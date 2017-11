Într-un moment în care toată lumea, de la sindicate la pa­tronate, de la experţi străini şi ana­lişti europeni e cu tunurile pe guvern, mi­nistrul Finanţelor nu putea rata o ase­menea minge la fileu! Într-un co­mu­nicat de presă, certat şi cu logica, şi cu gramatica, Ionuţ Mişa se laudă cu raportările venite de la UE şi afir­mă că 2017 e un an mult mai bun de­cât 2016 pen­tru România. Şi atunci, da­că e atât de bun şi dacă România "du­duie", du­pă expresia consacrată de colegul de coa­liţie, Călin Popescu Tă­riceanu, pe când era premier, atunci de ce se apucă Gu­vernul să schimbe ches­tiuni esen­ţiale în zona fiscalităţii şi a salarizării, aşa, peste noapte, fără dis­cuţii serioase cu cei afectaţi de aceste măsuri?Ultimii care atacă frontal măsurile votate de Guvern sunt reprezentanţii economiei germane în România, AKH, o asociaţie care reprezintă inte­re­sele a circa 600 de companii mem­bre. "Am subliniat în nenumărate rân­duri că predictibilitatea, stabilitatea, transpa­renţa şi statul de drept sunt deo­sebit de importante pentru a men­ţine încre­de­rea în România ca ampla­sament in­ves­tiţional. Modul în care noile măsuri fiscale au fost comuni­ca­te insuflă, atât în rândul companiilor germane, cât şi al angajaţilor acestora, un profund sen­timent de nesiguranţă". În loc să ia măsuri să protejeze această creştere eco­nomică şi să dea drumul unor in­vestiţii de stat care să aducă valoare în România, Guvernul îşi pu­ne în cap cele mai importante in­dus­trii din ţară - industria IT e foc şi pară pe PSD! - şi cei mai importanţi parte­neri economici externi - cum e cazul Ger­maniei.Adevărul e că rareori, după căde­rea lui Ceauşescu, nişte măsuri guver­na­mentale au reuşit să irite în ase­me­nea măsură şi să adune în aceeaşi tabără lume mai multă şi mai variată. Până şi PNL-ul a ieşit din amorţeala-i cu iz de blat politic şi anunţă o mo­ţiu­ne de cenzură. Ocazie perfectă ca să vedem cine lipseşte la apelul de luptă îm­po­triva Guvernului. Aţi ghicit: UDMR! Nu există pe lumea asta un motiv suficient de bun care să-i zdrun­cine pe liderii maghiari din aran­ja­mentele lor cu guvernanţii! Dacă nici interesul economic direct al alegăto­rilor tăi - dintre care mulţi o duc ca vai de ei prin Harghita şi Covasna - nu te împinge să iei măsuri, atunci chiar că nu ai nici un Dumnezeu. Faţă de ipocrizia lui Ke­lemen Hunor, până şi liderii PSD par nişte copii de grădiniţă!