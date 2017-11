Poveşti pe uliţa satului

Iosif şi mama sa, Paraschiva

Mâini de ţăran

Scosul cânepii din tău

Drumul cânepii

Talpa ţării îşi ia tălpăşiţa

Iosif Ciunterei e al zecelea copil din cei 12 ai familiei Ciunterei din comuna Feldru, ju­deţul Bistriţa-Năsăud. Şase băieţi şi şase fete. Şi singurul care a ales să urmeze o facultate. Are doar 22 de ani şi o înţelepciune de viaţă rar în­tâlnită la tinerii de vârsta lui. De cinci ani, reali­zea­ză la postul "Radio Someş", din Bistriţa, o emi­siune ce-i poartă numele şi care l-a făcut cunoscut nu numai în judeţ, ci şi în ţară şi dincolo de ho­tarele ei: "Cu Iosif pe coclauri". Vorbeşte şi acum cu accent ardelenesc, moale şi cald, impo­sibil de redat în scris în toată splen­doarea sa.- Multă lume spune că Dumnezeu îţi dă, dar nu-ţi bagă în sac. Începu­sem cla­sa a XI-a şi eram, întâmplător, în parcul din apro­pierea sediului radioului din Bis­triţa. Brusc, mi-a venit gândul să merg în studio şi să fac o emisiune. De unde până unde, nu ştiu, că n-avu­sesem niciodată tangenţă cu radioul sau televi­ziunea. Ce-i drept, ascultam Ra­dio Someş la lucru, la fân, la cosit vara, şi-mi plă­cea. Dar atât! M-am dus. Era acolo directorul, Tra­ian Ogâ­gău, căruia o să-i mulţumesc toată viaţa şi o să-i fiu recunoscător pentru ceea ce a făcut şi face în continuare pentru mine. I-am spus ce aş dori să fac, o emisiune cu bătrânii satului, cum au tră­it, cum muncesc. Atunci era criză de realizatori de emi­siuni şi acesta a fost un avantaj pentru mine. A fost de acord, mi-a dat un reportofon şi mi-a spus să-nregistrez două emi­siuni cum îmi ima­gi­nez eu şi, când îs gata, sau când cred că sunt pre­gătit, să vin cu ele în studio. Era miercuri. Joi am rea­lizat emi­siunile, vineri m-am întors cu ele în studio, iar du­minică a intrat pe post prima ediţie, în 21 octom­brie 2012. Emisiunea a avut altă de­numire la început, dar curând i-am dat numele "Cu Iosif pe coclauri". Mi-am spus că, dacă tot am un nu­me biblic, e ca şi cum l-ai vedea pe Iosif cu un to­iag în mână umblând pe dealuri, din sat în sat. Cam aşa îmi imaginam. Ulterior, a apărut şi po­sibilitatea de a colabora cu o tele­vi­ziune, Făcând şi pe ima­gine ceea ce făceam deja în radio. Ai mei şi-au dorit cu tot dinadinsul să rămân acasă, să lu­crez la pământ, că avem foarte mult pământ. În fa­milia noastră de ţărani, munca pământului a fost sfântă. În clasa a VIII-a, când am decis să merg la liceu, la Bistriţa, ai mei n-au fost foarte încântaţi şi n-au fost de acord nici să lucrez în radio şi televiziune, pentru că şi-au dat seama că ast­fel, încet-încet, or să mă piardă de la lucrul pă­mân­tului.- Când am terminat liceul, am stat în dubii: mă gândeam să nu mai dau bacalaureatul, să renunţ şi la colaborarea cu postul de radio, să mă întorc la lucrul pământului şi să-i mulţumesc pe ai mei. În prima zi a bacalaureatului, trebuia să mă duc la pădure, după nişte lemne, dar am zis, totuşi, că şcoala e şcoală, şi că merg să-l dau. L-am luat cu 9,75. Când a fost să mă înscriu la facultate, am ajuns în ultima zi. Am venit ia­răşi din vârful dealului, după o zi de coasă, şi-n noaptea aia n-am avut linişte. Mi-am spus că tre­buie să merg di­mineaţă la Cluj. Când mi-a spus secretara facultăţii că e chiar ultima zi de înscriere, am ieşit făcându-mi cru­ce cu do­uă mâ­nuri. Şi-am in­trat. Ba chiar am prins loc la bu­getari şi nu mi-a mai păsat de nimic.- Nu le-am spus că merg la examen. Abia după ce m-am întors acasă, învingător, le-am spus. Vreo două săptămâni, unii dintre fraţii mei, care lu­crează pământul şi cresc animale, n-au mai vorbit cu mine. Nu i-am acuzat nici atunci, nu o fac nici acum, nici pe fraţii, nici pe părinţii mei. Pentru că ei sunt ţărani, iar ţăranul are ideea că numai din lucrul pă­mântului se poate câş­tiga pita cea de toate zilele.- Deja colaboram cu Ra­dio Someş, eram de doi ani pe coclauri, era singura op­ţiu­ne logică, un fel de com­pletare la ce făceam deja. Am vrut să mă specializez şi să-mi formez un limbaj mai elevat, să cunosc şi alte obi­ceiuri, să văd un picuţ profesionist cum stau lu­crurile şi să le privesc din mai multe unghiuri. Pe coclauri, am fost mai mult de capul meu. Nu am avut un dascăl, nu am nici acum un om care să-mi spună ce am de făcut. Îmi doresc să încerc să mă apropii de un profesor, un dascăl universitar, care să mă formeze. Deocam­da­tă sunt încă în cău­tarea dru­mului şi am nevoie de sprijin din partea oa­me­nilor care au profesat în acest domeniu, al etno­logiei şi al culturii tra­di­ţio­nale, oameni care să-mi ofere sfaturi, ca să mă pot şi eu forma, să realizez materiale cât mai pro­fe­sio­nal, să poată fi apreciate şi de oamenii simpli, dar şi de intelec­tuali, să se regăsească acolo, în ceea ce fac.Etnologia e o specializare aparte, pe care nu ar alege-o oricine, ci doar cei cu adevărat interesaţi. La început, am fost zece studenţi, am terminat şase şi am susţinut licenţa trei. Greu de spus de ce au renunţat ceilalţi. Am colegi care în timpul facultăţii nu au mers niciodată pe teren, să realizeze un interviu cu un ţăran, de exemplu. Probabil acolo a fost şocul pentru cei mai mulţi dintre ei, când a trebuit să stea de vorbă cu oamenii şi nu s-au putut adap­ta. Din păcate, în trei ani de fa­cul­tate, nu am învăţat nici eu mare lucru. Dacă nu aş fi umblat pe teren, puteam eu face nu trei, ci şase ani de etno­logie, şi tot n-aş fi aflat care e adevăratul folclor. Numai dacă mergi acolo, la faţa locului, şi stai de vorbă cu oamenii satului, poţi să faci, cu adevărat, meserie. Facultatea te ajută să-ţi formezi un limbaj academic, pentru când ai de-a face cu un om de cultură, dar atunci când eşti pe teren, nu ţi-e de prea mare folos ce se face în facultate. Degeaba ne spuneau dascălii cum să facem un interviu, că io, când merg să vorbesc cu Lelea Floare, nu pot dis­cuta cum îmi spun ei. Proba­bil ar trebui să fie mai multă practică în facul­tate sau mai multă sin­cronizare între teorie şi prac­tică, dar cred că asta e o problemă generală a învă­ţămân­tului superior românesc actual.- Am încercat ca materialul audio să-l transpun în video, pe facebook. Aşa am promovat on-line ideea cu "Iosif pe coclauri". A avut un impact mult mai mare decât radioul, mă urmăresc mai mulţi. Probabil a prins gust la public datorită per­sonajelor mele, ţăranul acela închinat din vatra satului, ţăranul original, autentic, aflat pe cale de dispariţie şi de care începe de pe acum să ne fie dor. Mă bucur foarte mult că nişte tineri din Piteşti, din Braşov sau din Iaşi, care locuiesc la oraş, ur­mă­­­rind pagina mea de Facebook, au descoperit glia românească, ţăranul acela falnic, stâlpul isto­riei noastre, tot mai greu de găsit. Sunt impresionat când îmi spun că datorită mie au reuşit să afle atâ­tea lucruri despre ţăranul român, despre tradi­ţiile româneşti. Oarecum, le-am insuflat dragul de glie şi de trecut, şi asta mă bucură cel mai mult.- Da, mai ales în comunele Feldru şi Maieru, la tătă casa sunt de la cinci-şase copii în sus. Toţi care întreabă câţi fraţi suntem, când aud, întreabă automat dacă suntem penticostali. Şi atunci le spun: "Suntem 12, dar nu suntem sectanţi, suntem ortodocşi!". Sunt familii şi cu 14-18 copii. Cam aşa e de mai demult la noi, rar găseşti casă cu doar doi copii. Nu e uşor, dar te ajută Dumnezeu să treci cumva prin toate. Interesant e că majoritatea aces­tor copii erau crescuţi în două camere. Pentru că la noi, casele au doar trei camere: casa dinainte sau casa de parade, unde intră doar preotul cu crucea, la Bobotează, ori atunci când moare cine­va, apoi tinda, bucătăria, unde se face mâncare, şi casa dinapoi, unde se dormea. Noi aşa am crescut. Stau de vorbă cu mama şi o întreb cum am încăput toţi acolo. Acum avem fiecare camera noastră şi tot nu ne e bine. Dar eram mult mai uniţi, se simţea con­cret acea căldură frăţească. Acum, stăm fiecare în pereţi separaţi şi poate şi asta ne face să fim de­parte unii de alţii, să fim mai reci. Ne construim ziduri şi la propriu, şi la figurat.- Eu am învăţat să mulg vaca în clasa a treia, încă nu îm­plinisem zece ani şi mă cam necăjeam s-o fac. Îmi amintesc prima sară. Mama avea tre­buri în gră­dină şi am zis că merg eu să mulg vaca. M-am chinuit mai bine de jumate de ceas, deşi o va­că o mulgi cam în 10-15 minute. Când o venit ma­ma să vadă ce fac, mulsesem vaca pe jumătate, şi-atunci mi-a arătat ea, cum să-mi formez "un sâmţ". Am făcut o febră musculară în sara aia, de nu mi-o venit a crede! Apoi, am mai încercat iar şi iar şi, după câteva zile, am învăţat. La coasă, la fel. Eram pe clasa a doua sau a treia, o ţâră de băiat. Mi-o făcut tata tot o ţâră de coasă şi m-am dat după el. Cât am putut să dau? Nici un sfert din brazdă, dar aşa am învăţat să cosăsc. Un cosaş nu-nvaţă niciodată să cosească cu adevărat până nu-şi taie de 3-4 ori degetele, când ascute coasa. Numai aşa înveţi! Ne-am învă­ţat toţi de mici cu munca, şi fie­care, cum am prins a mere, ne-am luat cu treburile gospodăreşti: cu adusul lemnelor, cât se putea, apoi apă de la fântână, apoi la căpăluit (săpat - n. red.), la coasă, cu vacile... Acolo am crescut, printre ele şi, fiecare după puteri, am învăţat să facem câte ceva. Partea asta a vieţii, pentru mine e temelie. Mi-s mândru tare că sunt pui de ţăran.- Puţini. Azi nu mai e un avantaj să lucri pă­mântul. Mă tot gândesc să mă întorc în glia satului, să lucru pământul, să câştig pita cea de toate zilele din lucrul pământului, că avem din belşug, dar, practic, e aproape imposibil să fac asta. Azi e foar­te greu să ţii animale, e extraor­dinar de greu... La noi e zonă de deal, totul tre­buie lucrat manual, co­sit, arat cu caii, o muncă grea şi necontenită. Mai bine vii la câmpie, îţi cumperi utilaje, pământ, iei subvenţii şi lucrezi o suprafaţă mai mare. În ziua de azi, părinţii îşi îndepărtează copiii să nu lucreze ceea ce ei au lucrat. Părinţii doresc ca pruncii să le devină domni, să înveţe carte şi să ajungă la un bi­rou, cu pixul în mână. Din păcate, nu toţi au no­ro­cul acesta. Mai e nevoie şi de un instalator, de un sudor, s-au desfiinţat şcolile pro­fesionale, ceea ce iar e o mare prostie. Nu toţi tine­rii au încli­na­ţii spre studii superioare. Nici la ţară nu mai sunt oameni să lucre, la strânsul fânului, de exem­plu. Nu se duc. Cu oile, ce să mai poves­tim? Nici contra cost nu mai vin. Tatăl meu n-a fost angajat ni­ciodată. Ma­ma ne-a crescut făcând cipcă (dan­telă) pentru cos­tumele populare ale celor din sat. Ca să folo­sesc un termen de pe Valea Someşului Mare, la mine, acasă, astăzi lumea e un picuţ mai gingaşă, în special ti­ne­rii. Asta nu le con­vi­ne, aia nu le pla­ce, pita făcută-n casă nu se mai face-n ca­să, co­le­şa (mămă­li­ga) se face din făină de la ma­ga­zin... Când o văzut bu­­ni­ca, s-o spăriet: "Ce hâlbe faci aco­lo?". La noi, hâlbe înseamnă mân­­­ca­re pentru porci. Mă­măliga trebuia mes­te­ca­tă până asuda grin­da căsii, vorba bă­trâ­nilor. S-o mă­nânci cu sudoa­rea frunţii, la propriu. Acum, le iei toate de la magazin dacă ai bani...- Da. Anul trecut am fost invitat la Bru­xelles, la un eveniment organizat de două doam­ne, cu un drag aparte de România, Mi­haela Popescu şi Daria Pîrvu. Întotdeauna am zis că românul care-şi pă­ră­seşte ţara şi merge să lucre printre străini, acela nu mai e român. Dar când am fost la acel eve­ni­ment, mi-am dat seama că românii de acolo îs mai români decât mulţi din­tre cei de acasă. Am văzut oameni plângând, când le povesteam cum merg pe coclauri, la ţărani, să-mi povestească cum îşi mul­geau vaca sau cum lu­crau cu oile sau di­ferite alte obiceiuri. Îşi adu­ceau cu drag aminte de vremurile pe care o par­te dintre ei le-au prins. N-aş fi crezut că acei români din străi­nă­tate pot avea un patrio­tism atât de mare în ei, când, de fapt, şi-au pă­ră­sit ţara, mergând să lu­cre printre străini. Le-am povestit despre tradi­­ţiile din judeţul Bistriţa-Nă­să­ud, le-am pus imagini cu claca, le-am arătat fil­­muleţe, am recons­ti­tuit cumva un eveniment din va­tra satului. În aceas­tă toamnă, sunt din nou in­vitat, la alt eveniment, la Bruxelles, cu Lelea Floa­re Cosmii, ultima opin­căreasă din generaţia veche, din judeţul Bistriţa-Năsăud. O să facă opinci în faţa lor şi le va arăta şi cum se toarce şi le va povesti cum era viaţa în vremea ei.- Cel mai bine ar fi să meargă oră­şea­nul la ţăran, în vârful dealului, şi să vadă la faţa locului, cât e de grea viaţa pentru ţăranul român. În ul­tima vre­me, s-a încercat idealizarea imaginii aces­tuia. Toată lumea vine la TV şi povesteşte despre ţăra­nul ro­mân ca şi când l-ar cunoaşte de cine ştie când. Nu e aşa! Dacă nu te duci şi nu lucri lângă el, la munca câmpului, nu-ţi poţi da seama ce în­seam­nă viaţa la ţară. Nu-i suficient să te duci în vi­zită, să-l vezi cum lucră, trebuie să pui mâna pe gă­leata aia, pe ţâţa vacii s-o mulgi, apoi să fierbi laptele şi să-l bei. Nu doar aşa, să spui din buze că ţăranul e talpa ţării. A fost! Azi, nu ştiu dacă mai este şi nu ştiu dacă va mai fi vreodată. Tot ce se face acum, se face pentru spectacol, pe când ţăra­nul român făcea totul de nevoie, dar cu drag. Haina şi-o făcea de nevoie, şezătorile tot aşa, pentru că acolo se ducea şi să lucre, şi să se distreze, şi să afle ştirile satului. Azi, e doar spectacol pentru stră­ini. Nici folclor autentic tradiţional nu mai exis­tă la ora actuală în România. O spun cu regret. Ceea ce fac eu şi ce pot să fac la ora asta e să arhi­vez ce mai găsesc în vatra satului, căci deja ţăranul e pe cale de dis­pariţie. Şi dacă nu arhivăm, riscăm să pierdem o cultură întreagă, pentru că, odată cu aceşti bă­trâni, se duce o cultură, oistorie, se duc niş­te obiceiuri, se pierde marca trecutului româ­nesc. Specificul. Di­ferenţa. Să iasă în faţă oamenii capabili, care ştiu cu adevărat ce înseamnă tradiţia şi să o separe de divertisment, s-o salveze. Româ­nia n-are nimic mai de preţ, deocamdată, de pus în loc. Tradiţia e încă pecetea noastră. Pentru ea vin străinii la noi. Îmi iubesc glia şi ţara ca pe mama şi tatăl meu. Mă doa­re până în măduva oaselor când văd că "dom­nii" ce ne conduc nu au drag de ţară, de po­por. Ci­că, asta ar fi rânduiala... Fi-le-ar rânduiala de amar!