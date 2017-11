Am 60 de ani şi sufăr de constipaţie cronică. Am încercat tot ce am auzit: argilă, seminţe de in, tărâţe, prune, suc de soc. Am luat tot felul de laxative, dar niciunul nu-şi face efectul. Problema este cu atât mai gravă cu cât fac repetat fisuri anale. Medicii mi le-au cauterizat de câteva ori, dar din cauza con­sti­paţiei reapar. Vă rog din suflet să mă ajutaţi să scap de constipaţie. Am ajuns să nu mai mănânc de tea­ma durerilor care mă aş­teaptă când am scaun (o dată la 7-10 zile). Vă mul­ţumesc şi aştept cu inte­res răspunsurile dvs.Dragi cititori, vă rog să îl ajutaţi şi pe fratele meu, în vârstă de 26 de ani, care are început de gon­artroză la genunchiul stâng. La acest picior a avut o problemă la şold, unde a fost operat şi i s-a pus proteză. Medicul i-a explicat că gonartroza a apărut ca urmare a faptului că, timp îndelungat, nu a putut să calce pe piciorul bol­nav, din cauza dure­rilor. Ape­lez la dvs. în spe­ranţa că cineva ne va re­co­manda un tratament naturist. Vă mulţumesc şi vă do­resc sănătate!Sunt pensionar, am 66 de ani şi vă rog să mă aju­taţi să-mi rezolv o problemă de sănătate. Am făcut mai multe in­ves­tigaţii prescrise de medi­cul urolog, şi la citosco­pie mi s-a depistat un polip uretral. Nu fumez, nu beau cafea sau alcool, nu consum gră­simi sau zahăr. Îi rog foarte mult pe citi­torii care ştiu un tratament natu­rist pentru a scăpa de acest polip fără operaţie, să îmi răs­pundă în revistă. Menţionez că nu am infec­ţie urinară. Cu respect,Am 28 de ani şi acum un an am fost diagnos­ticată cu rectocolită ulcero-hemoragică. Procto­logul mi-a pre­scris Salofalk 500 mg (3 pe zi) şi un regim alimentar strict. Am înţeles de la domnul doctor că tratamentul şi regimul ali­men­tar trebuie urmate toată viaţa. Îi rog pe cei care s-au con­fruntat cu aceeaşi afecţiune şi au folosit un tra­tament naturist să mi-l comunice şi mie. Cu mii de mulţumiri,Mă numesc Nicoleta şi am o fiică în vârstă de 16 ani. Acum aproape doi ani, a început să aibă ciclu menstrual la interval de două săptămâni. Am fost cu ea la ginecolog şi în urma analizelor a reieşit că ovarele nu produc sufi­cienţi hormoni (estrogen şi pro­gesteron). A fost diagnosticată cu insu­fi­cienţă ova­ria­nă şi a urmat tra­tamente hormo­nale cu Dupfaston şi contraceptive, dar fără rezultat. A făcut şi tratamente naturiste, cu cea­iuri, com­pri­mate din plante şi ho­meopate, timp de un an, dar - deşi temporar s-au văzut ceva amelio­rări - nu s-a vindecat. Vă rog mult să mă ajutaţi cu un sfat. Vă mulţumesc!În urmă cu două luni, fiica mea, în vârstă de 24 de ani, a fost diagnosticată cu keratoconus. Boala este în stare avansată la ochiul drept, iar la celă­lalt - în fază inci­pientă. Vă rog din suflet să-mi re­co­mandaţi un tratament na­tu­­rist pentru stagnarea acestei boli, deoarece medicii mi-au spus că sin­gu­ra alter­na­tivă este transplantul de cor­nee. Dacă ci­neva cunoaşte un medic expert în trans­plant de cornee, îl rog din suflet să-mi lase un nu­măr de telefon unde să îl pot con­tacta. Vă mul­ţumesc.Vă rog din suflet să mă ajutaţi cu un sfat! Am 17 ani şi încă nu mi-am început viaţa sexuală. Nu ştiu de unde m-am infectat cu trichomonas va­gi­nalis. Am fost cu mama la medic şi acesta mi-a pre­scris un tratament cu Metroni­da­zol şi Fasigyn, dar nu m-am vin­decat. Pentru că sunt virgină, nu mi-a putut pre­scrie ovule, care sunt mai eficiente. Vă rog din tot su­fletul, dacă ştiţi vreun alt fel de tratament care ar pu­tea să mă ajute, să mi-l co­municaţi. Mi-e tea­mă să nu rămân tarată pe viaţă de această infecţie. Vă mul­­ţumesc foarte mult.În urmă cu mult timp, am citit în "Formula AS" că putem scăpa de pietre la fiere, consumând se­min­ţe de pepeni verzi. Dacă cineva a reuşit să-şi vindece fierea astfel, îl rog foarte mult să explice detaliat cum a procedat. În plus, doresc să ştiu da­că seminţele de pepeni dizolvă aceste pietre. Eu am pietre de 2 cm şi-mi este teamă să folosesc acest tratament. Mulţumesc revis­tei "Formula AS" că se implică în a da o mână de ajutor tuturor celor care au mare nevoie.Am căutat în Plafaruri şi far­macii flori de crăiţe (Tagetes patu­la), dar nu am găsit. Am nevoie de această plantă pentru că ajută la lim­pezirea vederii. Îi rog pe cei care au crăiţe uscate să mă contac­teze la tel. 0722.582.856.