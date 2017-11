Foto: 123RF - 2

Semnalele de alarmă sunt: răcelile şi gripele frecvente, afecţiunile pielii şi herpesul. Dar şi starea permanentă de oboseală poate fi un indiciu că or­ga­nismul nostru nu mai luptă cum ar trebui.Lupta prelungită cu viruşii, bac­teriile şi alţi agenţi patogeni, care iarna îşi fac apariţia mai des, oboseşte siste­mul imunitar. În plus, în această peri­oadă, multe persoane mănâncă prea mult şi prea gras, astfel că organismul duce lipsă de vitamine, sub­stanţe mi­nerale şi microelemente.Savanţii americani ne recomandă următoarea formulă pentru a stabili necesarul zilnic de calorii: înmulţiţi greutatea (în kg) cu 32 - în caz că fa­ceţi sport în mod regulat - şi cu 28 da­că nu practi­caţi spor­tul şi nu faceţi miş­care. (De ex.: 60 kg x 32 = 1920 kcal/zi, sau 60 kg x 28 = 1680 kcal/zi)Efectuând un studiu a­su­pra per­soa­nelor cu greu­tate normală, medicul ame­rican John Baron (Me­dical School Mas­sa­­chusetts) a constatat că printr-o redu­cere a grăsi­milor din alimen­taţie, de la 32% la 23%, anticorpii îşi du­blează activitatea. Con­clu­zia: iar­na, nu avem nevoie de ca­lo­rii mai multe, ci de mai multe vita­mine, mi­croele­men­te şi substanţe mi­nerale.În principiu, o alimentaţie variată şi sănătoasă este suficientă, deşi, pe timp de iarnă, fructele, sa­lata şi legu­mele sunt destul de sărace în sub­stan­ţe nutritive. Dar persoanele care con­su­mă sufici­ente legume şi fructe nu trebuie să-şi facă griji. Până-n prezent nu s-a demonstrat faptul că vita­minele sin­tetice (pi­lule) ar fi mai bune decât vegetalele proas­pete.Cercetările efectuate arată că acti­vitatea sportivă face să crească în mod evident numărul anti­corpilor. Sportul este deci să­nătos, pentru că stimulează meta­bolismul, activând şi sistemul imuni­tar. Dar numai practicat cu măsură. Căci prea mult sport poate să dăuneze organis­mului. Regula este urmă­toa­rea:- pentru mersul pe bicicletă, pulsul optim este 180 minus vârsta.- pentru alergare: 200 minus vârsta.- pentru înot: 170 minus vârsta.Pentru sistemul imunitar, somnul este vital, ca stimulent şi ca fază de regenerare şi reparaţie. Ace­leaşi sub­stanţe care ne induc som­nul stimu­lează şi pro­ducţia de interleukină 1, una din cele mai im­por­tante arme ale sistemului nostru imu­ni­tar. Funcţia dublă se ma­ni­fes­tă astfel: când con­trac­­tăm o ră­cea­lă (gripă), inter­leukina este produsă în can­ti­tate mai mare, şi noi ne vin­­de­căm dormind. Dar aten­ţie: în zilele întune­coa­se de iarnă avem ten­din­ţa să dormim prea mult, iar porţia exage­ra­tă de somn ne mo­le­şeşte. Som­nul in­su­fi­cient obo­seşte şi el sis­te­mul imu­ni­tar. Doza optimă de somn este de 6-8 ore.Se spune că supărarea slăbeşte re­zis­tenţa orga­nismului şi că anumite eve­nimente mai puţin plă­cute, care influenţează starea su­­fletească au un efect negativ şi asu­pra sistemului imunitar. E valabilă şi reciproca: senzaţia de fericire provoacă sporirea numărului de anticorpi din sânge. Bu­curia de a trăi este cel puţin la fel de im­portantă ca toate celelalte mă­suri de întărire a sistemului imu­nitar.Stresul este unul dintre marii factori de "bruiaj" ai sistemului imunitar. Pen­­­tru că, sub influenţa hormonilor de stres, numă­rul anticorpilor se reduce simţitor, ceea ce duce la limite în lup­ta împotriva agenţilor patogeni pă­trunşi în organism. De aceea, exer­ciţiile de relaxare, plimbările în aer li­ber, orele de repaus şi activitatea în timpul liber nu repre­zintă un lux, ci măsuri necesare de ocrotire a sănătăţii.Sauna de două ori pe săptămână sau duşurile alternative zilnice stimu­lează sistemul imunitar, ducându-l la perfor­manţe de vârf. Dintr-un studiu efec­­tuat recent în America, rezultă că la subiecţii care în perioada cercetării n-au apelat deloc la aceste două me­tode au apă­rut 46 de cazuri de îmbol­năviri (ră­ceală), la cei ce-au uzat zil­nic de procedura duşu­rilor alternative - doar 25 de cazuri, iar la cei care au făcut saună - doar 23.Viaţa în spaţii încălzite moleşeşte circulaţia sângelui şi slăbeşte siste­mul imunitar. Pentru a fi activi, anti­corpii au nevoie de orice tip de sti­muli ex­terni, deci nu numai de lu­mi­nă şi căl­dură, ci şi de frig şi umezeală.Tot ce dăunează sănătăţii dău­nea­ză şi imunităţii. Deci: fumatul, al­coolul, excesul de cafea, mâncarea gra­­să şi excesivă sau alimentaţia in­suficientă şi ne­diversificată. Spre deo­sebire de alcool, care în can­tităţi mici poate fi util sănătăţii, nicotina preju­di­ciază permanent rezistenţa noastră la boli, iar cofei­na stimulează produce­rea unor hormoni care sto­pează acti­vitatea sistemului imunitar.