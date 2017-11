Când am ieşit în bal­con, am văzut nişte pete roşii-maronii pe geam, spre exterior, şi câţiva sâmburi căzuţi pe per­vaz. Nu am dat prea mare im­portanţă, am şters geamul, fără să mă gândesc de unde ar fi putut să apară pe­tele. A doua zi, de dimineaţă, surpriză: ace­leaşi urme de fructe zdrobite pe geam. M-am gândit că nişte copii care locuiau la etajul de sus ar fi autorii care mă puneau la treabă în fiecare zi.Când am deschis fereastra să fac curăţenie, am văzut o pasăre ce a coborât în zbor şi s-a aşezat pe sârmele de electricitate întinse pe stâlpii din faţa blocului. Nu mai văzusem până atunci o asemenea pasăre. Era relativ mică, cu ciocul galben, lung şi ascuţit, şi cu picioarele de culoare roz. Avea coada scurtă, de un brun închis, la fel ca şi vârful aripilor, şi corpul pre­sărat cu picăţele albe. Mi-am dat seama că era un graur. Când am ieşit, în altă zi, la cum­părături, aceeaşi pasăre a trecut într-un zbor grăbit, susţinut de bătăile rapide ale aripilor.Am ridicat privirea s-o urmăresc şi am rămas mută de uimire: în "căptuşeala" balco­nului de deasupra apartamentului meu era făcută o gaură, în care se vedea capul unei alte păsări. Atunci am înţeles că noii "locatari" îşi făcuseră acolo cuib şi se pregăteau să devină părinţi.Am început să le urmăresc în fiecare zi şi să le ascult cântecul; deşi nu era deosebit de frumos, semănând mai mult a pălăvrăgeală, era executat cu vioiciune şi era plăcut auzului. Mi-am dat seama că se pricep să imite şi cântecul altor păsărele, redând cu măiestrie glasul acestora.Îmi era dragă noua "familie" ce convieţuia la etaj şi le mai ajutam din când în când cu nişte fructe şi seminţe, pe care le puneam pe pervazul balconului ca să aibă hrană pentru puişori. M-am trezit toată vara în gălăgia voioşilor grauri, care le făceau concurenţă vrăbiuţelor ce stăpâneau de multă vreme copacul din faţa blocului.Spre sfârşitul lui august, familia de grauri a plecat, alăturându-se probabil unui stol mare, care se pregătea să migreze spre zone mai calde.Am aşteptat cu nerăbdare să treacă iarna, întrebându-mă mereu dacă se vor întoarce la "locuinţa" lor de la bloc. Spre bucuria mea, s-au întors şi primăvara următoare pentru a cuibări şi pentru a ne încânta cu cântecul lor.Am aflat ulterior că şi distinsul Mozart a avut un graur, timp de trei ani, şi i-a introdus cântecul în Concertul pentru pian nr. 17.Ce sursă frumoasă de inspiraţie! Darurile naturii sunt de nepreţuit. Să ne bucurăm de lucrurile mărunte care ne încălzesc sufletul.