Sucul de cătină

Pulberea de cătină

Maceratul de cătină

Uleiul de cătină

Foto: Dreamstime

La noi, cătina creşte pe toate marginile de drum

Numai în do­me­niul sănătăţii este nevoie de zeci şi sute de asemenea mi­ra­cole. Se aşteaptă re­mediul care să salveze milioanele de tineri şi co­pii bolnavi de can­cer şi leucemie, me­di­ca­men­tul-mi­nune care să ne scu­teas­că de epidemiile de gri­pă şi hepatită, parcă tot mai agre­sive şi tot mai greu de ţinut în frâu. Încă nu a în­ceput să fie căutat, dar cu toţii aşteptăm remediul mi­ra­cu­los care să vindece această lume de răutate şi vio­len­­ţă...Şi totuşi, minunile se află atât de aproa­pe de noi! Sin­gu­­rul lucru care lip­seşte cu adevărat nu este de fapt mi­ra­colul, ci perseverenţa oamenilor. O lin­guriţă de polen de al­bine luată o dată la câteva zile nu are niciun efect, în timp ce o cură cu 2-3 lingu­riţe luate zilnic, vreme de 21 de zile, are un efect tonic excepţional. Exemplul este va­la­bil şi pentru cura cu pulbere sau nectar de cătină, care este un adevărat panaceu.Poate unii dintre cititorii noştri îşi aduc aminte din nu­merele din anii trecuţi ai revistei noastre despre mi­nu­nile domnului profesor biolog Ion Brad, un savant ro­mân care şi-a de­di­cat întreaga viaţă studiului acestui fruct galben-portocaliu, mic cât un sâm­­bure de cireaşă, care stă aninat pe ramurile unor tufe al­bicioase, din toam­­nă şi până în pri­mă­vară, re­zis­tând fri­gului şi în­ghe­ţu­lui. Cu ex­trac­tele din acest fruct, pro­fe­sorul Brad a vin­decat boli dintre cele mai diverse, de la bronşite şi cis­tite reci­divante, până la cancer, leucemie sau chiar SIDA. Dar înainte de a ajunge medicament, e bine ca ea să fie folosită ca sti­mu­lent al sistemului imu­nitar, acum, în pragul instalării se­zo­nului rece. Cum se explică forţa ei de excepţie?Cătina este una dintre plantele cu cel mai ridicat con­ţi­nut de vitamine F şi E (vitamina E fiind nu­mită şi vi­ta­mi­na ti­ne­reţii), întrucât este im­pli­cată în cele mai im­por­tante procese de regenerare din orga­nism. Pe lângă vi­­ta­mina E, că­ti­na este foarte bogată în vitaminele A, C, PP, la care se ada­­u­gă întreg com­plexul vitaminic B. Cu un ase­menea "arsenal", pal­ma­resul impresionant al tra­ta­men­tului cu cătină nu mai miră pe nimeni.se obţine casnic, din fruc­tele proas­pete de cătină, prin zdrobire cu lingura de lemn sau, mai rapid, cu mixerul, şi nu prin presare sau centrifugare, deoa­rece în acest fel s-ar pierde componente ale cătinei extrem de importante.- acest suc (sau mai degrabă nectar, deoarece conţine şi pulpa, şi coa­­ja fructului) se con­sumă zilnic, în can­tităţi de 50-100 ml (50 ml = un sfert de pahar), o cură durând minimum o lună.În cazul când nu se cumpără de la piaţă, fructele de că­­tină se pot culege pe toată durata toamnei şi-a iernii (chiar şi atunci când sunt îngheţate), putând fi păstrate la rece, în frigider, vreme de 1-2 săptă­mâni. Pentru a face mai suportabil gustul destul de acru şi astringent al su­cu­lui de cătină, se poate adăuga miere curată de albine (în proporţie de 3:1), care îi potenţează efectul.- sucul de cătină, mai ales atunci când este asociat cu o alimentaţie lacto-ve­ge­ta­riană, este un elixir regenerant şi deto­xifiant foarte pu­ter­nic, cura cu el dând rezultate de excepţie în bolile grave. Este indicat în:- o cură de o lună cu suc de cătină are efecte nu doar puternice, ci şi stabile în timp.- se ţine un regim cu multe crudităţi şi se bea câte un sfert de pahar de suc, dimineaţa şi seara; pen­­tru in­tensificarea acţiunii tonice este in­di­ca­tă şi cura cu polen.- o combinaţie nu foarte ape­tisantă, dar foarte eficientă în acest tip de afecţiuni, este aceea dintre sucul de cătină (un sfert de pahar) şi su­cul de usturoi (2-3 linguriţe). În leucemie, o cură de 1-2 luni cu suc de cătină are efecte miraculoase.- ac­ţiunea cătinei nu se manifestă direct asupra vi­ru­şi­lor, ci prin stimularea imunitară, care se face gradat. Se recomandă cura cu suc de cătină, vreme de minimum 40 de zile.se obţine din fructele uscate ale că­ti­nei (se găsesc în magazinele Plafar), care se macină cât mai fin, cu râşniţa elec­trică de cafea sau se pisează în piuă. Pulberea astfel obţinută se păstrează în borcane de sti­clă (ţinută în pungi de hârtie îşi pierde, în mare, uleiul gras, care este absorbit).se admi­nis­trea­ză câte 1 linguriţă de trei ori pe zi, pe stomacul gol. Pulberea se ţine sub limbă vreme de 10-15 minute înainte de a fi în­ghiţită.2 linguriţe de pulbere de cătină se pun într-un pahar cu apă şi se lasă la ma­ce­rat, la tem­pe­ratura camerei, de seara până dimi­neaţa, când se ames­tecă cu o linguriţă de miere li­chidă. Lichidul nu se fil­trea­ză, iar la sfârşit se con­sumă şi pasta de cătină rămasă în pahar. Este un remediu preferat de co­pii şi convales­cenţi, foar­te uşor de asimilat şi în­vio­ră­tor. Poate fi îmbogăţit prin adao­sul unei linguriţe de pul­bere de măceşe şi de afine.se consu­mă pe stoma­cul gol, di­mi­­neaţa.pentru creş­te­rea imunităţii la copii, se face o cură de patru săp­­tămâni cu macerat la rece de cătină, ad­mi­nis­trat cu un sfert de oră înaintea fiecărei mese.- se ad­ministrează macerat de cătină pentru stimularea pof­tei de mâncare, combaterea as­te­niei, evitarea avi­ta­mi­no­zei. Contra avitaminozei, care poate apărea pe parcursul re­gimului cu cereale integrale (numit şi Oshawa - cunoscut de ci­titorii noştri pen­tru efectele spectaculoase în com­baterea canceru­lui), sau după postul complet cu apă distilată este foarte eficientă pulberea: 3-4 linguriţe pe zi.- se face o cură cu macerat re­vigorant de cătină şi măceşe. Alimentaţia va fi îm­bogăţită cu polen, miere de albine, apilarnil.- se ia macerat ob­ţi­nut după me­toda de mai sus din cătină şi măceşe, la care se adau­gă câteva picături de suc proaspăt de lămâie. Se consumă pe stomacul gol, cu 15 minute îna­in­te de masă.Este un remediu care se obţine ex­clusiv pe cale in­dus­trială, putând fi gă­sit în farmacii şi Plafaruri. După uleiul de palmier, este al doilea din lume ca bogăţie în vi­ta­mina E.se iau 30-40 de picături pe zi, sim­plu sau cu puţină miere (dar nu în apă, deoarece nu se dizolvă, ci formează peliculă). O cură durează minimum 14 zile, dar cel mai indicat este de la 30 de zile în sus.- are efecte puternice mai ales asupra per­soanelor de­vi­ta­li­zate, cu o constituţie mai fragilă.- se fac mai multe cure succesive, fiecare de câte 21 de zile, cu zece zile de pauză.- se face un tratament de lungă durată (minimum trei luni), având efect foarte puternic atunci când este asociat cu tra­ta­men­tul intern cu plante cu efecte hormonale (brânca-ur­su­lui, năprasnic, ginseng, ginseng indian).- în aceste două afecţiuni, apli­ca­ţii­le de 2-3 ori pe zi cu ulei de cătină (prin un­gere cu un tam­pon de vată) pot avea re­zul­ta­te spectaculoase.- anumite studii făcute la noi în ţară au pus în evidenţă efectele excepţio­nale ale uleiului de cătină aplicat pe ar­su­ri­le în curs de vindecare. To­tuşi, în­tru­cât tratamentul acestor afec­ţiuni nu este simplu, se recomandă să fie făcut nu­mai sub îndrumarea medicului spe­cia­list der­ma­to­log, mai ales la ar­su­ri­­le de gradele III-IV.- se fo­lo­seş­te o combinaţie în părţi egale de ulei de cătină şi ulei de ricin, cu care se ung de 2-3 ori pe zi zonele afectate. Această com­binaţie dă rezultate foarte bune şi în tra­ta­men­tul li­po­murilor.