Cu cât iluminatul din bar e mai zgârcit, cu atât clienţii se sim­pa­ti­zează mai mult între ei. Şi nu numai din cauză că flăcăruile plă­pânde ale lu­mâ­nărilor le a­vanta­jează te­nul, ascun­zând imper­fec­ţiu­­ni­le, ci şi deoa­re­ce clarobscu­rul dilată pupi­lele. Acest sem­­nal al corpului se traduce ast­fel: "Mă simt bine cu tine". Când vorbim despre "ochi stră­lu­citori" sau "privire hipno­tică", ne referim - fă­ră să ne dăm sea­ma - la mărimea pu­pilelor. Ele emit sem­nale ce trădează foarte multe, fiindcă sunt incontrolabile. Cercetătorii au ob­ser­vat că băr­baţilor li se lărgesc pupi­lele ori de câte ori se ui­tă la imagini por­no­grafice. Şi sprâncenele tră­dea­ză sen­timentele noastre de simpatie şi anti­pa­tie: numai când salutăm oameni care ne sunt plă­cuţi ridicăm din sprân­­­cene. Reflexul lipseşte dacă ne întâl­nim cu străini sau cu adversari. Dim­po­trivă, în multe cazuri ne în­crun­­­tăm involuntar.Creierul este mai legat de mână decât de alte părţi ale corpului. Totuşi, foarte puţini oameni sunt atenţi la gesturile pe care le fac cu mâinile. Fa­ceţi un test: rugaţi-vă soţul să vă aducă ceva din piv­ni­ţă. Dacă, în timp ce-i vorbiţi, îndreptaţi spre el palmele desfăcute, el va fi gata să răspundă pe loc cererii dvs. Dacă, însă, îi veţi arăta dosul mâinilor, se va simţi supus la presiuni şi va re­ac­ţiona bom­bă­nind. Dosul mâinilor simbolizează autori­tate - chiar şi la un simplu salut: cine strânge mâna cui­va în aşa fel încât dosul mâinii sale să fie întors în sus spune: "Eu sunt şeful!".Cunoaşteţi situaţia? Vă aflaţi cu maşina în trafic şi observaţi că lângă dvs. a apărut, brusc, un echipaj de po­liţie. Imediat vă simţiţi nesiguri şi vă străduiţi să schiţaţi cel mai fermecător zâmbet de care sunteţi în stare. În ase­menea împrejurări, se vede că zâm­betul a fost un gest de subordonare. Un simulacru nu va fi de niciun folos, căci surâsul sincer se deosebeş­te uşor de cel mimat: doar un zâmbet firesc produce încreţituri în jurul o­chi­lor. Celălalt, de protocol, modifică numai forma gurii. Aceasta explică de ce nu ne putem suferi, în unele foto­grafii, deşi am urmat conştiincios în­demnul fotografului de a-i arăta din­ţii zâmbind forţat, căci asta se vede.Cine vrea să plece îşi îndreaptă vârful picioarelor spre ieşireCu cât o parte a corpului este mai depărtată de creier, cu atât mai puţin sesizăm ce se petrece cu ea. Nu sub­estimaţi forţa de expresie a picioa­relor dvs.! De pildă, în momentul când ne simpatizăm interlocutorul, adu­cem un picior în faţă, pentru a mic­şora distanţa faţă de el. Când omul nu ne trezeşte interesul, ducem un picior înapoi sau, dacă suntem aşezaţi, îl tragem sub scaun. Pe scurt: piciorul pe care nu ne sprijinim indică direcţia în care am dori să mergem. De exemplu, spre ieşire.Şi modul în care vă folosiţi de unele obiecte permite anumite concluzii. Trei exemple:ajută o femeie să pară mai si­gură pe sine şi mai demnă de încredere, mai ales printre colegii de serviciu. Rujul de culoare des­chisă vă accentuează imaginea unei femei de ca­rieră, cel de un roşu aprins vă dă strălucire.- Deprinderea de a apuca între dinţi braţul ochelarilor sau de a le curăţa des len­tilele denotă ne­siguranţă - nevoia instinctivă de a câş­tiga timp. Cine îşi scoate ochelarii şi îi pune deoparte semnalizează: "Dis­cuţia s-a încheiat". Ochelarii ridi­caţi în creştet seamănă cu doi ochi uriaşi, cu pupilele lărgite, şi vă dau un aer ino­fensiv.- Când unei femei îi pla­ce băr­batul cu care stă de vorbă, ea îşi ţine ţigara sus, cu în­cheietura mâinii îndoită pe spate - este un sem­nal de fran­cheţe. Cine suflă fumul ţigării în sus de­monstrează siguranţă de sine.Se spune că minţim de circa două sute de ori pe zi - din politeţe sau pen­tru a ne proteja. Există gesturi care ne trădează:- Un ordin necon­ştientizat, din partea creierului, de a reprima cuvintele min­ci­noase. Copiii care au spus "minciunele" îşi aco­peră reflex gura cu amândouă mâinile.- Când min­ţim, orga­nis­mul eliberează sub­stanţe biochimice care infla­mează mucoasa nazală. Mâncărimile de­clanşează re­flexul de a ne scărpina.- Minciunile fac să creas­că tensiunea arterială, sim­ţim furni­cături în pielea gâtului - şi avem senzaţia că ne strânge gulerul.- Nu privi în ochii celui pe care îl minţi! Acest mesaj primit de la creier con­duce la gestul respectiv. Pen­tru a-şi menaja ma­chiajul, fe­meile se freacă de cele mai multe ori de­desubtul ochilor.- Cine spune ceva de care nu e convins îşi duce degetul arătător la gât (sub lobul urechii) şi se scarpi­nă, în medie, de cinci ori.