"Mi s-a depistat un fibroadenom mamar"



(Răspuns pentru MAGDA - Bucureşti, F. AS nr. 1284)

"Am mâna dreaptă amorţită mereu"

(Răspuns pentru RELU - Constanţa, F. AS nr. 1285)

E important să se ştie că boala interstiţială pul­monară (fibroză pulmonară) se re­feră la un grup mare de afecţiuni cro­nice, dar care nu au la origine vreun proces pato­logic malign sau de natură infec­ţioasă. Aceste boli se caracterizează prin infiltrarea unor celule infla­ma­toare la nivelul alveo­lelor pulmo­nare (granuloame), pro­ces patologic care are drept con­secinţă formarea de ţesut de cicatrizare în ţesuturile conjunctive care susţin alveo­lele, cu afectarea trans­ferului oxigenului în sân­ge. Afecţiunile pul­mo­nare in­terstiţiale apar cel mai frec­vent la persoa­nele de peste 50 de ani, iar evoluţia lor depinde de tipul patologic (fi­broză idio­patică, interstiţială, sar­coi­doză etc.). Astfel, dacă une­le sunt progre­sive şi, în final, fatale, altele se vindecă spon­­tan sau se stabi­li­zează. Indife­rent de forma pa­tologică, sem­ne­le şi simpto­mele fibrozei pul­monare in­clud, în ge­neral, dispneea (mai ales la efort), tusea nepro­duc­tivă, cu discon­fort toracic, obo­seala şi starea de rău gene­ral, scăderea apeti­tu­­lui şi a greutăţii, uneori, febră şi erup­ţii proemi­nen­te pe piele. Din păcate, cauzele care determină apariţia acestui grup de afec­ţiuni pulmonare ră­mân, deo­cam­dată, necu­nos­cute, iar tra­tamentele uzuale nu pot decât să opreas­că temporar evoluţia, chiar dacă mai există şi situa­ţii fericite în care bolile in­ter­stiţiale pulmo­nare se vindecă de la sine sau determină unele se­chele mi­nore (chiar în absenţa tratamentului).În privinţa tratamentului, acesta poate include administrarea de corticosteroizi (utilă doar la un număr mic de indivizi), imunosupresoare sau col­chi­cina, folosită de obicei pentru tratarea gutei. În concluzie, putem spune că cicatricele parenchi­mu­lui pulmonar nu pot fi vindecate, însă unele terapii pot să anuleze temporar evoluţia bolii, iar altele pot contribui la ameliorarea calităţii vieţii.Dintre metodele care pot contribui la amelio­rarea calităţii vieţii, aş menţiona terapia cu oxigen, care - deşi nu vindecă leziunile pulmonare - con­tribuie la realizarea procesului de respiraţie, pre­vine şi reduce complicaţiile (în cazul unui nivel scă­zut de oxigen în sânge) şi programul de reabili­tare pulmonară, care se concentrează asupra tehni­cilor de învăţare a respiraţiei eficiente sau a supor­tului emoţional şi a consilierii nutriţionale.Medicina naturistă poate veni şi ea, în ajutor, prin câteva remedii cu proprietăţi antisclerotice şi antiinflamatoare la nivel pulmonar. Dintre acestea, recomand extractul de mlădiţe de Mur (3x50 pică­turi pe zi), remediu util în fibroscleroza organelor la persoanele vârstnice, cu tropism (afinitate) pe aparatul respirator, şi Astragalus, remediu cu pro­prietăţi protectoare la nivel pulmonar, indicat în fi­broze, bronşite şi astm bronşic. Totodată, reme­diile care au la bază extracte de iarbă-mare, lichen de piatră sau sevă de mesteacăn sunt utile în ma­na­gementul fibrozei pulmonare prin calităţile lor anti­tusive, expectorante, antiinflamatoare şi regene­ratoare, mai ales dacă se asociază cu administrarea coenzimei Q10.Să auzim numai de bine!Stimată doamnă,În cazul acestor mastopatii, cum este şi fibro­adenomul mamar, se recomandă un tratament de profilaxie pentru a pre­veni creşterea în dimensiune a tumo­rii şi modificarea ei biologică. S-a demonstrat că plantele din fa­milia cruciferelor au un rol deosebit în a proteja ţesuturile influenţate de hor­monii estrogeni (în categoria acestor ţesuturi intră şi ţesutul mamar). Cruciferus Plus este un supliment deosebit, prin formula sa unică de combinaţii de crucifere, cu rezultate efi­ciente pe acest gen de patologii.O altă categorie de substanţe importante sunt cele pe bază de pro­ges­teron. Aici avem atât so­luţii sintetice (cum sunt Du­fastonul sau Masto­pro­fenul), cât şi solu­ţii na­tu­rale de a stimula pro­ges­teronul propriu (varianta cea mai eficace, după pă­rerea mea). În acest sens, o recoman­dare ar fi Her­bal Feminine (con­ţine Da­miană, Agnus cac­tus, Me­lisa şi alte plante ce sus­ţin nivelul normal de pro­ges­teron). Pe lângă aceste sub­­stanţe cu acţiune di­rectă se recomandă şi an­tioxidanţi, cu rol protector la nivel celular. De ase­menea, s-a demonstrat im­portanţa extraordinară a vitaminei D3, în prevenţia cancerului mamar. Dozele de D3, în acest caz, trebuie să fie ceva mai mari decât cele recomandate în prevenţia osteo­porozei. Alţi nu­tri­enţi, extrem de im­portanţi pentru me­tabolismul intern ce­lular, sunt amino­acizii estenţiali care menţin ARN-ul şi ADN-ul integri şi funcţionali.Un program nu­triţional persona­lizat pe nevoile orga­nismului poate con­duce la rezultate (preventive) vizibile, atât pe analize cât şi pe starea generală a persoanei în cauză.Amorţeala membrelor, fie că vorbim de mâini sau de picioare, se manifestă prin senzaţii ocazio­nale sau permanente de furnicături sau înţepături care, uneori, aşa cum se întâmplă şi în cazul dvs., pot fi chiar dureroase. În cele mai multe cazuri, amor­­ţeala poate apărea în urma unor probleme lo­ca­li­zate la nivelul coloanei vertebrale: presiune pe un nerv spinal, hernie de disc, vertebre deplasate, etc. afecţiuni acumulate în timp sau provocate în urma unor mişcări efectuate greşit, brusc, după ridi­carea unor greutăţi. Există şi alte cauze ce determi­nă apariţia senzaţiei de amorţeală: neuropatia dia­betică, greutatea corporală peste valoarea normală, unele afecţiuni cerebrale, circulaţie venoasă defi­citară etc. Sunt necesare o serie de investigaţii me­di­cale pentru a stabili cu exactitate cauza apariţiei amorţelilor, poate chiar şi un RMN, dacă este cazul. În prima fază trebuie luate câteva măsuri în ce priveşte tratamentul amor­ţelilor: dacă vorbim de un diabet zaharat, acesta este adeseori asociat cu neuropatii, ast­fel încât trebuie să monitorizăm per­manent glicemia, să administrăm corect tratamentul pre­scris sau, în cazul în care acesta nu dă rezultate, medicul specialist va pre­scrie un alt tratament. De asemenea, puteţi admi­nis­tra combi­na­ţii de vitamine sau minerale, în spe­cial din grupul vitaminelor B, magneziu, calciu etc. Important este să menţinem coloana vertebrală să­nătoasă prin controlul greutăţii corporale, exerciţii fizice uşoare, atenţie sporită atunci când ne aple­căm sau ne ridi­căm, evitarea greutăţilor ce cresc presiunea la nive­lul coloanei. Un remediu natural ex­trem de eficient pentru rezolvarea problemelor la nivelul coloanei ver­tebrale constă în asocierea a două produse ce pre­zintă acţiune rapidă de reducere a durerii şi in­fla­maţiei, fără a avea efectele secun­dare cunoscute ale produselor de sin­teză. Este vorba despre Cela­drin Ex­tract Forte şi Roboflex, o com­binaţie ce se adresează afecţiunilor osteoarti­culare, tendoanelor şi mus­cu­laturii. Roboflex susţine sănătatea co­loanei vertebrale, activitatea muscu­la­ră şi ner­voasă la acest nivel, reducând in­flamaţia (prin acţiunea acizilor alfa şi izoalfa) şi uşurând presiunea asupra nervilor (prin acţiunea magneziului). Dar nu uitaţi, amorţeala mâinilor sau a picioarelor poate ascunde multiple cauze sau alte afecţiuni asociate, unele din ele chiar foarte grave. Urmăriţi cu atenţie evo­luţia acestei afecţiuni iar intensificarea simpto­me­lor, a durerii, necesită nea­părat investigaţii medicale de specialitate.Multă sănătate!