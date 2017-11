După volumele de proză scurtă "Grădina de vară" (1989), "Eclipsa" (1993), "Într-o după-amia­­ză de vineri" (1997), antologiile din 2003 şi 2011, plus alte cărţi greu încadrabile de va­riaţiuni (auto şi fals) biografice sau culturale, Răz­van Petrescu s-a ales cu o mulţime de ad­miratori, printre care mă număr. M-a entuzias­mat, pe lângă stilul inconfundabil, modul cum pătrunde prin incizii mici în organismul social din care e parte, mergând de la simptom la ca­uză, cu cinismul doctorului ce-şi pune un diag­nostic grav şi-şi administrează paliative eufo­ri­zante. "Răzvan Petrescu face parte din categoria acelor autori rari pentru care scrisul este bucurie şi disperare în egală măsură, care se schimbă şi se descoperă pe sine scriind" - spunea mentorul lui, Mircea Martin, acum un sfert de secol. Fra­za e valabilă şi azi. Din an­samblul cărţilor lui poate fi conturat, prin "cazuri", şi ta­bloul co­lectivităţii româ­neşti din a doua jumătate a sec. XX şi până în 2017. Resorturi nevrotice împing la suprafaţa textului umorul absurd (est-euro­pean, mus­tos, nu sec, englezesc), un fel de jubi­laţie a inadap­tării, a ratării, cuplate cu ob­ser­vaţia realistă şi eco­urile ei în mintea plină de literatură, muzică şi filme a autorului. Corelările acestea cu referenţi "artistici" fac suporta­bilă o realitate sumbră, o decupează din banal şi o deschid spre pa­ra­bolă, cu procedee na­ra­tive ingenioase. În­tre acestea, proprie îi e arta contra­punctului şi alternanţa de tensiune ce pare să ducă la im­plozie cu hohotul de râs relaxant, cu o ver­vă comică şi autoiro­nică bagateliza­toare. Pe cât de provocator, de sarcastic în satiră, pe atât de simpatic şi ataşant, Răzvan Petrescu şi-a rafinat talentul narativ de la o carte la alta, poate prea mult, ca acele tării ce nu pot fi apreciate decât de nărăviţi. Cititorul obişnuit cu "gustul puternic şi amărui", cu eferves­cen­ţele spumoase din mai vechile lui cărţi, va fi derutat uneori de "Mandarina", care mi s-a părut un volum inegal, cu ignorarea voită a structurii în favoarea improvizaţiei jazzistice. Ştiu că nu e ok să citeşti proză de ficţiune prin biografia autorului, dar mai ştiu şi că acolo poţi găsi chei pentru ceea ce este mai greu de înţeles. Din punctul ăsta de vedere "Mandarina" mi se pare mai confesivă decât celelalte cărţi de po­vestiri ale lui Răzvan Petrescu, deşi are în co­mun cu ele aceeaşi realitate. Prinsă acum în vo­lute tematice recurente: securiştii vechi şi noi, îmbogăţiţii de tranziţie, politicieni, jurna­lişti, vedete TV etc., dar şi relaţia tată-fiu, vă­zu­tă din ambele direcţii, parodii ale unor ne­cazuri de scriitor şi redactor de cărţi motiva­ţio­nale tâm­pite, relaţia dintre artist şi critic. Nou mi se pare faptul că lui Răzvan Petrescu nu-i mai pasă că sare peste cal şi pune la încercare răbdarea cititorului chiar din primul text, un rubato prea lung, delirant, pe tema basmului lui Andersen "Fetiţa cu chibrituri". Dacă trecem mai depar­te, regăsim tragismul vesel şi chiar o dispoziţie elegiacă de care nu se mai ruşinează. Mici schim­bări de atitudine ale unui mare scriitor.