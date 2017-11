Şi o rudă de-a mea a avut această infecţie şi se plângea că o tratează de trei ani, dar fără rezultate. Am dus-o la un medic, care din păcate a murit (dr. Elian), Dumnezeu să-l odihnească, şi care i-a indi­cat să facă spălaturi cu ceai de coada-şoricelului, în care se pune o linguriţă de bicarbonat (la un litru de infuzie). După câteva zile a venit să-mi mulţu­mească, spunându-mi că i-a trecut.Necazurile de care vă plângeţi m-au chinuit şi pe mine, provocându-mi aproape o boală de nervi. M-a salvat o fostă colegă de muncă, care plecase în Israel şi mi-a trimis de-acolo nişte dopuri mici de burete (se numesc "Ear classic") care se vâră-n urechi, la culcare. Nu sunt scumpe şi sunt foarte eficiente (se găsesc şi la noi, în farmacii - n.r.). Există, de asemenea, şi dopuri din ceară de albine, dar eu nu le-am putut suporta: erau dure, îmi produceau dureri.Am avut şi eu vase sparte de sânge pe picioare şi acum două luni am făcut o pareză pe partea dreaptă. O colegă mi-a spus să iau Omega 3, Aloe Vera şi Wheat Germ Oil. După zece zile de trata­ment, n-am mai simţit amorţeli şi m-am vinde­cat de pareză. După 30 de zile, nu mi-au mai apărut alte vase de sânge şi cele existente s-au închis. Toate produsele sunt naturale. Omega 3 e din ulei de somon, Aloe Vera Plus este din aloe şi ginseng, iar W. G. Oil e din ulei extras la rece din germeni de grâu. Dacă mie mi-au făcut bine, cu siguranţă că vă vor face bine şi dvs. Multă sănătate.Eu m-am vindecat punându-mi pe ochi, de trei ori pe zi, comprese sterile cu urină proprie, conform reţetei recomandate de dr. Daniel Merath în cartea "Urina, medica­ment pentru viaţă". (Se recoltează urina din jetul de mijloc). În ochii foarte injectaţi se pun şi picături de viţă-de-vie, rezultate prin tăierile de primăvară. Se recoltează prin aşe­zarea unei sticluţe foarte curate sub locul unde picură lacrima viţei. Apoi se astupă sticluţa şi se ţine la rece, la întuneric.Vă recomand următoarele re­medii eficiente: Băutură întăritoa­re: un pahar mare cu suc de porto­cale sau de sfeclă roşie se amestecă cu 2 gălbenuşuri de ou. Se bea o dată pe zi. Lapte de tigru - un pahar de lapte crud (de la o vacă sănătoasă sau lapte pasteurizat) se amestecă cu suc de morcovi, suc de sfeclă roşie, de ţelină, de portocale + un gălbenuş de ou crud. Băutură minune (zeamă de tărâţe) - 5-10 linguri de tărâţe de grâu se pun într-un litru de apă rece, în vas de sticlă. Se lasă de seara până dimineaţa. Se strecoară şi apa se bea în timpul unei zile. Cura durează 40 de zile. Grâul încolţit (reţeta obţinerii lui s-a publicat de mai multe ori în F. AS): se administrează 1-2 linguriţe pe zi, timp de 15 zile pe lună, pe o perioadă de 2-3 luni. (Grâu încolţit se găseşte gata preparat, la magazinele naturiste). Îl puneţi în lapte călduţ, fără să-l fierbeţi. Vă reco­mand şi tra­tamentul extraordi­nar cu lăpti­şor de matcă în fiole (miofi­li­zat). Se găseşte la ma­gazinele Apicola. M-aş bucura să-mi scrieţi că v-au folosit sfaturile mele şi că băiatul este total vin­decat.Citind apelul dvs. din revista "Formula AS", mi-am dat sea­ma că aveţi aceleaşi simptome de care şi eu am suferit mai mult de 15 ani, până anul trecut, când, în sfârşit, le-am găsit explicaţia şi trata­men­tul. În toată această perioadă, am consultat mulţi medici, unii foarte renumiţi, care mi-au pus diag­nosticul de conjunctivită aler­gică şi mi-au pre­scris acelaşi tratament pe care vi l-au recomandat şi dvs. Rezultatele erau de scurtă durată şi boala recidiva. Cu timpul, crizele au de­venit tot mai dese şi mai dureroase (ochii începeau să se înroşească şi să mă doară, mai ales când în­cercam să citesc sau priveam obiectele apro­piate), astfel încât ajunsesem în pra­gul dispe­rării, dar medicii continuau să mă asigure că e un fleac, o alergie rebelă, iar eu sunt cumva exa­gera­tă. În cele din urmă, un medic oftal­molog mai me­ti­culos mi-a recomandat o listă întreagă de analize (ORL, stomatologie, radiografii pulmonare, giar­dia, toate analizele sângelui, inclu­siv pentru toxo­plasmă şi toxocara). Rezultatul la toxoplasmă a fost pozitiv. Toxoplasma este un parazit micro­scopic în sânge, care de regulă afec­tează retina, cauzând în cele din urmă orbirea. Cazurile în care afectează polul an­terior al ochiului (cum am păţit eu) sunt foarte rare şi de aceea, me­dicii oftal­mologi mai superficiali nu iau în consi­deraţie o astfel de eventualitate. Sfatul meu este să soli­citaţi o trimitere la Clinica de Boli Parazitare din cadrul Spitalului Colentina, unde se face analiza pen­tru depistarea toxoplas­mozei. Tot aici se şi tratează, cu foarte bune re­zultate.În speranţa că sfatul meu vă va folosi (dacă rezultatul va fi negativ, vă veţi lua, oricum, o piatră de pe ini­mă), vă doresc succes şi însănă­toşire grabnică. Cu stimă,Acum mai bine de 15 ani am suferit şi eu de această afecţiune, ur­mând să se rezolve problema prin­tr-un act chirurgical. Cu două zile înainte de efectuarea acestei operaţii, am apelat la un remediu homeo­patic, eu fiind o mare adeptă a acestei te­rapii alternative. Tratamen­tul a con­stat în administrarea pe parcur­sul a 24 de ore, a două doze de Hepat sulfur 5H sau 6H. Re­zultatul a fost spectaculos, în sensul că la capătul celor 24 de ore, aşa-zisul "chist Bartho­linian" a excizat spontan. Un ase­me­nea remediu prezintă şi avantajul că nu este agre­siv, concentraţia princi­piului activ aflându-se în cantităţi infinitezimale şi deci nu determină nici o reacţie adversă. După dispariţia chistului se vor face timp de 2-3 zile spălături locale cu ceai de găl­benele (Calendula officinalis). Şi încă o menţiune: remediul nu trebuie administrat persoanelor sufe­rinde de otită.Şi eu am fost internat, în anul 1970, pentru ope­raţia de prostată şi medicul şef mi-a dat răgaz 6 luni, după care să revin dacă îmi este rău. N-am mai fost la doctor pentru că n-a fost ne­voie. Tratamentul pre­scris m-a ajutat. Mă tratez de ani de zile cu unele me­dicamente ca: Xanto­prostal şi Herbaprostal, produse "Dacia Plant", care se gă­sesc în magazi­nele naturis­te. Se consumă câte 2 pas­tile de trei ori pe zi. Eu fo­losesc doar o pastilă, seara.De asemenea, folosesc ceai de pufuliţă cu flori mici şi ceai de ghimpe. Menţionez că sunt în vârstă de 89 de ani şi am analiza PSA = 3,12 ug/ml, când la peste 70 de ani, normal este sub 4,4.Cu deosebit respect şi mulţumiri întregului colectiv,În legătură cu un tratament naturist pentru prostata mărită, vă recomand două ceaiuri combi­nate: pufuliţă cu flori mici şi ghimpe, timp de 6 luni, înainte de mesele principale. Ceaiul se foloseşte sub formă de infuzie, fără zahăr.Vă recomand cataplas­me alternative cu frunze zdrobite de varză şi argilă, aplicate pe zona lom­bară. Varza se pune direct pe piele, argila se aplică în strat, pe o pânză sau un tifon, înmuiată în prea­labil în ceai de coada-calului sau coada-şoricelului. Ambele cataplasme se lasă toată noaptea. Eficiente sunt şi masajele cu ulei calmant, preparat din ulei camforat şi usturoi. Goliţi o treime din flaconul de ulei camforat (îl găsiţi la farmacie) şi puneţi înăun­tru - până ce volumul sticlei se completează din nou - usturoi dat pe răzătoare. Se amestecă bine, agitând flaconul. Se masează regiunea dureroasă, în direcţia inimii.Pentru a combate cârceii, vă recomand urmă­torul leac: se ia un săpun de rufe (de casă) şi se în­veleşte într-un tifon sau o cârpă, punându-se la picioare, sub plapumă. Nu e neapărat nevoie să îl atingeţi cu tălpile. În acest mod mă tratez eu, care am cârcei de câţiva ani, şi în prezent mai apar nu­mai dacă săpunul cade din pat! Tratamentul îl ştiu de la un medic, care l-a auzit de la un ţăran bătrân. Vă do­resc multă sănătate.