În general, individul care corespunde acestui fel de temperament este bine făcut, musculos, prag­­­ma­tic, un spirit concret, lucid, implicat, res­pon­sabil, curajos şi foarte conştient de realitatea vieţii. Vulnerabil la stres, se îngrijeşte de sănătatea sa. Or­ganul său principal este ficatul, care joacă un rol important în imunitate. Este organul dorin­ţei (une­ori frustrat) şi al acţiunii (uneori tăiată în plin elan). În medicina chinezească, este şi acela al furiei. Să­nătatea sa este strâns legată de sistemul osteo-mus­cular, pe care trebuie să îl protejeze cu mare grijă.Şi, pe cât posibil, bio, pentru a vă pro­teja ficatul. De fiecare dată când aveţi ocazia să mân­caţi fructe şi legume crude, fa­ceţi-o.Ea poate fi găsită proas­pătă (la fel ca ghimbirul) sub formă de pulbere de suplimente alimentare. Se iau între 2 şi 4 gelule pe zi. Curcuma intervine în imunitate şi protejează ficatul.Protector al fica­tului, el stimulează vezica biliară. Are un efect be­nefic asupra imunităţii şi o activitate antioxidantă., cum ar fi ciocolata neagră, oleaginoasele (nucile şi alunele) şi bananele. Dacă este nevoie, adăugaţi un supli­ment alimentar de magneziu, între 2 şi 6 compri­mate pe zi, într-o cură de 1-3 luni.* Fiind genul care se îngrijorează, indivizii co­lerici îşi epuizează repede energia organelor, pre­cum stomacul, fierea şi pan­crea­sul. În plus, trebuie să îşi îngri­jească vezica biliară, re­ducând gră­simile animale şi exce­sul de protei­ne. Cel mai bine este să mâncaţi sfeclă de zahăr şi ridichi crude.* Imunitatea colericilor este fragilă, la fel ca şi moralul. De aceea alimentaţia trebuie îmbogăţită cu vitamina C naturală (pătrunjel verde, coacăze negre, ardei roşu) şi cu Omega 3.* Programul poate fi completat cu o frecţie a coloanei vertebrale. Practicată frecvent în medici­na chinezească, ea favorizează eliberarea toxinelor şi eliberează emoţiile.Trăirist convins, tipul sangvin îşi refuză greu deliciile vieţii şi are tendinţa să ia în greu­tate, odată cu trecerea anilor. En­tuziast, tonic, debordant, prietenos, expansiv, este totodată un mare afec­tiv, ce poate fi perturbat de dificul­tăţile relaţionale. În principiu, are o sănătate de fier, dar cum nu se poate abţine de la excese, îşi solicită din plin sistemul hormonal. Drept rezul­tat, uneori se sim­te rău. Orga­nele sale cheie sunt sistemul di­gestiv - uneori su­praîncărcat de o alimentaţie nu foarte echilibrată, rinichii - uneori obosiţi de prea multă muncă şi, mai ales, inima - pusă din greu la încercare de excese şi lipsă de mişcare.Este un mijloc bun de a drena şi a alunga toxinele din organism. O hidratare bună linişteşte şi rinichii şi vă fereşte de oboseală.Cele mai bune sunt coacăzele negre, ultraconcentrate, sub formă de suc, congelate sau chiar în dulceaţă. Dacă e nevoie, apelaţi la un supliment alimentar: Acerola 1000. Se ia un comprimat pe zi, fracţionat.Sucul de ovăz verde are un efect foarte bun asupra vitalităţii: se ia câte o linguriţă pe zi, diluată într-un pahar cu apă, înainte de micul dejun, cât timp doriţi dumneavoastră. Se găseşte în farmacii.Puteţi să le luaţi sub formă de supliment alimentar, câte o gelulă pe zi, în timpul meselor, pe o durată de o lună, sau să le gătiţi, proaspete sau uscate.Fortifi­caţi-o în timpul perioadelor de oboseală sau de boală, cu uleiuri bune (de dovleac sau de nuci), bogate în Omega, cu usturoi (excelent pentru sănă­tatea cardiovasculară şi apărarea organismului). Se recomandă Coenzima Q10, care întăreşte imuni­tatea şi sistemul cardiac. Se ia câte o capsulă pe zi, timp de o lună.* Pentru că tipul sangvin îşi depăşeşte limitele fizice, el îşi solicită glandele suprarenale, care ajută la înfruntarea stresului. De aceea, trebuie re­dus consumul de cafea, de alcool şi de băuturi ga­zoase. Să se bea multă apă, pentru a curăţa orga­nismul.* Capitalul său de sănătate are un potenţial real şi ar fi păcat să fie pierdut în mod iresponsabil. Învăţând să îl gestionaţi mai bine, mai ales făcând sport, pentru a vă oxigena, veţi putea trece iarna cu bine. O pauză de 20 de minute pe zi ajută mult în frânarea exceselor.* Organismul trebuie stimulat cu blândeţe, dar drenat cu grijă. Foarte eficienţi, în acest scop, sunt mugurii de coacăze, câte 20 de picături diluate într-o jumătate de pahar cu apă, dimineaţa şi seara.* Altă recomandare importantă pentru sănă­tate: postiţi câte o seară pe săptămână.Longilini, cerebrali, prezenţi şi sensibili, indi­vizii tipului melancolic se închid uneori, în sine, din cauza stresului şi a vârstei. Acest intelectual este dotat cu un bun spirit analitic şi cu simţ critic dezvoltat, dar marea sa emotivitate îl poate face susceptibil, iritabil, ba chiar anxios. Organul său cheie, sistemul nervos central (creierul), îl expune de multe ori la probleme de somn, ceea ce poate duce la tristeţe şi la depresie.dacă vreţi să vă îngrijiţi intestinele fără medicamente. Introduceţi în meniu supe, pâine cu drojdie, varză murată şi măsline.- un oligoelement esenţial pentru imunitate, prezent în peşte şi scoici, dar care se poate administra şi ca supliment ali­mentar. Se ia un comprimat pe zi, dimineaţa, timp de trei luni., de cele mai multe ori con­sumat în exces. Puteţi chiar să deveniţi dependenţi de el, creierul consumându-l şi cerând din ce în ce mai mult. Dar zahărul prost ales îi accentuează tipului melancolic schimbările de stare sufletească. Eliminaţi ronţăitul dulciurilor în fiecare zi. Limi­taţi-vă la fructe şi potoliţi-vă foamea cu un pumn de alune sau nuci.Ele acţionează atât asupra sistemului imu­nitar, cât şi asupra celui ner­vos. Consumaţi cât mai mult musli, orez brun, ce­reale integrale.Acest produs al stupului, proaspăt sau congelat, întăreşte sis­temul imunitar şi îl pro­tejează pe cel digestiv. Luaţi câte o linguriţă de tinctură pe zi, dimineaţa, pe stomacul gol., pentru a vă împăca cu corpul dumneavoastră. Melancolicii sunt mai mult cerebrali, decât fizici. O activitate fizică moderată alungă stresul şi tensiunile.Patru ore de somn în minus reduc cu 30% numărul de celule "ucigaşe", care distrug celulele străine organismului. Somnul complet e foarte important pentru imunitate. De aceea, cina trebuie să fie uşoară, limitând protei­nele (au tendinţa să vă ţină treji), pentru a adormi mai uşor. Sportul permite, de asemenea, instalarea unei oboseli fizice, care o elimină pe cea cerebrală.* Tipul melancolic, căruia nu îi e foame foarte des, are nevoie de o alimentaţie energetică şi re­con­fortantă. Din meniu trebuie să facă parte olea­ginoasele, ghimbirul proaspăt ras pus peste felurile principale de mâncare şi crustaceele, pentru iod.* Luaţi magneziu, pentru a vă echilibra siste­mul nervos central: două sau trei smochine uscate pe zi asigură cantitatea necesară.Calmi, ponderaţi, uneori indolenţi, flegmaticii se lasă purtaţi de viaţă. Apatici, când e vorba de sport sau de poftă de a mânca, introvertiţi, foarte puţin emotivi, organizaţi şi răbdători, îşi păstrează sângele rece, cu preţul nervilor la stomac. Sănătatea lor e strâns legată de sistemul digestiv.Conţin vitamine, proteine şi minerale benefice.Această algă de apă dulce dinamizează organismul, îl îmbogăţeşte cu proteine şi fier. Se găseşte în farmacii, sub formă de pulbere sau pas­tile.Nu exagerat, dar constant. El este indispensabil pentru acest tip de caracter, le­neş de la natură. O activitate benefică: bicicleta de apartament.Este un oligoelement antiviral şi antifungic, care accelerează metabolismul, ameliorează oxi­genarea organismului, activează celulele imunitare şi creşte producţia de interferon (o proteină antivirală). Se ia o pastilă dimineaţa, pe stomacul gol, în cure de trei luni.Nenumărate metode vă stau la îndemână - masaje, fricţiuni pe piele, sejururi cât mai dese la munte.* Tipul flegmatic suferă adesea de dezechi­libre ale florei intestinale şi de dureri abdominale. Sistemul imunitar e pus la încercare datorită fragilităţii intestinale.* Plantele care fac bine mental şi psihic - Rho­diola (o gelulă de 600 mg dimineaţa), Ashwagada (două gelule, seara), roiniţă (este antispasmodică), în caz de dureri de burtă. Se administrează sub formă de infuzie, înainte de masă.* Alimentaţia trebuie îmbogăţită cu con­dimente, bune pentru digestie, pentru flora intes­tinală şi pentru starea psihică. Folosiţi curcuma, chimen, anason şi mărar.* Ghimbirul este foarte stimulent. Beţi-l sub formă de ceai proaspăt, preparat din rădăcina plan­tei (se găseşte la supermarket). Se spală bine, se taie 2-3 feliuţe, se opăresc cu 250 ml apă şi se lasă 5 minute la infuzat. Ghimbirul se poate consuma şi ras, în mâncăruri.