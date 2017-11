Nu e greu de observat azi în lume abundenţa nemaiîntâlnită a romancierelor. Marketingul, care ţine cont că proporţia femeilor cititoare o depăşeşte pe cea a bărbaţilor, atrage publicul-ţintă cu anec­dote biografice şi exagerări ale calităţilor literare me­nite să incite curiozitatea. Pe mine, superlativele deşănţate de pe coperta a IV-a şi milioanele de exem­plare vândute mă fac circumspectă. Am învăţat din experienţă că în afacerile de vizibilitate valoarea nu e intrisecă, dimpotrivă. Pentru succes comercial (care e adesea un efect de modă sau de scandal), editurile şi autorii îşi dau singuri o im­portanţă nemeritată, păcălind un public naiv, dispus să-i creadă, cum crede şi în reclamele de la televizor. Cu atât mai mare mi-e bucu­ria când, deschizând romanul unei românce de care nu auzisem până acum, descopăr nu doar o poveste bună, scrisă cu o sim­plitate ridicată la nivelul artei, ci şi un echi­libru greu de atins între potenţialul sim­bolic al subiectului şi lizibilitate, între o realitate cunoscută şi reflexul ei în scriitură. Din puţinul pe care l-am putut afla despre ea, Liliana Nechita are acum 49 de ani şi e la a treia carte. Primele două, "Exodul mamelor" (publicat prin intermediul re­vistei "Avantaje") şi "Cireşe amare" (Huma­nitas) erau testimonii despre propria experienţă de mamă singură din provincie, nevoită, după pierderea locului de muncă, să plece în Italia ca îngrijitoare de bătrâni, pentru a-şi ajuta familia să trăiască de­cent. Ca atâtea alte mame - un adevărat fenomen în ultimele decenii - şi-a crescut copiii de la dis­tanţă, chinuită de dor, de piederea statutului social şi profesional, de sacrificii şi însingurare. Pentru ea, scrisul non-fictiv a fost un mod de a-şi atenua dez­nădejdea, de a-şi descărca sufletul comuni­cân­du-şi trăirile, simptomatice pentru o numeroasă ca­te­gorie de emigranţi din raţiuni economice. Şi iată că, de la confesiuni, Liliana Nechita are curajul să fa­că pasul spre roman şi nu orice fel de roman, ci unul ţărănesc-contemporan, fără urme de idi­lism, axat pe un personaj feminin a cărui referinţă ime­diată e Ilie Moromete. Olga, "împărăteasa" Lilia­nei Nechita, e o ţărancă bătrână a cărei viaţă a fost şi e alcătuită doar din "munci şi zile". O viaţă rân­duită de nevoile pământului şi ale gospodăriei, du­pă anotimpuri, într-o comunitate acum în diso­luţie. Puternică, nesentimentală, directă până la cru­zime, cu o bună părere de sine, Olga se în­că­păţânează să tră­iască du­pă vechea rân­du­ială, în timp ce în jurul ei to­tul se schim­bă, şi nu în bi­ne. Plecată din fa­milia cea mai săracă a satu­lui, cu doar două clase pri­mare, a ţi­nut doi soţi, a cres­­cut cinci copii şi are dem­nitatea sta­tu­tului de stă­până pe un loc al ei. Na­ra­toa­rea-noră decu­pea­ză lim­bajul siderant de au­­ten­tic al Olgăi, dia­lo­gurile ei cu celelalte per­so­na­je fă­cu­te vii din câ­teva tu­şe, apar din colportări şi poveş­tile satului, întâm­plări gen "ştirile de la ora 5", ală­turi de credinţe străvechi şi bizarerii. Totul privit cu un soi de tandreţe întristată pentru această lu­me pe cale de dispariţie sub asaltul "mo­der­nităţii" şi al libertăţii de a-şi căuta mij­loace de trai oriunde.