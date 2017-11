› Cu regizorul RADU AFRIM, despre copilărie şi teatru - "Când eram mic ne scoteau zilnic la măturat străzile oraşului, că vine Ceauşescu. Şi Ceauşescu nu venea. 11 ani l-am aşteptat!"

O clipă de răgaz

Spectacolul "Pasărea retro se loveşte de bloc şi cade pe asfaltul fierbinte"

Decorul spectacolului înfăţişează un bloc

Imagine din spectacolul care s-a bucurat de un succes uriaş

A fost selecţionat în programul fes­ti­­valului cu nu mai puţin de trei spectacole. Cel mai discutat dintre ele a fost "Pasărea retro se loveşte de bloc şi cade pe asfaltul fierbinte", mon­­tat la Teatrul Na­ţio­nal din Târgu Mu­reş, com­pania "Tompa Mik­los", spectacol pe un text scris chiar de Radu Afrim."Pasărea retro..." este o incursiune în adân­cul copilăriei re­gi­zorului. Acţiunea se pe­trece în anii '70, în pri­mul bloc ridicat în lo­calitatea Bec­lean, de pe Someş, în care au fost mutaţi sinis­traţii în ur­ma unor inundaţii de­vas­tatoare. Micu­ţul Ra­du Afrim era locuitor al acestui prim bloc.- Da, mi-am făcut planul pentru centenarul Uni­rii, în sensul în care am fost prezent în Fes­tivalul Naţional de Teatru, cu un spectacol din Ar­deal, "Pasărea retro se loveşte de bloc şi cade pe asfaltul fierbinte", montat la Teatrul Naţional din Târgu Mureş, secţia maghiară, unul din Moldova, "Măcelăria lui Iov", pus în scenă la Teatrul Na­ţional din Iaşi, şi unul din Oltenia, "Dacă am gândi cu voce tare", pe care l-am făcut la Teatrul Naţio­nal din Craiova. Aşa că eu am unit Mol­dova, Ar­dealul şi Ţara Românească prin teatru. Special mi-am ales acest program anul acesta, pentru a fi corect politic cu toate regiunile ţării şi pentru a mă schizofreniza şi eu cât mai bine. Glu­mesc. Aşa s-a nimerit. Sau aşa a ales selec­ţionerul Festivalului, doamna Marina Constanti­nescu.- Toate cele trei trupe sunt excelente, dar aş minţi dacă nu aş recunoaşte că există diferenţe între actorii din cele trei regiuni. Di­fe­renţe nu doar de joc, ci şi de menta­litate, de seriozitate, de dis­poni­bilitate, dar, una peste alta, vorbim des­pre trei trupe aflate la înalte cote de profesio­na­lism.- Nu îmi permit să fac un top, dar am ţinut neapărat să fac cadou trupei maghiare de la Târgu Mureş, spectacolul "Pa­sărea retro se loveşte de bloc şi cade pe asfaltul fierbinte", montat pe un text scris de mine, un text în mare parte auto­biografic. Dar voi face ast­fel de cadouri şi ce­lorlalte trupe, dacă o să mă mai iubească şi o să mă mai cheme să lucrez cu ele.- Aoleu! E grav atunci! E adevărat că multă lume mi-a spus că "Pasărea retro..." are un text copleşitor, dar eu m-am temut de asta, pentru că nu vreau să merg pe acest drum. Eu nu vreau să mă apuc serios de scris, dar mi-e teamă că exact acest lucru se va întâmpla, pentru că este o criză teribilă de texte bune în dramaturgia contem­porană. La cât de greu găsesc eu un text care să-mi placă, mi-e teamă că o să mi-l scriu singur. Din fericire, nu prea am timp.- Incredibil pen­tru mine a fost că acest text parcă mi se dicta de undeva de sus. Aş putea spune, deşi nu prea folosesc eu cuvinte aşa de mari, că parcă a fost o inspiraţie divină. Dar pen­tru a scrie aşa ceva, trebuie să fie un subiect al tău, legat de sufletul şi viaţa ta. Nu aş putea scrie la comandă un text le­gat de fenomene exterioare mie. Nu aş putea scrie o piesă despre emigranţi, de exemplu, fiindcă nu o să-mi iasă.- Scriam în fiecare dimineaţă monoloage pe care, după ce le citeam, mă întrebam: "Oare eu am scris asta?". Găseam acolo cuvinte pe care eu nu le folosesc în mod normal. Şi nu am utilizat "substanţe". Eram la cafeaua de dimineaţă, lângă care mâncam şi o prăjitură de mălai, într-o patise­rie din Târgu Mureş. Mă prezentam în fie­care di­mi­neaţă la şapte cu laptopul la aceeaşi patiserie, stă­team la aceeaşi masă, scriam, trimiteam pe e-mail pagină cu pagină la tradus, şi rugam tra­du­că­torul să fie gata cât mai repede, ca să poată fi folosite la repetiţia din aceeaşi zi, de la ora 10 jumătate. Era totul pe re­pe­de înainte, şi pentru că tex­tul are foarte multă poezie, a fost extrem de greu pentru traducător. Nu poţi traduce la co­man­dă poezia şi nici umorul. De altfel, ungurii au un alt tip de umor decât noi. În funcţie de public, se râde la alte poante. În Bucu­reşti, s-a râs la poante la care în Târgu Mureş nu se prea râde, şi invers.- E adevărat, dar unele poante mai scapă la traducere. Iar altele sunt chiar intraductibile.- A fost extraordinar! Am fost de-a dreptul fericit. Eu nu cred că am mai trăit un sentiment similar, în 20 de ani de când fac teatru. Am fost nu mulţumit, nu împlinit, ci pur şi simplu fericit. Copleşit.- Nu. Pentru că, spre deosebire de alte mon­tări, pe textele altora, aici nu doar că era o piesă scrisă de mine, ci era vorba chiar despre viaţa mea. Era o parte importantă din copilăria mea, jucată de nişte oameni la care ţin mult. Mă uitam la public şi oamenii plângeau în sală sau râdeau în hohote, fără să îşi cenzureze emoţiile. Erau parte din poveste. Ce poţi să îţi doreşti mai mult atunci când faci teatru?- Nu, din păcate, a trebuit să tai mult din text. Dacă vreodată îmi voi publica textele, în carte o să dau varianta integrală. Spectacolul ar fi fost mai lung cu o oră şi jumătate. Nu se putea nici chiar aşa. Am tăiat mult, înainte de premieră. Actorii au plâns că le-am luat din monoloage. Le ziceam: "Fraţilor, credeţi că pe mine nu mă doa­re? Doar eu am scris textul. E copilăria mea. Şi pe mine mă doare." Dar m-am gândit şi la spec­tatori, săracii, că totuşi nici să stea cinci sau şase ore în sala de teatru nu e normal.- Te fascinează anii '70?- Mă fascinează şi mă bântuie şi cred că găsim acolo material infinit pentru piese de teatru. Unii confundă anii 70 cu anii 80, tot comunism, tot blocuri, dar în realitate, lucrurile nu au stat deloc aşa. Şi nu mă refer doar la situaţia din ţară, ci mă refer şi la istoria personală. Piesa mea se opreşte la finalul anilor 70. În anii 80, eram deja adoles­cent. În anii 80, nu mai stăteam în faţa blocului. Anii 70 erau anii copilăriei, când copilul cu cheia de gât nu se îndepărta prea mult din faţa blocului. Blocul era universul lui. Mai fugeam câteodată prin pădure sau ne jucam prin fundaţiile celorlalte blocuri care se cons­truiau. Ca ado­lescenţi, deja fu­geam de bloc, ne as­cundeam, nu mai voiam să ne ur­mă­rească părinţii de la fereastră, căci înce­pusem să avem şi noi micile noastre secrete şi voiam să fim independenţi. Dacă ar fi să scriu des­pre anii 80, pro­babil că personajul principal nu ar mai fi blocul.- Categoric. Ceea ce nu am putut arăta în spectacol era cum la mine în bloc, toate uşile erau în permanenţă deschise, la fiecare etaj. Eu, copil fiind, intram fără oprelişti dintr-o casă în alta. La noi la etaj eram patru familii, noi şi trei familii ma­ghiare. Se vorbea foarte mult ungureşte în jurul meu. Mai ales când eu nu trebuia să înţeleg ceva. Aşa se întâmpla în Ardeal, când copilul nu trebuia să audă nişte secrete de familie, se vorbea ungureşte. Din păcate, eu nu am învăţat prea bine limba maghiară.- Evident. Cum spuneam, toate uşile erau deschise, mirosurile de mâncăruri se amestecau. Ştiai mereu cine ce a gătit, mâncam unii la alţii, iar micile drame personale se consumau la co­mun. Nimeni nu avea secrete în bloc. Când ve­cinul îşi bătea soţia, ea se refugia la noi, pentru o săptămână. Aveam trei camere şi ea stătea în camera liberă. O păzeam foarte bine. Când era ziua mea, mi-o serbam în faţa blocului şi îi aveam invitaţi pe toţii copiii vecinilor, după cum arăt şi în spectacol.- Da, dar să nu uităm că povestea este prezentată din perspectiva copilului. Iar copilul are vocaţia fericirii. Indiferent de circumstanţele istorice, copilăria este o perioadă fericită în viaţa fiecărui om. Dar în spectacol sunt şi doze hard de tristeţe şi melancolie, mai ales atunci când povestirea este continuată de bărbatul matur, de copilul devenit între timp adult, sau de adulţii din bloc. Eu nu am făcut un proces al comunismului cu spectacolul ăsta, ci am povestit despre co­pilăria mea. Iar în timp, amintirea lucrurilor rele se estompează. Ştii cum e. Eu, de pildă, când po­vestesc despre perioada în care am făcut armata, care a fost horror la început, acum nu îmi mai amintesc decât despre lucrurile haioase. Şi chiar vreau să scriu o comedie despre stagiul meu mili­tar. Plus că am vrut să răstorn şi nişte clişee, cele despre griul ab­solut, despre uni­formizarea abso­lută. Pentru că, to­tuşi, fiecare per­sonalitate era di­ferită, fiecare a­vea o viaţă a lui. Am băgat, desi­gur, şi nişte sem­ne ale robotizării comuniste prin sce­nele cu înviorarea de dimineaţă în faţa blocu­lui sau cu munca aşa-zis voluntară, vizita lui Ceauşescu la Beclean pe Someş, tratate, fireşte, cu umor.- L-am aşteptat 11 ani, mereu ni se spunea că vine, şi, în cele din urmă, a apărut cu un an înainte de a fi împuşcat. Eu am fost efectiv fascinat când a aterizat elicopterul şi l-am văzut pe şeful sta­tului în Beclean. Eram deja licean atunci. Nu credeam să se mai întâmple. Ne scoteau zilnic la măturat străzile oraşului, că vine Ceauşescu. Şi Ceauşescu nu venea. Era ca în "Aş­teptându-l pe Godot". Ei, şi până la urmă, a apă­rut în 1988. Iată că Godot n-a venit, dar Ceau­şescu da.- Era laminorul de sârmă şi mai aveam încă două fabrici, care atunci când au apărut, au schim­­bat complet faţa oraşului. Până atunci, fu­sese un orăşel care păstra intacte castelele gro­filor, aveam parcuri cu ginkgobiloba. Eu nu am mai prins lebe­de­le negre, dar, cică, înainte să mă nasc eu, exis­taseră şi ele. În anii 80, s-a trans­format într-un oraş industrial şi tot farmecul dinainte a dispărut.- Scenografa Irina Moscu s-a documentat până în cel mai mic detaliu şi a reconstituit mili­metric anii 70. Mi-a făcut, la un moment dat, o surpriză fabuloasă. Copiii care se jucau în faţa blocului erau îmbrăcaţi în uniformă. Ei bine, Irina le-a cusut la uniforme până şi matricole pe care scria "Şcoala generală Beclean" şi "Liceul Indus­trial Beclean," deşi amănunte de genul ăsta nu se prea observă din sală. Sigur că pe lângă sticlele de lapte, peştele de pe televizor, buteliile, ar fi încăput multe alte obiecte-simbol ale epocii. Era o panoplie largă de obiecte în anii 70. Multe din­tre ele de bun gust. Eu îmi amintesc că aveam ju­cării foarte frumoase. Cărţile pentru copii erau su­perbe. Cărţile cu poveşti aveau desene în relief. Dacă trăgeai de o bandă, personajele săreau din pagină. Nu am mai văzut apoi aşa ceva. Să nu crea­­dă cineva acum că jelesc comunismul, nici vorbă, dar anii copilăriei sunt unici. Nu poţi să îţi bla­mezi copilăria decât atunci când ea a fost cu ade­vărat nefericită. Nu a fost cazul meu, slavă Domnului!- Daaa! A­veam casete BASF, TDK, AGFA, de care aveam grijă ca de ochii din cap. Când banda se încurca, era un moment plin de emoţie, în care, cu un creion, în­cercai să o des­câlceşti fără să se rupă. Dacă se rupea, totuşi, o lipeai cu scotch şi nu mai mergea banda decât pe jumătate. Era o tragedie. Eu ţineam foarte mult la ca­se­tele mele. Le înregistram şi de câte zece ori. Ţin minte şi acum. Costa cam 25 de lei o casetă şi înre­gis­trai patru melodii pe o parte, patru pe cealaltă. Erau de 60 şi de 90 de minute.- Nu am să uit niciodată primul meu ca­se­tofon. Era mono, adică avea o singură boxă. A fost cumpărat de la nişte polonezi. Noi eram de­par­te de graniţă şi nu aveam acces decât la pro­dusele pe care le vindeau polonezii care tranzitau oraşul. Fie le vindeau, fie fă­ceau schimburi de mărfuri. Femeile din Beclean dădeau mileuri croşetate la schimb cu elec­tronice. Şi casetofonul meu era sfânt. Până când, într-o vară, la bunici, la ţară, am vărsat peste el un pahar cu apă şi nu a mai funcţionat. Am avut o durere în inimă care m-a ţinut o vară întreagă pentru că nu aveam de unde să îmi cumpăr altul.- Abba, Boney M, muzici ce nu mă vor părăsi niciodată. Sigur că nu erau Pink Floyd sau Paul Simon, dar sunau bine şi erau figurile copilăriei mele pe care le vedeam la televizor, la Albumul duminical. Şi când am avut, în sfârşit, o poză cu Abba, aia a devenit pentru mine iconică. Eu am trăit toate aceste lucruri cu o plăcere greu de descris. Mă uitam la poza aia minute întregi şi mă cu­prindea o bucurie incredibilă. Eram dotat pen­tru astfel de bucurii. E greu să îi explici unui tânăr de azi ce însemna pentru un copil din anii 70 să aibă o vedere cu Abba. O vedere care costa doi lei. Aveam albume de vederi cu artişti, ierbar, colecţie de timbre, de şerveţele, de pachete de ţigări. Pe toate le-am avut. Şi le colecţionam cu pa­timă. Cum poţi să faci un tânăr de azi să înţe­leagă aşa ceva? Eu am încercat să readuc acea lume la viaţă prin teatru.Foto: FLORIN BIOLAN