Dragă redacţie,Mă numesc Grigoraş Aurica, am 83 de ani, sunt din jud. Neamţ. Vă scriu în numele fiului meu Grigoraş Constantin. Copilul meu, spri­jinul meu la bătrâneţe este bolnav. Are 61 ani şi i s-a ampu­tat un picior, mai sus de genunchi. Vă trimit acte care să confirme cele spuse. Vă rog din tot sufletul, ajutaţi-l să-şi facă o proteză ca să poată merge cât de cât. A fost un şoc pen­tru el, dar mai ales pen­tru mine. Nu am alt sprijin decât pe el. Nu ştim cât costă o proteză, dar câte un pic, din toate părţile, poate reuşim să strângem bani.Am mare credinţă în Dumnezeu, că-l voi ve­dea din nou mergând. Vă rog ajutaţi-mi copilul!Cont RO36BTRLRONCRT0317163401, des­chis la Banca Transilvania, filiala Piatra Neamţ, titular cont GRIGORAŞ ALEXAN­DRINA, soţia fiului meuVă mulţumesc!