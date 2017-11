Când ne strâng pantofii, ne descălţăm. Alegem salteaua potrivită, ca să nu ne doară spatele noaptea. Ne spălăm atent pe dinţi, pentru a scăpa de bormaşina dentistului. Întreaga noastră viaţă este o evitare a durerilor, pentru că ele ne chinuie, ne îmbătrânesc şi ne fac depresivi. Fericirea noastră de­pin­de în mare măsură de dureri.De fapt, durerea este impor­tantă pentru supravieţuire. Ser­veşte drept semnal de avertizare şi are rolul de a ne proteja orga­nismul. O durere acută ne spune dacă ne-am rănit piciorul până la sânge sau dacă ne-am tăiat la deget până la os.Puţini la număr, în lume exis­tă şi oameni care, din cauza unei "zestre" genetice speciale, s-au născut fără simţul durerii. Săracii nu trăiesc mult. Majoritatea zac încă de copii, în scaune pe rotile, pentru că nu-şi pot feri braţele şi picioarele de rănirile care-i ameninţă. Dar durerea le poate face viaţa un chin şi oame­nilor normali, atunci când se instalează şi nu mai trece. Când nu se ştie ce-o declanşează, când nu depinde de nimic şi devine cronică.Specialiştii vorbesc despre o durere cronică, când aceasta persistă cel puţin 3-6 luni (durerile de cap mai mult decât 15 zile pe lună), devine restrictivă fizic, pentru cei în cauză, le afectează dispoziţia şi îi prejudiciază din punct de vedere social.Durerea cronică este cel mai des urmarea unui ţesut afectat, de pildă în cazul unei boli sau al unei inflamaţii. Durerea produsă de inflamaţii - de exemplu cea reumatică - este declanşată de cu totul alte procese decât durerile nervoase (ne­vralgiile). Iar durerea produsă de migrenă se bazează pe cu totul alte mecanisme decât durerile de spate. Un labirint de suferinţe, fără început şi fără de sfârşit.Conform statisticilor, durerea cea mai frec­ventă este cea de spate, urmată de cea a arti­cu­laţiilor şi cea de cap. Câteva sute de milioane de europeni suferă de dureri cronice, dintre care cel puţin 40-50 de milioane sunt extrem de afectaţi. Dar în timp ce o răceală sau o mână fracturată pot fi observate, durerea ră­mâne invizibilă. Asta pro­duce frustrare: suferinzii se retrag în propria cara­pace, rup relaţiile cu prie­tenii şi devin, adeseori, depresivi. Este un cerc vicios cumplit. Durerile cronice pot provoca stări de anxietate şi depresii. Şi, în multe cazuri, ele pot modifica personali­tatea celui afec­tat. La rândul lor, spaimele produc sau amplifică durerea, pentru că stresul şi ten­siu­nea epuizează puterea organismului de a se opu­ne, slăbesc siste­mul imunitar şi accentuează com­­portamentul ne­natural.Este vorba despre un proces complex, pe parcursul căruia un rol important îl joacă o serie de mecanisme fizice, psihice şi so­ciale pe care noi le ignorăm, dar traseele nervoase şi le "amin­tesc". Şi devin tot mai "sensi­bi­le", are loc o sensibilizare. Durerea începe în sis­temul nervos central. Se for­mea­ză, astfel, aşa numita me­mo­rie dureroasă. Creierul suferă o trans­­formare, apar modificări struc­­turale şi funcţionale, astfel încât memoria dureroasă nu poa­te fi ştearsă, ea nu uită nimic (aşa cum uităm, de pildă, un cuvânt).Din cauza stimulilor dure­roşi permanenţi, sistemul ner­vos de­vine sensibil şi începe să reacţio­neze cu semnale dureroa­se, chiar şi la stimulii inofensivi, cum ar fi atingerile. Un moment critic în care pacienţii aleargă adeseori de la un medic la altul, fără ca o cau­ză exactă a durerii să poată fi diag­nosticată. Dar pacienţii nu-şi in­ventează durerile. Ele chiar există.Artroză, dureri reumatice, dureri de cap, de spate, nervoase, tumorale, fibromialgia... Dure­rile nu seamănă unele cu altele. Există diferenţe, chiar şi între sexe: femeile şi bărbaţii simt du­rerile în mod diferit. În viaţa cotidiană, bărbaţii suferă mai puţin de dureri decât femeile. În ca­drul unui test, bărbaţii au semnalat mai tardiv decât femeile durerea provocată de un stimul de apăsare asupra mâinii şi au suportat-o mai multă vreme. Şi durerile cronice sunt mai rare la băr­baţi. Femeile au pielea mai subţire şi de aceea sunt mai sensibile la durerea acută (o arsură, de pildă), decât bărbaţii. Modul în care simţim durerile - mai puternic sau mai slab - depinde de gene, de educaţie sau de mediul social şi cultural. În mod paradoxal, există şi situaţii în care dure­rile sunt anulate sau suportate cu sentimente pozitive: în extazul religios şi în sexualitate. De aici ne putem da seama cât de complexă este sen­zaţia dureroasă, spun experţii.Din păcate, educaţia în spiritul unei mascu­linităţi prost înţelese ("bărbaţii nu cunosc dure­rea") şi tradiţia culturală creează probleme, din punctul de vedere al tratamentului. Există încă mulţi pacienţi care cred că durerile şi neputinţele înseamnă pocăinţă şi pedeapsă. Că trebuie răb­date şi asumate, că acceptarea unui tratament înseamnă slăbiciune. Din păcate, du­rerea răbdată îndelung produce şi mai multă du­rere. Există riscul ca ea să devină acută. Mulţi pacienţi se hotărăsc greu să cea­ră părerea unui specialist sau adoptă me­najamente exa­gerate, contri­buind astfel la croni­ciza­rea durerii.Prea multă agitaţie devine şi ea sursă de suferinţă. În prac­tica medicală se ştie că sportivii de performanţă am­biţioşi îşi men­ţin organismul într-o stare per­petuă de stres, fără să ţină sea­ma de rege­nerarea necesară. În plus, pe lângă viaţa profesio­nală deja stresantă, ei îşi "cul­tivă" am­biţiile sportive extreme şi la sfârşit de săptămână, când ar trebui să se odihnească.Din păcate, nu există un leac universal contra durerilor cronice. Metoda de tratament împotriva unei forme de durere trebuie stabilită individual. Adeseori, căutarea e foarte lungă. În Europa, tera­pia anti-durere s-a instalat abia în ultimii 15 ani. Ea se adresează pacienţilor în mod individual şi îi ajută, de pildă, prin abordarea psihologică comportamentală, prin terapie fizică, cu ajutorul medicamentelor, prin stimularea nervilor şi - dacă e cazul - cu metode invazive, precum blo­cajele nervoase.se încearcă influenţarea memoriei dureroase. Pentru a o "şterge", nu se preconizează însă uitarea durerii ci, mai degrabă, trăirea unor experienţe noi. De pildă, cercetătorii de la "Harvard Medical School" au demonstrat în studii recente că becurile, în mod special cele verzi, calmează durerile de cap. Şi abaterea atenţiei prin jocuri uşoare, la calculator, are efect. În cadrul unui experiment efectuat la Cedars-Sinai Medical Center din Los Angeles s-a constatat că senzaţia de durere a pacienţilor scade în medie cu 24%, după ce aceştia "se joa­că" 20 de minute pe calculator.are şi ea acelaşi efect: calmează du­rerile şi spaimele pacienţilor, după o operaţie. Ameliorarea a fost observabilă şi sub narcoză.este, şi ea, practicată pe scară largă, pentru reducerea stresului. La fel, acupunctura şi osteopatia craniosacrală, în timpul căreia se detensionează mici blocade din zona capului şi a cefei, prin impulsuri uşoare. Adesea, când tera­peutul e bun, durerile trec în cinci şedinţe. Dacă nu trec, înseamnă că terapia manuală nu este potrivită.Dacă recomandările de mai sus ajută, diclo­fenacul este medicamentul care şi-a dovedit efi­cienţa în caz de reumatism, artroză, lovituri şi entorse. Diclofenacul stopează ciclooxigenazele, responsabile pentru reacţiile inflamatorii din orga­nism.Medicina modernă oferă numeroase posibili­tăţi de calmare a durerilor. Până la urmă, decisivă pentru un control asupra durerii este propria im­plicare în vindecare a pacienţilor. Mulţi afirmă că se "lasă trataţi", dar dacă nu acţionează ei înşişi, rezultatul e ca şi inexistent.pot fi tratate, în primul rând, cu substanţe active vegetale: o combinaţie de ulei de mentă (calmează durerile), ulei de eu­calipt (antiinflamator) şi ulei de rozmarin (stimu­lează irigarea sanguină) vindecă - pare-se - du­rerile musculare, articulare şi reumatice.Uleiul de mentă pare să le calmeze. Se aplică (cu un beţişor) pe frunte şi pe tâmple. Blochează durerile, ameliorează irigarea cu sânge, de­blo­chează musculatura şi reduce sensibilitatea la du­reri.Fixaţi cu leucoplast frunze de hrean pe locul dureros, timp de câteva zile (până când durerea încetează). Puteţi folosi frunze proaspete în fie­care zi.Frecaţi zona afec­tată de dureri cu ulei ve­getal şi masaţi-o bine. Faceţi din amestec o turtă. Puneţi puţină te­re­bentină pe zona afec­tată şi peste ea pu­neţi turta. Acoperiţi-vă cu o pătură groasă şi rămâ­neţi aşa cât mai mult posibil (de pildă, toată noaptea).Ameste­ca­ţi-le şi tur­naţi peste amestec o jumătate de litru de apă fiar­tă. Lă­saţi să se aşeze timp de 24 de ore, apoi strecu­raţi şi stoarceţi tot su­cul pe care îl puteţi ob­ţine, pe care îl veţi pune într-un borcan cu capac. Beţi în fiecare zi, înainte de micul dejun, câte 50 ml.Frecaţi zonele afec­tate.Luaţi o lingură înainte de culcare. Păstraţi ames­tecul în frigider.Puneţi tocătura într-un vas, turnaţi două căni de apă fiartă, aco­periţi cu un prosop şi lăsaţi aşa peste noapte. Strecuraţi amestecul dimineaţa şi stoarceţi în suc o lămâie de mărime medie. Beţi o treime de cană, de două ori pe zi, după masă, timp de două zile. Lăsaţi să treacă trei zile, apoi continuaţi cu reme­diul până când durerea dispare.Tocaţi fin ardeii, puneţi-i într-un borcan şi turnaţipeste ei alcoolul. Aco­periţi cu un capac şi lăsaţi la loc întunecos timp de o săptămână. Folosire: Umeziţi în amestec un tampon de bumbac şi acoperiţi zona afectată timp de 3-4 ore. Chiar şi cele mai persistente dureri dispar după 7-10 şedinţe.* Dacă după o perioadă mai lungă, durerile nu încetează, trebuie consultat neapărat medicul.