Silurul este o binecu­vântare pentru ochi, sub formă de ceai cald şi comprese reci. Ceaiul: se opă­reşte o linguriţă de silur cu o ceaşcă de apă fier­binte, se infuzează două mi­nute, se strecoară şi se bea. Comprese: în ceaiul răcit se înmoaie o bucăţică de vată şi se aplică pe pleoapele închise. Dumnezeu să vă ajute!Pentru femeile care prin frecarea părţii inter­ne a coapselor se irită, există următorul tratament simplu şi nu foarte costisitor, ale cărui componente de bază trebuie să existe permanent în farmacia unei familii: alifia de gălbenele şi bitterul suedez. Se tamponează părţile iritate dintre coapse cu bitter suedez şi se ung cu alifia de gălbenele. Dacă există chiar rană, se aplică peste alifia de gălbenele un tamponaş de vată îmbibată în bitter suedez şi se fi­xează pe locul cu pricina, acoperit cu o foiţă de plas­tic şi un leucoplast.Din îndelungata experienţă personală, vă împărtăşesc următoarele soluţii, care se pot utiliza concomitent: * Când pielea este foarte iritată, prima soluţie este folosirea banalei pudre de talc, din cea pentru sugari. Evitaţi pudra achiziţionată din ma­gazin. Adresaţi-vă unei farmacii. Se aplică uşor, cu ajutorul unui tampon de vată. * După ce rana se va vindeca, preparaţi-vă o soluţie de formol (1 parte) şi 9 părţi de alcool sanitar. După duş, aplicaţi pe locu­rile iritate puţină soluţie cu o vată. Ustură pu­ţin, dar pielea se netezeşte în timp. Aplicaţi soluţia numai pe pielea fără răni, cam de 2-3 ori pe săptă­mână, numai după duş. Aştep­taţi să se usuce, fă­când vânt cu o copertă de caiet. Aplicaţi apoi talcul şi vă veţi vindeca.Şi eu am avut aşa ceva şi nu am găsit la farmacie picături pentru vindecare, dar m-a învăţat o asistentă în vârstă să-mi pun timp de o săptămână picături de ulei cald în ureche. Apoi am mers la O.R.L.-ist şi mi-a făcut spălături cu ceai de muşeţel cald. Imediat, dopul a ieşit şi urechea s-a desfundat foarte bine. De atunci au trecut doi ani şi nu am mai avut probleme.Folosiţi următorul tratament, cu care eu m-am vindecat fără doctor: alternativ, timp de două săptămâni, puneţi în ureche: o zi - două picături de zeamă de lămâie, iar a doua zi - două picături de suc de rostopască (du­pă 20 de minute, ştergeţi-vă în ureche cu o vată).Peste patru mâini de fructe de păducel uscate şi zdrobite bine în mojar, se pune un litru de rachiu natural. Se lasă acest amestec într-un borcan vreme de două săptămâni, după care se strecoară şi se pune într-o sticlă bine înfun­dată. Se iau 3-4 lin­guriţe pe zi, cu puţină apă, pe stomacul gol. Dacă este interzis aportul de lichide în organism, tinctura se ia cu miere. Multă sănătate şi Dumnezeu să vă ajute!Durerile de picioare sunt provocate de anumite boli cum ar fi: artrita, diabetul zaharat, circulaţie deficitară sau o boală a tiroidei.Ca tratamente naturiste, faceţi băi cu urzică, timp de 10-12 zile, în care adău­gaţi câteva picături de ulei de men­tă, eu­ca­lipt, rozmarin, tinc­tură de arni­că, care îmbunătăţesc circulaţia şi durerea dispare. Dacă nu aveţi uleiuri la îndemână, pu­teţi folosi ceaiuri foarte con­cen­trate de: urzică, mentă, coa­da-ca­lului, pe care le adăugaţi în apa caldă. Baia să dureze 10-15 mi­nute.* Masaje zilnice la ambele picioare, cu ulei de mentă, le­vănţică.* Mersul desculţ, dimineaţa, prin iarbă.* Dimineaţa şi seara, faceţi băi alternative, reci şi calde: umpleţi două ligheane cu apă: unul cu apă rece, altul cu apă caldă şi puneţi întâi picioa­rele în apă rece, timp de 2-3 minute, apoi în apa cal­dă. Aceste băi determină dilatarea şi contracţia va­selor de sânge de la picioare, stimulând circu­laţia.* Frecţii seara, cu carmol, alifie de gălbenele, Rumalaya gel, Diclofenac gel.Pietre la rinichi. Pentru a elimina pietrele de la rinichi, consumaţi zilnic 2-3 litri de lichide: apă, ceaiuri de plante (mătase de porumb, troscot, pir, cozi de cireşe, păpădie, merişor), 2 linguriţe de plan­­tă la 250 ml apă clocotită, în amestec sau se­parat.O dietă săracă în sare şi mai puţină carne: con­su­maţi alimente bogate în mag­neziu (legume cu frunze verzi, germeni de cereale - bogate în pota­siu, banane, portocale, lactate, legume verzi, nuci, seminţe de dovleac - bogate în calciu. Renunţaţi la cafea, deoarece cofeina favo­ri­zează formarea pietrelor.Vă doresc sănătate!Pentru sclerodermie se fac cure de o lună cu drojdie de bere (4 linguriţe pe zi), cu o săptămână de pauză. Com­plexul de vitamine B, precum şi antioxidanţii conţinuţi de drojdie, sunt de un real ajutor pentru îmbunătăţirea metabolismului celular la nivelul pielii. Dumnezeu să vă ajute!Fiecare om are în sânge nichel; dacă nichelul scade, apropiindu-se de 0, produce o boală grea, nu­mită gută. Tratamentul constă în consumul de 5 nuci în fiecare zi. Însănătoşire grabnică!Pentru eczemă - se bea, trei zile la rând, un litru de fiertură preparată dintr-o lingură de coarne us­cate, o lingură de măceşe şi o lingură de fructe de soc (se coace cam odată cu cornul) la un litru de apă. În a treia zi, se ia un băţ de corn proaspăt, încă verde, şi i se dă foc la un capăt, iar la celălalt i se face o tăietură prin care va ieşi seva. Cu aceas­tă sevă se ung locurile afectate. Sănătate!