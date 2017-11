Ce-au fă­cut gu­vernanţii, mutând contribuţiile de la angajator la an­gajat? Practic, nimic, pentru că sumele încasate de la an­ga­jatori în contul angajaţilor au fost mutate în salariul aces­tora (a cărui valoare nominală creşte astfel, conform pro­­misiunilor electorale), şi însuşite de la ei de stat. Sala­riul brut pare a ţâşni în sus, dar, în realitate, angajatul pri­meşte acelaşi net, ba chiar - în unele cazuri, mai puţin. Gu­vernul vinde, cu tam-tam publicistic, o iluzie, în fapt situaţia rămânând aceeaşi. Chiar şi ministrul de Finanţe, Ionuţ Mişa, a recunoscut că, în urma acestei măsuri, an­ga­jaţii câştigă în plus fix 2 lei, adică nimic. "Revoluţia fis­cală", anunţată de liderii PSD ca esenţială pentru în­de­pli­nirea programului lor de guvernare, s-a dovedit aşa­dar, din pers­pectiva salariaţilor, absolut inutilă. Dând pes­te cap sis­temul fiscal în funcţiune, ea nu face, de fapt, de­cât să tul­bure complet organizarea instituţiilor sociale de profil, ge­nerând abuzuri de interpretare, disfuncţio­na­lităţi, întâr­zieri, blocaje. Guvernul PSD-ALDE se poate lău­da că de la 1 ianuarie 2018, Legea salarizării (care im­pune generos o creştere de 25% a veniturilor celor anga­jaţi) intră în vi­goare cu o păcăleală: tot românul bugetar va vedea pe "flu­turaşul" aferent că "brutul" este mai ma­re, deşi "ne­tul" rămâne, în realitate, acelaşi. Toţi specia­liştii au atras atenţia asupra inutilităţii acestei "mişcări", aplaudate însă de ideologii şi propagandiştii partidelor la putere.Cum justifică politicienii măsura şi ce urmăresc ei prin ea? O primă justificare ar fi cea pomenită, a înde­plinirii promisiunilor electorale. Liderii PSD-ALDE ştiau că, în plan concret, acestea nu puteau fi îndeplinite fără ris­cul des­tabilizării economiei, creşterea - apărută după de­păşirea crizei de la sfârşitul primului deceniu al seco­lului - fiind fragilă şi greu de susţinut ca ritm. Creşterea economică se datorează, în cea mai mare parte, firmelor private şi multinaţionalelor care au investit în România. Sperând să acopere găurile bugetare provocate de mări­ri­le de pensii şi salarii anunţate, dar şi de reducerea taxe­lor pe seama impozitării profitului acestora, guver­nanţii au urmărit, în acelaşi timp, să le oblige la creşterea sala­riu­lui brut pentru angajaţii lor deşi - se ştie - privaţii nu pot fi forţaţi să mărească nivelul cheltuielilor cu propriii salariaţi fără riscul blocării afacerilor în care sunt impli­caţi. Guvernul a încălcat o lege economică obiectivă, a pie­ţei libere, în care cheltuielile şi veniturile se echilibrea­ză pe baza raportului cerere-ofertă. Privaţii investesc în sectoarele cu cerere mare de produse şi oferă, în funcţie de performanţe, venituri (mai mari sau mai mici) forţei de muncă angajate pentru satisfacerea respectivei cereri. Forţându-i, fără "justificarea pieţei", să plătească mai mult salariaţilor, "strategii economici" ai PSD-ALDE riscă să-i împingă pe investitorii privaţi la o limitare a efor­turilor lor de dezvoltare sau chiar la renunţarea, în con­textul dat, la afacerile ce se dovedesc neprofitabile. "Re­vo­luţia fiscală" poate avea, în cel mai dinamic sector al eco­nomiei româneşti (cel privat), aceleaşi efecte mi­ni­me, în privinţa veniturilor salariale, dar va genera blo­caje şi costuri pe care investitorii nu pot fi siliţi să le ac­cep­te.D-nii Tudose şi Mişa au avansat şi argumentul unei mai bune colectări a contribuţiilor, datorate de firme sta­tului. "Expertul" Mişa a susţinut că în vechea formulă, a plăţii contribuţiilor de către angajator în numele anga­jatului, o mulţime de firme înşelau statul. Lista acestora, publicată de media, a arătat însă că tocmai firmele de stat au fost cele mai rele platnice în domeniu. D-l Mişa ar fi trebuit, în loc să se războiască cu "privaţii", să propună măsuri prin care colectarea taxelor şi impozitelor de la marii datornici la stat să devină mai eficientă. Prin "re­voluţia fiscală" propusă, el vrea, în fapt, să impună un con­trol de tipul controlului socialist al economiei, răstur­nând le­gile pieţei, legi care - aşa cum am arătat - nu pot fi "con­duse" prin decrete şi ordonanţe de urgenţă. Ex­perimentul "planificării socialiste" a arătat spre ce de­zastru se în­dreap­tă o economie controlată astfel. Primele efecte ale aşa-numitei "revoluţii" au început, de altfel, să se arate, creş­terile "în cascadă" ale preţurilor la alimente şi energie afectând deja salariaţii şi pensionarii români, pe care guvernanţii au ţinut din răsputeri să-i fericească. In­dicele ROBOR şi nivelul cursului valutar (leul îndrep­tându-se în viteză spre paritatea de 5 la 1 în raport cu euro) arată că "revoluţia" (ca orice revoluţie) duce spre pră­buşirea eco­no­miei, cu consecinţe dure pentru întreaga so­cietate (deci şi pentru votanţii PSD). Ce vor face, în si­tuaţia dată, gu­vernanţii? Cum vor acoperi găurile tot mai mari din bugetul de stat? Vor proceda la "naţionalizări" (mai mult sau mai puţin mascate), vor deschide şi mai mult robinetul împrumuturilor financiar-bancare (amane­tând viitorul ţării), vor impozita la sânge "cifra de afa­ceri" a firmelor (stopând, în fapt, politica lor investiţio­na­lă). Stoparea (aproape) totală a investiţiilor în infra­struc­tură (ca să nu mai vorbim de alte mari obiective eco­no­mice), reducerea reală a bugetelor locale (în urma creş­terii nejustificate a salariilor birocraţiei administrative), blocarea pensiilor private (prin reducerea contribuţiilor la Pilonul II) etc. pavează tot mai clar "viitorul luminos" spre care îndreaptă ţara guvernarea PSD-ALDE.Se poate pune, dincolo de motivaţiile propagandistice legate de promisiunile electorale, o întrebare legată de scopul real al acestei "megaţopăieli" promovate de gu­ver­nanţi. În frunte cu Dragnea, liderii PSD-ALDE vor, în fapt, controlul total al societăţii româneşti. Atacurile îm­potriva Justiţiei independente (desfăşurate direct şi in­direct de "corbii judiciari", Iordache, Nicolae, Nicolicea şi Toader), naţionalizările mascate din domeniul eco­no­miei, atacurile "subtile" la adresa Occidentului (re­pre­zen­tat de Soros şi multinaţionale) în numele "neames­tecului în treburile interne" etc., duc spre aceeaşi concluzie. Sub conducerea "tăticului", PSD-ALDE vor o reîntoarcere la "epoca de aur", când "partidul" şi "genialul" lui lider erau în toate şi decideau totul. Un vis urât, din care România trebuie să se trezească înainte de a fi prea târziu.