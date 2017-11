- Brăila, jud. Brăila (Scrisoarea: "Doresc să-mi iau copiii acasă din plasament", F. AS nr. 1280) - 2.000 lei.- Com. Rona de Sus, jud. Maramureş (Scrisoarea: "Ajutaţi un om, ajutaţi un artist!", F.AS nr. 1280) - 2.000 lei.- Mânăstirea Sf. Pantelimon, loc. Siliştea Gumeşti, jud. Teleor­man (Scrisoarea: "Furtuna ne-a distrus mâ­năs­tirea", F.AS nr. 1280) - 2.000 lei.- Bucureşti, sector 5 (Scrisoarea: "Singurătatea e mai rea decât moartea", F. AS nr. 1282) - 2.000 lei.- Pan­te­limon, jud. Ilfov (Scrisoarea: "Murim puţin câte pu­ţin, împreună cu copilul nostru", F. AS nr. 1287) - 2.000 lei.(Scri­soarea: "Ar fi nedrept ca visele să-i fie curmate de o boală haină", F. AS nr. 1287) - 2.000 lei.