Cu atâta dis­pe­rare, încât am în­ceput căutările, chiar şi în sta­­ţiuni. Credibil sau nu, la vreme de primă­va­ră, parcă puii de căţei, pre­zenţi peste tot pâ­nă atunci, se as­cundeau de mine şi de un trai bun. Nu-i găseam! După două săp­tămâni, în­tr-un maldăr de gu­noaie, a apărut "mult vi­satul". Un ghem galben-maroniu, mustă­cios, cu bla­na căzută (în schimbare, mi-am zis eu) şi lă­bu­ţele groase, à la dog german. Acasă am "ve­rifi­cat" mai bine "prada". Era plin de pu­rici şi de ouăle lor şi plângea con­tinuu. L-am dus la un cabinet ve­terinar unde dl doctor l-a şam­po­nat, pieptănat şi uscat, apre­ciind cu­minţenia micului căţel.Acum, căţelul avea nevoie de un nume şi cum nu voiam ceva cu "y" la sfârşit, am ales sugestia soa­crei mele şi l-am numit Goe. De aici a început totul... adică de la nu­me. Goe nu se abătea nici măcar cu un centimetru de răs­făţatul lui nenea Iancu. Obraznic, mofturos, alintat, rozător de încălţăminte şi haine, ne fer­meca, totuşi, pe toţi. Aş mai adăuga la capi­tolul neca­zu­rilor tratamentul injectabil, în ur­ma unei pneumonii, suportat cu stoi­cism, la puţin timp de când apă­ruse în viaţa noastră.Domnul Goe, la un an şi câteva luni pe care le are acum, cântă­reş­te vreo 25 de kilo­grame, dar nu ţine seama de ele şi e destul de greu să primeşti dovezile lui de afecţiune, manifestate prin... sări­turi. Asta cu noi, cei ai casei, cu res­tul fiind foarte rău. Se zbur­leş­te tot, latră de-adevăratelea şi, da­că se iveşte oca­zia, nu se sfieşte să muşte. Spaima oa­menilor cu suflet rău, căţelul cu nume de copil răs­fă­ţat şi-a luat rolul în serios, ne apă­ră şi ne face viaţa mai fru­moasă."Îl pupă mamiţa..."