Sunt 13 ani de când formaţia Crush + Ale­xan­dra Ungureanu cântă împreună. Au debutat în 2004, atunci când Sorin Seniuc (42 ani) şi Radu-Con­stantin Cernăuţan (36 ani) i-au propus Ale­xandrei (35 ani) să se alăture trupei lor, Crush. So­lista era la momentul respectiv o figură remarcabilă pe scena muzicală românească. Alexandra cânta de la şase ani, participase la mai multe emisiuni şi concursuri pentru copii şi încă din adolescenţă îşi crease un repertoriu cu melodii compuse pentru ea de Dinu Giurgiu, Ionel Tudor, Adrian Despot, Marius Ţeicu sau Cornel Ilie. Până atunci, ea cola­borase cu mai multe for­maţii cunoscute, pre­cum Sistem, Holograf, Viţa de Vie sau Taxi. În 2003, Alexandra a par­ticipat la selecţia Euro­vision Ro­mânia, unde a obţinut locul III şi ne-a repre­zentat ţara la Cer­bul de Aur. Cu toată glo­ria ei, moldoveanca le-a accep­tat oferta, cu con­diţia să îşi păstreze nu­mele şi să nu fie asimi­lată în tota­litate. "Deşi alcătuim toţi trei o formaţie, ei doi se numesc Crush, iar eu mi-am păstrat numele, poate şi dintr-un fel de orgoliu. Au fost ani întregi de muncă în spate până când am reuşit să mi-l impun", se confesa ea într-un interviu mai vechi.Trio-ul lor s-a bucurat de un succes nebun şi s-a impus în rândul trupelor dance din România. Au produs îm­pre­ună două albume de studio: "Crush + Alexandra Ungu­reanu" (2005) şi "Hello" (2007), care le-au adus o mulţime de premii, printre care şi "Cel mai bun album pop-dance" la premiile Ra­dio România Actualităţi, sau "Cea mai bună trupă pop" în 2011, la Premiile Muzicale MTV România.La Craiova, Alexandra şi Crush vor cânta hituri care au încins scenele discotecilor şi difuzoarele radioului la momentul lansării, precum: "I Need You More", "Cu tine în rai", "Inima mea", "Plâng nop­ţile", "Aprinde dragostea", "Hello" sau "C'est la vie", dar şi cel mai nou single al lor, lan­sat pe 13 septembrie a.c. - "Copiii din noi". "Piesa asta e pentru toţi cei care şi-au pierdut visele undeva, pe drum, pentru cei care au uitat să se joace, pentru cei care şi-au dat liniştea interioară şi iau prea în serios viaţa. Dar este şi pentru trupa Crush + Alexandra, cu dorul de noi, cei de la începutul călătoriei. Ne amintim cu drag şi mergem mai departe în pas săltăreţ!", declara cu nostalgie Alexandra.(Biletele pentru concertul de la Craiova se pot achiziţiona de la Cult Music Club şi din reţeaua iaBilet.ro, la preţul de 20 de lei, sau în seara spec­tacolului, de la intrarea în club, la preţul de 30 de lei.)Pe 14 noiembrie, în Beraria H din Capitală, trupa Taxi îşi ser­bează majoratul: împlineşte 18 ani. Aniversarea lor pică într-o zi de marţi, o zi lucrătoare, însă asta nu vă va împiedica să stri­gaţi "prezent!", dacă vă număraţi prin­tre fanii celei mai "iubibile" trupe din România. Şi dacă vă duceţi, pregătiţi-vă pentru un spectacol nonconformist (stilul Taxi), căci dacă tot au ajuns ma­jori, membrii trupei vor să-şi permită ce nu şi-au îngăduit până acum: un concert fără limite!Taxi este o trupă ce nu are nevoie de mari prezentări. A fost înfiinţată în 1999, de Dan Teo­dorescu, personaj unic în peisajul muzical românesc, care îşi prezenta formaţia "doar o trupă pop-rock. Că dac-am fi avut un so­list rock, am fi fost şi noi o trupă rock. Asta e".?n cei 18 ani de existenţă, Taxi a trecut prin mai multe transformări, şi azi este compusă din Darius Neagu (tobe), Kerezsi Csongor (chitară bas), Cantemir Neacşu (chitară electrică), Vicky Sava (voce), Daria Corbu (voce), Mugurel Coman (clape) şi Dan Teodorescu (voce, chitară acustică).Taxi a apărut pe piaţă cu "Jumătate de album", în 1999, disc pe care l-a întregit un an mai târziu, când a lansat "Trag un claxon". De atunci, for­maţia a mai lansat încă şapte albume de succes, ultimul dintre ele fiind "15" (2014). Au primit numeroase premii şi au o mulţime de admiratori. Entuziasmul, însă, nu le-a secat. Din 2014 şi până azi au compus şi prezentat pe piaţa muzicală mai multe single-uri, unele în colaborare cu alţi cântăreţi, precum cea mai recentă melodie a lor, Taxi x Delia - "Inadaptat", lansată pe 14 sep­tembrie.(Pentru concertul Taxi din Berăria H, găsiţi bilete cu preţuri cuprinse între 30 şi 40 de lei - în avans - sau 40 şi 50 de lei - în ziua concertului. Bi­le­tele se găsesc în reţeaua Iabilet sau la club.)