Stimată doamnă Sânziana Pop,Nu găsesc cuvinte alese să vă mulţumesc pen­tru ajutorul dat nouă, atunci când nu mai credeam că vom ieşi din situaţia grea în care ne aflam. De ase­menea, mulţumesc şi următorilor cititori, care m-au ajutat să plătim operaţia soţului meu: Sima Ileana - Târgovişte (200 lei), Badea Alexandra - Bucu­reşti (10 lei), Marinescu Zoe - Bucureşti (100 lei), Udrea Ana - Cluj (100 lei), Stoiculescu Doina - Bucureşti (100 lei), Jitaru Ion - Bucu­reşti (50 lei), Jencu Cornel - Oradea (100 lei).Cu ajutorul cititorilor dvs. şi al Fundaţiei (am primit 2000 de lei), am reuşit să trecem peste ope­raţie şi tot ce a presupus ea (analize, tomografie ab­do­minală). Nici acum n-am terminat citosta­ti­cele, care înseamnă drumuri plătite la particulari, fiindcă are anus contra naturii şi nu poate merge pe mijloc de transport în comun, până la Bucureşti. Cine mai poate să ne ajute, să-şi facă milă de noi, ca să putem cumpăra şi noi lemne, că vine iarna. Lup­tăm pentru viaţă cu o boală incurabilă (metas­ta­ze la ficat).Vă doresc sănătate, şi încă o dată, vă mulţu­mesc din suflet pentru tot ce faceţi pentru oamenii loviţi de nenorociri, cum suntem şi noi. Dumnezeu să vă ajute pe toţi! Cu multă stimă şi recunoştinţă,