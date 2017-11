- Probabil că nu, pentru că miza este prea im­por­tantă pentru cele două partide, fiind vorba, nici mai mult, nici mai puţin, decât de anularea principalelor re­forme politice şi economice realizate în ultimii 13 ani. De altfel, demonstranţii au intuit acest lucru, declarând la posturile de televiziune că protestează şi împotriva legii salarizării şi a guvernului în general. Cel mai des auzit slogan a fost, de altfel "PSD, ciuma roşie", sugerând că era vorba de un protest îm­potriva coaliţiei aflate la guvernare. Pe bună dreptate, pentru că miza schimbării legilor justiţiei sub egida politru­cului Florin Iordache, este de fapt schimbarea echi­librelor dintre puterile statului şi instituirea con­tro­lului politic asupra instituţiilor, administraţiei şi so­cietăţii în ansamblu. Dacă magistraţii vor fi con­trolaţi politic, prin Inspecţia Judiciară, atunci independenţa justiţiei va deveni o amintire. Iar dacă prerogativele preşedintelui vor fi reduse, ne vom afla la discreţia par­tidelor politice aflate la putere. Riscăm să ne tre­zim, atât cu preşedintele suspendat, cât şi cu o ordine politică "originală", cum era cea de la începutul anilor 90. De aceea este important ca protestele să nu vizeze doar un succes punctual, cum ar fi retragerea pa­che­tului de legi ale justiţiei, ci îndepărtarea actualei coa­liţii anti-democratice. După cum am văzut în februa­rie, după ce au abrogat OUG13, psd-iştii au pornit din nou la atac şi, cu ajutorul CCR, au purces la anihi­larea statului de drept şi a anticorupţiei, la ocu­parea instituţiilor şi la reinstalarea penalilor în funcţii. Cum PSD şi ALDE deţin majoritatea în Parlament, bucu­rându-se şi de sprijinul UDMR, este de presupus că nu se vor lăsa intimidaţi de câteva zeci de mii de pro­tes­tatari, care, oricum, nu fac parte din elec­toratul lor. Poate vor mai ceda câte ceva în privinţa reformei fis­cale, dar la capitolul juridic şi politic nu vor renunţa niciodată. Pentru ca acest lucru să se întâmple - şi să scăpăm de "ciuma roşie" - protestele trebuie să con­tinue, să se amplifice şi să nu se oprească la prima fentă a psd-iştilor. Bătălia se dă nu numai pentru jus­tiţie, ci şi pentru România.- Nu ştiu cum se poate realiza, practic, reactivarea echipei Cioloş, dar ea ar fi binevenită, nu în ultimul rând pentru că este una dintre puţinele echipe guver­na­mentale fără penali, care a şi gestionat responsabil treburile publice, chiar dacă nu a fost fără reproş. Este nevoie însă ca domnul Cioloş să înţeleagă că nu poate face bine ţării, dacă nu intră în politică, pentru că re­forma de acolo trebuie să înceapă - de la clasa po­litică. Pentru ca penalii să poată fi îndepărtaţi trebuie să existe o alternativă, iar oamenii lui Cioloş pot cons­titui o alternativă rezonabilă. Ei nu pot însă reuşi sin­guri, din afara partidelor, ci doar într-o alianţă cu ele­mentele sănătoase care mai există prin PNL şi în USR, pentru că numai unite ar putea forţele decente şi credibile din politică şi din societatea civilă să oprească tăvălugul demolator al PSD. Implicarea tot mai activă a domnului Cioloş din ultima vreme este de bun augur, reacţiile sale pertinente şi documentate la aberaţiile lui Liviu Dragnea fiind mai convin­gă­toare decât tot ce fac PNL şi USR. Ludovic Orban, s-o recunoaştem, este un politician epuizat, care nu mai are nimic de spus, cum a remarcat, de altfel, şi Va­leriu Stoica; în plus, a fost ales de aripa penală a PNL. Dar dacă el se află astăzi în frun­tea princi­pa­lului partid de opoziţie, aceasta se dato­rează refuzului vinovat şi nefericit al domnului Cioloş de a intra în PNL, când a fost invitat şi chiar rugat de Klaus Iohannis. Poate că şi rezultatul ale­ge­rilor din 2016 ar fi fost mai echilibrat cu Dacian Cio­loş cap de listă. Ac­tivul PNL nu pare să-l fi iertat pe Dacian Cio­loş pentru trădarea de anul trecut, dar, dincolo de usl-iştii care ţin PNL în mocirlă, probabil că o parte din liberali înţeleg că supravieţuirea parti­du­lui presu­pune racordarea la cerinţele electoratului, nu ale unor ba­roni pnl-işti, iar preşedintele Iohannis are nevoie ca de aer de un partid credibil, pentru a blo­ca tentativele de anihilare a sa. Este domnul Dacian Cioloş pregătit pentru un astfel de efort titanic? Dacă vrea cu adevărat binele României, ar face bine să fie.