr? Da nu ştiu cum, adică nu ştiu cum să fac să vă respect mai bine. Un respect mare vreau". Ea era căsătorită cu un gardian d-ăsta de poliţie şi i-am zis că nu vreau să-i fac belele, că io nu vreau să fac rău nimănui, să despart pe nimeni, e urât asta. Da ea tot a divorţat şi a venit după mine. A vrut să mă duc io, la Piteşti, unde avea apartament mare, i-am zis "Coană Maria, doamna asistentă, nu mai plec la etatea asta de aici, vreau să mor în comuna mea", a venit ea la mine. I-am zis. "Măi, Maria, da tu ştii că io sunt ţigan!". "Cum vorbeşti aşa ceva? Te-am văzut de la început, şi fata mea, cum te-a văzut, a zis că Nea Tudor e un om greu, un om cu minte". Şi uite că suntem de şapte ani căsătoriţi şi sunt fericit. Ea m-a scăpat, dacă nu era ea, eram dus demult. Uite, azi de dimineaţă ştii ce-a făcut? Mă îm­brac io, zice: "Unde te duci?". "Păi a venit oa­me­nii ăştia după mine, mă duc să cânt". "Ia stai jos acilea!". Şi-mi punea în picioare pantofii ăştia pe care mi i-a făcut la comandă, patru milioane a dat pe ei. Zice: "Acu-ţi fac gheată d-aia pluşată". Păi cum să nu fie omu fericit?- Da cum, mai şi plângeam după ea. Că venea românii să mă ia. "Hai, mă, Dudule, cum, mă, să nu vii? Măcar o zi, mă, să faci bradu şi să-mi aduci na­şu, şi gata, îşi dau cinci milioane". "Nu pot, dom­ne, că am ameţeli şi cad jos". Aveam nişte ame­ţeli grele. Mulţumesc lui Dumnezeu, au trecut şi am trei ani de când figurez cu vioara.Afară, în cortul din curte, a început partea a doua a serii. Câţiva tineri spilcuiţi, coborâţi parcă din cataloage de modă, unii cu liceul de muzică la activ, pornesc programul de ma­ne­le. Ascult atent şi încerc să înţeleg. Boxele ur­lă, me­reu manelele se cân­tă aşa, de parcă ar vrea să ascundă ceva, o lipsă a fineţii, a nu­anţelor. Tinerii au talent cu carul, nu-i nici o îndoială. Ritmu-i acolo, la asta nu-i întrece ni­meni, şi invitaţii, ţigani, români, americani, străinii, s-au pus imediat pe dans. De peste o sută de ani, lăutarii din Clejani învaţă să cânte de la părinţii, bu­nicii lor, şi moder­ni­zează muzica, fiecare generaţie aduce ceva nou. Acum, mi se pare că există o rup­tu­ră, că manelele nu pornesc din muzica veche, ca o schimbare fi­reas­că, ci din altă parte. Nu regăsesc nimic din farmecul, adâncimea, naturaleţea muzicii as­cultate cu doar o oră înainte. La unu şi jumătate noap­tea, a sosit vremea să mă îndrept spre casă. Îna­inte de a ieşi din curtea lui Ţagoi, mai privesc o dată pe gemuleţul marchizei şi, în lumina portocaliu-ver­zu­ie a becului, îl văd pe Dudu, stând tot acolo, drept, pe canapea. De data asta, are vioara scoasă din toc şi, în tot acel vacarm, cântă uşor, alături de acor­deo­nis­tul tânăr al tarafului. Fiecare îi arată câte ceva ce­lui­lalt, la ureche, aproape. Mâine la zece dimi­nea­ţa por­neşte să cânte la o nuntă, a câta sută din viaţa lui? Simt că aş vrea să-i arăt un respect, unul mare de tot.