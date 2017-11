Probă de microfon

În platoul "Câştigă România"

Pe scena ARCUB

În concert

Înaintea unui curs "Copiii spun..."

- În sufletul şi-n mintea mea, n-am renunţat la visul "late night show"-ului, dar, între timp, s-a ivit acest proiect, "Câştigă România", ca­re, din prima clipă, m-a stârnit. For­­­matul e creat de băieţii de la "Zucchero Media", cu care eu lucrez foarte bine, de mulţi ani. Dovadă: "Câş­tigă România" suferă în conti­nuare modificări. Fiind un format foarte nou, are nevoie de timp ca să se aşeze, să-şi ceară singur îmbu­nă­tă­ţirile, iar noi să le punem în prac­tică, de comun acord. Ceea ce şi facem! Emi­siu­nea asta m-a cucerit pentru că e decentă şi cu res­pect faţă de public. Iar ideea în sine, a unui con­curs în care poţi să afli lucruri despre ţara ta, mi-a plăcut foarte mult. Nu ştiu de ce nu s-a mai gândit nimeni până acum la ea! Mi-am dat seama cât e de valoroasă, inclusiv când am mers în Ber­lin, la EBU, cu ocazia intrării emisiunii "Câştigă Ro­mâ­nia" în topul primelor 20 de formate din Europa. A stârnit foarte mult interes prin­tre străi­nii de la celelalte televiziuni, care bene­ficiază de bugete foarte, foarte mari - gândeşte-te că am concurat cu formate care aveau buget de 200.000 de euro pe episod!- Cel puţin românii pe care i-am întâlnit eu, în cadrul emisiunii, stau fantastic de bine! E in­credibil ce concurenţi întâlnesc, cât de multe ştiu oamenii ăştia despre ţara noastră! Ceea ce mă emo­­ţionează teribil! Şi - culmea! - mulţi dintre con­curenţi sunt ti­neri, au cam între 21 şi 32 de ani, şi sunt foarte, foarte bine pregătiţi. Am făcut preselecţii în Bucu­reşti şi în ţară şi, în afara celor care au intrat deja în concurs, avem o "bibliotecă" de con­­curenţi foarte com­petenţi, care aşteaptă să fie invitaţi în emisiune. Mă bucură mult şi că oamenii aceştia izbu­tesc să do­bândească nişte sume de bani frumoase, prin in­te­ligenţa şi cultura lor. Cred că e un semnal pozitiv la ni­vel de societate: inteligenţa şi cul­tura nu sunt "de aruncat"! În plus, am reuşit să aranjăm ca, pe lângă bani, pentru concu­rentul care contabilizează 10 ediţii să existe şi un mare premiu, sub forma unei maşini.- Da, şi eu am remarcat că există mai multe tabere: aceea a u­nui naţio­na­lism exagerat, "verrrde", aceea a lui "Mai lă­să-mă, măi, cu Ro­mânia, că afa­ră e mult mai miş­to!" şi, în fi­ne, o zonă echi­librată, în care cred că mă înscriu şi eu. Sincer, mie îmi place din ce în ce mai mult în România. Mă simt tot mai si­gur în ea şi de-asta am frustrări tot mai mari. (râde) Nu vreau să intru în discuţii politice, dar... permitem să se întâmple atâtea lucruri care n-ar trebui să se întâmple într-o ţară normală! A­vem o ţară foarte faină, copii foarte talentaţi, minţi chiar lu­minate, pe care însă le expor­tăm. Sistemul go­neş­te valorile, fiindcă nu are nevoie de ele, ba - dim­potrivă! - îl încurcă. Apoi mie a început foarte mult să-mi placă Bucureş­tiul. Capitala arată în pre­zent foarte bine. Uite, am nişte prie­teni din Timi­şoara, care au venit să cânte la Festivalul Enescu, şi ei, la rândul lor, mi-au spus: "Măi, da' Bucu­reştiul arată acum chiar mişto!" (Şi să nu uităm că bănă­ţenii se ţin drept "fruntea" ţării). În timp, s-au în­tâm­plat lucruri foarte bune în Capitală, care au schim­bat enorm aspectul oraşului. Nu zic că e per­fect, dar e pe drumul cel bun. Şi, la fel, pe drumul cel bun sunt şi alte oraşe: Timişoara e într-un şantier permanent şi e tot mai frumoasă, Clujul arată mi­nunat, Craiova şi-a renovat centrul vechi... Deci ţa­ra e frumoasă, oamenii sunt fru­moşi, doar că îi per­mitem prea multe sistemului. De-aici vin frustrările mele.- Emisiunea a devenit foarte populară, foarte repede, ceea ce pe mine chiar m-a surprins. Ratingurile sunt foarte bune, pentru audienţa generală a TVR-ului. Dar eu vreau mai mult! Însă asta necesită răb­dare, ajustări, îmbunătăţiri... Vreau ca emisiu­nea să devină un reper pe întrea­ga piaţă de tele­vi­ziune. Deşi, realist vorbind, e greu, ca post public, să te lupţi cu bugetele şi cu armele pe care le au restul televiziunilor. Însă eu şi oa­menii cu care lucrez încercăm. După primul se­zon ne-am întâlnit, am tras nişte concluzii şi, cum îţi spuneam, am trecut deja la îmbunătăţiri: con­ţinut, grafică, muzică etc. Şi nu ne oprim aici.- Unii oameni privesc emisiunea pentru spiritul ei de competiţie, alţii, pentru că ar vrea şi ei să câştige sumele alea, care nu trebuie ignorate, alţii, din setea de a învăţa sau pentru că le place combinaţia de divertisment cu suspans, iar alţii, pentru că mă apreciază pe mine. Există un public care a fost alături de mine orice-am făcut şi pe oriunde am fost, inclusiv în perioada asta de pauză în televiziune, un public care con­tează foar­te tare şi căruia îi mulţumesc realmente pen­tru fide­li­tate.- Nici vorbă! În ultimii ani am făcut lucruri fru­moase şi în muzică şi încerc să fac în con­tinuare, doar că m-am lovit de o situaţie cu care cred că se con­fruntă şi alţii: mi-e foarte greu să adun împrejurul meu mu­zicieni de nivelul pe care îl vreau. La capitolul ăsta, chiar e de muncă. Iar munca asta consumă multă ener­gie şi timp. Dar cânt în con­tinuare: am avut nişte concerte super­be, atât în Bucureşti, cât şi în ţa­ră, cu public ex­traor­dinar peste tot şi intenţionez să merg mai departe pe... portativ.- Mie îmi pasă foarte tare de ceea ce se va în­tâmpla după noi. Şi îmi place să cred că se for­mează o generaţie sănătoasă din punct de vedere emo­ţional, dar şi ca gândire. În timp, mi s-au cristalizat nişte idei şi-am zis să nu le las aşa, doar în mintea mea. Cursul "Copiii spun..." e foar­te frumos, în sensul că vorbim despre o mulţime de lucruri, inclusiv pe subiecte pe care, cu părinţii poate că nu le-ar aborda, dar în faţa mea se des­chid, fiindcă mă consideră prietenul lor şi, în esenţă, în­vă­ţăm cum să ne ges­tionăm emo­ţiile, cum să vorbim co­rect... Avem jocuri de memorie, de im­provizaţie, de dicţie şi discuţii peste dis­cu­ţii. (râde) În egală mă­sură, am şi în­tâlniri cu părinţii, la care "atacăm" di­ver­sele probleme cu ca­re te confrunţi în le­gătură cu copilul tău. Iar eu le vor­besc, pur şi simplu, în calitate de tată şi de om care a lucrat mult cu cei mici. Nu vreau să se înţelea­gă - Doamne pă­zeş­te! - că m-am erijat în vreun specialist. De la cursu­rile astea s-a coagulat un grup de copii şi de pă­rinţi, care vin du­pă mine peste tot. Chiar şi re­cent, la o con­ferinţă susţinută în cadrul "Narativ", un festi­val organizat de editura şi asociaţia "Curtea Veche", care încearcă să-i atragă pe cei mici spre lectură (statisticile în direcţia asta sunt îngri­jo­rătoare). Dintre copiii aceştia, cărora nu le e frică de cărţi şi de discuţii, am ales câţiva cu care am început să fac niş­te fil­mu­leţe pe internet. Tratăm împreună dife­rite subiec­te, cât se poate de serios, deşi, fireşte că umorul nu lipseşte nici el. Cât priveşte cartea pe care am publicat-o, "Copiii spun... emoţiile sunt bune", ea va fi urmată de altele. (Văd pro­iectul ăsta ca pe o serie de volumaşe.) Şi - pentru că toate se leagă - în continuare mi-am propus să organizez şi nişte cursuri pentru adulţi, pe tema prezentărilor: de ce trebuie să ţii cont ca să fii cât mai sigur pe tine şi ca oamenii care te ascultă şi te privesc să priceapă exact ce vrei să comunici. Sunt nişte tehnici foarte interesante, dar simple, pe care, dacă le asimilezi, e imposibil să nu reu­şeşti. Ştii, eu cred că formarea inteligenţei emo­ţionale ar trebui să devină şi materie şcolară. Este crucială în viaţa oricărui om, dar subiectul e foarte neglijat în societate. Chiar m-am gândit să iniţiez o campanie în sensul ăsta. Azi, copiii sunt bombardaţi cu o multitudine de in­formaţii, au ac­ces, prin intermediul Internet-ului, la orice. Or, pen­tru a elimina riscul intrării pe o di­rec­ţie gre­şită, e bine ca acel copil să fie crescut şi for­mat sănătos, din punct de vedere emoţional, atât aca­să, cât şi la şcoală. Aspectul ăsta e la fel de im­­por­tant sau, uneori, poate chiar mai important decât educaţia.- Absolut! Am observat, de-a lungul timpului, ce temeri a avut Jasmina, cu ce probleme s-a con­fruntat, mă gândesc la ce va urma în con­ti­nua­re... Sunt un părinte ca oricare altul şi a trebuit să găsesc soluţii ca s-o sprijin şi să-i dau încre­dere în ea în­săşi. Încrederea în puterile tale e atât de importantă! Mereu îi spun: "Ce ştii, fă bine. Nu te mai gândi la ce nu ştii. Asta nu te ajută cu ni­mic. Ce nu ştii re­parăm după aceea." În plus, la noi în casă nu există presiunea notelor. Rezulta­tele fetiţei mele sunt foarte bune probabil şi din acest motiv. Nu mă in­te­resează să aibă nu­mai note mari, mă in­te­resează să ştie bine ceea ce ştie şi să mear­gă la şcoală cu încre­dere în ea însăşi. Ca do­vadă, Jasmina s-a în­scris la un concurs interşcolar de public speaking, în engleză, iar eu nu am aflat de­cât în clipa în care m-a rugat s-o ajut puţin la pregătirea discursului! Nu i-a fost teamă să fa­că asta. A avut destu­lă sigu­ranţă de sine. Iar când i-am citit şi discursul, care era des­pre greşeli şi accepta­rea greşelilor, am ră­mas uimit. Era foarte profund şi serios.- Jasmina e foarte matură în gândire şi foarte sinceră. La noi în casă e o atmosferă foarte relaxată, suntem prieteni unii cu ceilalţi, Jasmina are încre­dere în mama şi în tata, ca atare, discutăm împreună despre absolut orice. Pe de altă parte, a rămas copil. Ceea ce mă bucură enorm! Aici cred că seamănă mult cu mine, că eu, şi la 46 de ani, am rămas tot copil! (râde) E mare lucru - zic eu - să-ţi iei munca în serios, dar pe tine să nu te iei prea în serios, că-ţi pierzi tot hazul.- Măi, ea e extrem de talentată la muzică - şi nu folosesc cuvintele astea doar ca să umplu spaţiul sau fiindcă sunt tatăl ei. Are o ureche muzicală extraordinară. Are un glas şi o tehnică vocală intuitivă incredibile. Şi are şi memorie muzicală. Deci are tot ce-i trebuie ca să fie un artist imens. Nu folosesc cuvinte mari, ci e punctul meu de vedere, ca om care a studiat muzica o viaţă şi face în continuare muzică. Nu sunt genul care îşi laudă copilul doar pentru că e al lui. Şi nici nu am împins-o eu în direcţia asta. Nu sunt de acord cu părinţii care îşi forţează pruncii să facă exact acel lucru pe care îl vor ei sau pe care ar fi vrut să-l facă ei şi n-au putut. Copilul nu tre­buie nici să cânte, nici să danseze, nici să facă pian, nu trebuie nimic! Nici măcar să citească nu trebuie obligat. E de datoria părintelui să gă­seas­că modalităţile prin care să facă din citit o activi­tate plăcută pentru copil. Indiferent cât ne-am da noi pes­te cap, copilul îşi ştie, îşi simte drumul. Noi trebuie să-i ascultăm, să le dăm li­ber­tatea de a alege şi să-i sprijinim. Revin. Jas­mi­na e foar­te talentată la muzică, a început, la un mo­ment dat, să facă pian, apoi l-a aban­donat, du­pă care s-a în­tors la el... Am lăsat-o să facă ori­cum vrea ea. I-am spus doar: "Nu-i obligatoriu să înveţi să cânţi la pian. Dar trebuie să ştii că orice instru­ment se face numai prin muncă. Atât trebuie să ţii minte!". Deocam­dată, cu şcoala merge foar­te bine, e interesată şi de criminalistică... Are abia 12 ani, e timp să se ho­tă­rască. Iar eu am în­cre­dere că va face alegerea bună.- E o perioadă foarte plină. Anul ăsta, şi va­can­ţa a fost fragmentată, căci am avut foarte mul­te lucruri de făcut: am mers prin ţară, pentru pre­selecţiile la "Câştigă România", am lucrat mult la pregătirea sezonului doi din emisiune, m-am ocupat şi de muzică... Nici nu mai ţin minte de când n-am mai avut un moment de tihnă deplină, să stau în curte şi să mă uit, pur şi simplu, la iarbă. Dar să ştii că şi genul ăsta de vacanţă, pe bucăţi, are farmecul ei, ştii mereu că urmează ceva frumos, iar asta te motivează. Oamenii în vârstă, ca mine, e bine să fie activi, ca să se păstreze să­nă­­toşi la minte. (râde) Am început cu escapadele de prin aprilie, când, preţ de o săptămână, am fost în America: împreună cu Jasmina, care îşi dorea foarte tare asta. Am mers la muzee şi la spec­ta­cole de teatru. Apoi tot aşa, câteva zile, am fost cu fetele mele prin Italia: în Florenţa, Veneţia şi Bo­logna. Au urmat câteva zile în Grecia, cu o gaşcă mare, şi alte câteva zile în Sicilia, cu o gaş­că mică. Să ve­dem unde o să ne mai simţim ins­pi­raţi să mer­gem în următoarea pauză din program.