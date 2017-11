Aerul rece de iarnă le face bine co­piilor sănătoşi. Adesea, mamele îi coco­lo­şesc prea mult, ţinându-i iarna în casă. Aerul rece le face bine, cu condiţia să fie bine îmbrăcaţi şi să li se prote­jeze pielea obrazu­lui. Îna­inte de a fi scoşi din casă, trebuie să fie unşi cu ulei spe­cial, o dată sau de două ori. Dacă le apar bubu­liţe, înseamnă că tre­buie redusă cantitatea de unguent. Dacă bate un vânt rece, aplica­ţi-le pe obraz o cremă mai grasă, cumpă­rată de la raioanele cu cos­me­tice pen­tru co­pii. Puneţi-le peste gură un şal. Atenţie la soarele iernii! La vârsta de un an, pro­tecţia naturală nu este conturată definitiv. Puneţi-le pe cap o căciuliţă cu cozo­roc sau tra­geţi oblonul căru­cio­ru­lui.Între 12 şi 17 ani, tenul devine mai gras. Cu toate astea, pe vreme de iarnă, umiditatea poate fi insuficien­tă. Folo­siţi creme de faţă, dar cu un conţinut redus de grăsimi, altfel poa­te să apară acneea. Împotriva puncte­lor negre şi a co­şurilor: folosiţi zilnic remedii care să deschidă porii înfun­daţi (băi de abur), apoi loţiuni astrin­gente (suc de castravete, apă fiar­tă cu pătrunjel, suc de lămâie di­luat cu apă). În fi­nal, folosiţi o cre­mă cu an­tibiotice: MIBAZON (produs ro­mâ­nesc, de cumpărat de la farmaciile veterinare). Staţi la soare, dar numai dimineaţa şi după-amiaza, 10-15 mi­nu­te, fără să folosiţi unguente.Între 20 şi 50 de ani, tenul trebuie îngrijit în funcţie de structura lui. Pielea uscată are nevoie, mai ales iarna, de creme pu­­ternic hidra­tan­te, cu com­po­nente uleioase. Şi tenul gras are ne­voie de umiditate, dar cremele să ai­bă un conţinut ule­ios redus. Cre­me­le au o ac­ţiune deo­sebită dacă, îna­inte de a le apli­ca, fa­ceţi baie în cadă sau baie de aburi doar pentru obraz. În general, obra­zul începe să îmbă­trâ­nească la 21 de ani. Cremele indi­cate, mai ales la vre­me de iarnă, sunt cele care conţin vita­mina A. Dacă vă plimbaţi sau faceţi sport pe soare, folosiţi neapărat creme de protecţie anti-UV.* După 55 de ani: dimineaţa şi seara, creme cu fond uleiosDupă 55 de ani, pielea devine mai uscată şi are nevoie iarna de produse de două ori mai bogate în grăsimi ule­­ioase. Ungeţi-vă în fiecare di­mi­neaţă şi seara, fără să uitaţi ma­sajul facial. Protecţia îm­po­triva soarelui ră­mâne actuală: folosiţi creme cu factori de pro­tec­ţie anti-solară.