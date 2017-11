În urma unui control la endocrinolog mi s-au pus următoarele diagnostice: hipertrofie a glan­­­dei tiroide (fără noduli şi fără perturbare a func­ţiei tiroidiene), insuficienţă luteală, ovare mi­crochis­tice, uter fibromatos. Mi s-a prescris Eu­thyrox 100 şi Orgametril, dar, fiindu-mi teamă de efectele se­cundare ale tratamentului hormonal, sper să găsesc un remediu naturist pentru afec­ţiunile me­le. Men­ţionez că sunt foarte slabă şi am în permanenţă o stare de slăbiciune, mai ales în cursul di­mineţii. Chiar şi când stau culcată în pat, îmi simt corpul greu, ca de plumb. În plus, oricât de cald ar fi afa­ră, eu mă cutremur de frig. Dacă ştie cineva un tratament eficient, îl rog să-mi scrie pe adresa redacţiei. Vă mulţu­mesc.Am 72 de ani şi medicii mi-au pus diag­nos­ticul piatră la glandele salivare şi mi-au spus că sin­gura soluţie este operaţia. Apelez la dvs., poa­te ştie cineva metode naturiste sau alte me­to­de de dizolvare a pietre­lor, pentru a evita operaţia. Vă mulţu­mesc din su­flet.După ce m-am chinuit mai bine de un an cu refluxul gastro-esofa­gian, la o examinare cu bariu, mi s-a pus următorul diag­nostic: her­nie hiatală de alu­ne­care, volumi­noasă, evi­den­ţiată în procubit, re­duc­ti­bilă în ortostatism, abun­dent reflux gastro-esofa­gian. Mi s-a spus că trebuie să mă operez, dar aş vrea să ştiu dacă nu există şi alte căi de vindecare în afară de intervenţia chirurgicală, de care mă tem. Vă mul­ţumesc. Dumnezeu să vă ţină sănătoşi!Acum doi ani am fost operat de prostată. După operaţie am rămas cu o strictură pe uretră şi, ca ur­ma­re, în fiecare lună mi se pune o sondă pentru dila­ta­rea uretrei. Îi rog pe cei care ştiu un tratament pen­tru înlăturarea stricturii să mă ajute. Cu mul­ţumiri,Dragi cititori, am 29 de ani şi am fost diagnosticat cu hipoacu­zie neuro-senzorială bilaterală. Am fost la Bucureşti, la Spitalul "Panduri", şi mi s-a spus că am nervul au­di­tiv afectat la ambele urechi, iar boala fiind ve­che, se poate trata doar cu perfuzii cu Heparină, Redergin şi Fos­fo­bion, care să menţină nervul auditiv la ni­ve­lul actual (aud bine când se vorbeşte nor­mal, nu aud când se vor­beşte în şoap­tă). Aş dori să aflu dacă există vreun tratament na­turist care să ajute ner­vul auditiv şi să-l menţină la ni­velul acesta o pe­rioadă cât mai în­de­lun­gată. În spe­­ranţa că mă veţi ajuta cu un sfat, vă mul­ţu­mesc.Vă descriu cazul unui prieten, Octav Badea. Are un istoric de neoplasm de rect (operat şi tratat prin chimio şi radioterapie), cu conţinut lichidian la nivelul bontului rectal. La cistoscopie s-a sta­bilit diagnosticul de fistulă rectovezicală, dar pen­tru că a fost vizualizată cu greu­tate, trigonul vezi­cal fiind invadat tumoral extrin­sec, s-a recoman­dat şi computer tomograf. Rezul­tatul: fistulă cloa­zonată, sondă pre­zentă, la nivel rectal bine deli­mitat, fără semne de recidivă loco-regională. Pros­tată de dimen­siuni crescute, dia­metru transvers de 55 mm.Între timp, fiind internat la Uro­logie, a avut o hemoragie pu­ter­­nică pe uretră, care s-a eliminat pe lângă sondă. Hemoglobina a scă­zut de la 14 g la 7 g. I s-a făcut tra­ta­ment intensiv cu hemostatice şi transfuzie şi a fost stabilizat. A urmat biopsia la prostată. Testele ICH au susţinut diagnosticul de adeno­carcinom prostatic, scor Gleason (4+5) pre­zent pe aproxi­mativ 90% din suprafaţa examinată. PSA cantitativ = 82,79, testosteron = 477,15. Me­dicul oncolog i-a reco­mandat tratament cu Leuprore­linum injectabil şi Casodex 50 mg. Prof. dr. chi­rurg a fost mulţumit de colostomă, iar re­zul­tatul anatomo­patologic este normal. Compa­rativ cu anamneza anterioară, starea lui generală s-a îmbunătăţit şi i-a revenit pofta de mâncare. Sin­gurele inconveniente sunt sonda şi secreţia rec­tală, extrem de incomodă. Îi rog pe specialiştii cu care colaboraţi să ne sfă­tuiască ce mai este de făcut. Nu se poate sutura fisura rectovezicală en­doscopic? Vă mulţumesc şi aştept cu nerăbdare răspunsurile dvs.Am disponibilă o centură herniană nouă.Fiica mea, în vârstă de 16 ani, a fost diagnosticată cu boala Crohn, o afecţiune autoimună, pentru care se pare că nu există niciun tratament. Dacă ştiţi vreun remediu naturist, vă rog să-mi răspundeţi prin intermediul re­vistei. Vă mulţumesc.