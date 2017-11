După ce oamenii au început să descifreze ceea ce Creatorul a scris cu stele pe cer, ceea ce, după câte ştim, s-a petrecut începând de pe vremea cal­deenilor, au început să se întrebe cum pot să fie cel mai bine puse în practică observaţiile făcute pe această cale. Pe măsură ce progresau în cunoştinţe, punând cap la cap ceea ce se întâmpla pe cer cu ceea ce se petrecea în jur ("precum în Cer, aşa şi pe pământ"), primii cititori în stele au constatat cum constelaţiile îşi pun amprenta asupra celor născuţi sub pecetea energiilor lor. Aceste constatări au fost strânse cu grijă, şi unele dintre ele au rămas valide până în ziua de azi. O atenţie deosebită pentru cla­sificarea tipologiei zodiilor o regăsim în astrologia cabalistică, în care au fost consemnate atribute cât se poate de concrete. Interesant de remarcat este că, deşi astăzi nu mai regăsim astfel de, hai să le spu­nem "portrete-robot", claritatea cu care au fost fă­cute aceste caracterizări la acea vreme poate să ne sur­prindă. Şi, deşi în ziua de azi, lucrurile au de­venit mai nuanţate (până şi numărul planetelor descoperite în sistemul nostru solar a crescut, deci totul a devenit mai complex) regăsim elemente de fond, care ni se pot părea remarcabile.Doctorul docent Joel C. Dobin, un rabin care a cercetat în profunzime astrologia tradiţională ca­balistică, ne spune că zodia Săgetătorului era pre­zentată drep un semn diurn, aparţinând elementului foc şi asociat cu direcţia răsăritului.Caracteristicile generale, aşa cum sunt ele descrise în astrologia cabalistică, sună aşa: "Săge­tătorul are o ţinută dreaptă, tenul cu o tentă roşia­tică, fruntea bine definită, abdomenul mare, picioa­re greoaie şi păr rar. Jovial, puternic, generos, agil şi pasionat de cai, Săgetătorul are o voce slabă, va avea puţini copii şi poate fi şiret şi inconsecvent.Primul decan: Are faţă şi corp frumos, se ţine drept, acest Săgetător se va asocia cu cei care dom­nesc şi cu magnaţii şi va susţine întotdeauna cauzele drepte.Al doilea decan: Trup elegant, faţa cu o tentă aurie şi pleoape mai mereu întredeschise.Al treilea decan: Înalt, puternic, cu pieptul larg, un chip fermecător, care pune în valoare ochii ca de pisică. (Acest tip de) Săgetător va fi modest, ser­viabil şi bine-crescut.Controlează: Testiculele, laringele şi proli­fera­rea ţesuturilorBoli: Orbire, febră, veninuri, cădere de la înăl­ţimi.(extras din Kabbalistic Astrology, autor Rabbi Joel C. Dobin D.D.)Cu toate că astăzi avem posibilitatea de-a studia în mult mai multe detalii alcătuirea energetică şi fizică a unei persoane, întocmindu-i o astrogramă personalizată, matricea energetică de care este marcat orice muritor născut pe parcursul celor circa treizeci de zile, cât timp Soarele traversează constelaţia Săgetătorului, este comună nativilor acestei zodii. Deci, putem afirma, fără teamă de-a greşi, că persoanele născute între 21 no­iembrie şi 21 decembrie dispun de o energie de fond co­mună. Aceasta se manifestă însă, desigur, nuanţat, în cazul persoanelor individuale.Pentru a înţelege mai bine energia acestui semn, cu o constituţie robustă şi energie uneori de-a dreptul explozivă, e bine să ne gândim la sim­bolul care reprezintă zodia Săgetătorului. Este vor­ba, desigur, despre acea fiinţă mitologică, numită centaur, jumătate om, jumătate cal, ţinând în mâini un arc încărcat cu o săgeată îndreptată cu vârful în sus, gata să fie lansată spre obiectiv. Această ima­gine ne arată că Săgetătorul tipic este o fiinţă în­zestrată cu instincte sănătoase (partea din spate re­prezentată sub formă de cal), dar şi cu picioarele pe pământ (un cal care nu se mai poate ţine pe pi­cioare este sortit pieirii). Această parte cabalină se continuă printr-o reprezentare umană - trunchiul şi capul, care ne vorbesc despre conştiinţa morală a zo­diei, despre capacitatea care există (dar, din pă­cate, nu este fructificată de fiecare reprezentat al zodiei în parte), de-a alimenta cu forţa instinctivă principiile înalte, nu arareori idealiste, către care această zodie aspiră. Dacă cele două părţi, cea animalică şi cea umană, ajung să con­vie­ţu­ias­că în armonie, atunci avem de-a face cu Să­ge­tă­torul în­zestrat cu tempe­ra­ment sang­­vin: optimist, în­crezător, de­bordând de vita­litate. În cu­vintele preşe­din­telui Aca­demiei de studii as­trologice de la Paris, Andre Barbault: "Acest Săgetător se «jupi­terizează», îl vedem adesea cu o statură fru­moa­să, un mo­delaj plin, un profil ro­tunjit, care se îngroaşă cu vârsta; tenul e colorat, nasul cărnos, bărbia grasă, barba deasă, compensând o cal­vi­ţie precoce". Iată cum aceas­tă imagine a Săgetătorului, creionată de un astrolog mo­dern de prestigiu, se supra­pune în mai multe privinţe cu cea a astrologiei cabalis­tice.Săgetătorul este un semn extrovertit, ca toate semnele de foc. Îi vine greu să stea pe loc, iar miş­cările sunt rapide sau bruşte. De exemplu, nu prea ne e dat să vedem un Săgetător care să meargă în­cet. Mersul său este de cele mai multe ori rapid, cu paşi lungi, elastici şi uşor săltaţi, care ne pot aduce aminte de trapul animalului său preferat - calul. De altfel, există o tipologie de Săgetător care nu pre­zintă robusteţea sau corpolenţa jupiteriană, ci care ne duce cu gândul, mai degrabă, la eleganţa caba­lină. Aceşti Săgetători au un oval al feţei prelung şi îngust, trăsături pregnante şi nete, în timp ce corpul e zvelt, cu picioare lungi. Ambele tipuri de Să­ge­tător impresionează printr-o ţinută frumoa­să, motiv pentru care par adesea mai înalţi decât sunt în realitate. Privirea e expresivă şi inteligentă, deşi uneori se poate ivi şi o tentă de superioritate. Gestu­rile sunt de multe ori ample sau sacadate. Impresia pe care o transmit ambele categorii de Săgetători este de bunăvoinţă şi căldură, o des­chi­dere reală către persoanele cu care intră în contact.Încă din vechime, fiecărei zodii i s-a atribuit o parte a corpului externă şi unul sau mai multe or­ga­ne interne. În reprezentarea aşa-numitului "om as­trologic", semnul Săgetătorului este reprezentat în dreptul şoldurilor şi al coapselor. Femurul, cel mai mare dintre oasele corpului şi căruia îi revine mi­siunea de-a susţine (mai) toată greutatea trun­chiului, cade sub guvernanţa Săgetătorului. Unii autori au conchis că această asociere sugerează faptul că numeroşi Săgetători sunt chemaţi să sus­ţină structura morală a societăţii, dat fiind că, din punct de vedere profesional, multe persoane cu Soarele, Luna sau Ascendentul în Săgetător se nu­mără printre înalţii funcţionari din justiţie, biserică, armată sau sunt de găsit în mediul academic, deci sunt persoane chemate să ţină în picioare, să asigure rectitudinea morală a unui sistem social. Dar nu doar cel mai lung os din corpul omenesc, ci şi cel mai lung nerv, şi anume sciaticul, este asociat cu aceeaşi zodie. Partea cea mai solicitată a coloanei ver­­tebrale, cea lombară, îi revine tot lui, motiv pen­tru care cei marcaţi sub o formă sau alta de energie specifică Săgetătorilor suferă adesea de lom­bo­sci­atică. Este important să înveţe cum să ridice obiecte grele, respectiv să se lase în jos înainte de ridicare, nu să le ri­dice stând în picioare, căci altfel ar pu­tea să păţească diverse lucruri ne­plă­cute, în aceste zone ale corpului. De exemplu, să-şi penseze nervul sci­atic ori să îşi taseze vertebre din zona lom­bară.În Tratatul de medicină astrologică semnat de dr. Jaques Michaux şi Jean Criquet, la capitolul corespondenţe ana­­tomice, pentru Săgetător mai figu­rează ficatul, pancreasul (parţial), ve­zica biliară şi canalale sale, precum şi circulaţia arterială, la modul general.care apar la cei aflaţi sub o formă sau alta sub influenţa Săgetătorului sunt cele legate de slaba funcţionare a ficatului, vezicii biliare şi a pancreasului, res­pectiv tendinţa de îngrăşare, care poa­te ajunge până la obezitate. Dia­betul şi guta pot să apară în cazul unor dis­funcţii, dar cel mai adesea, ca urmare a unei alimentaţii nepotrivite.Hipertensiunea şi diversele tipuri de ate­roscleroză, scle­ro­za lombară şi coxar­troza se numără, de asemenea, printre afec­ţiu­nile cu incidenţă mare la Săgetător. La fel şi lom­bo­scia­tica.Din pricina faptului că mulţi Săgetători expiră defectuos, respectiv, nu elimină suficient dioxid de carbon din sistemul respirator, poate apărea la un moment dat riscul unor afecţiuni pulmonare.Remediul homeopatic, care, statistic vorbind, s-a dovedit deosebit de folositor Săgetătorului este siliciul, precum şi derivatele sale., planeta guvernatoare a Săgetătorului are şi el un cuvânt de spus în privinţa sănătăţii. De aceea, homeopaţii ştiu să recomande jupiterienilor cu precădere remediile: Sulfur, Aesculus, Nux vo­mica, Belladonna, Graphites, Histaminum, Aurum, Berberis şi Chenopodium.asociat lui Jupiter este cositorul sau sta­niul, după unii autori, în timp ce alţii menţio­nează oţelul.Atunci când Jupiter se găseşte în casele astro­logice asociate cu sănătatea (VI, VIII, XII) ori planeta nu este bine aspectată în astrograma Săge­tătorului, acesta se poate aştepta la tulburări ale stării de sănătate. Acestea apar de regulă după perioada de maturitate, care îi aparţine lui Jupiter, perioada de maximă exprimare a potenţialului, după care declinul se poate instaura cu repeziciune, dacă nu sunt luate măsuri de prevenţie şi nu se reduce ritmul şi anvergura activităţilor.Maladiile de tip jupiterian îmbracă adesea forma unor afecţiuni inflamatorii sau congestive, dar recu­perarea este, în cele mai multe cazuri, una rapidă.Excesele în privinţa mâncării sau băuturii pot duce cu uşurinţă la intoxicaţii alimen­ta­re sau al­coolice, precum şi la hi­per­tensiune arte­rială.Diabetul, colecistita fără li­tiază, pancreatita, ci­roza şi ic­terul se gă­sesc şi ele pe listă, la fel ca ma­ladiile me­ta­bolice, ca de exem­plu hiper­lipi­de­mia ori hiper­gli­cemia. A­tunci când meta­bolis­mul gene­ral este afec­tat, se pot instala afecţiuni pul­monare. Astmul îşi poate face apariţia ca urmare a unor alergii sau din pricina suprasolicitării he­pa­tice.Afecţiunile cutanate, pre­cum urti­caria sau derma­to­zele supurante ori fu­run­cu­loza sunt de asemenea frec­vente când Jupiter nu este bine as­pectat în harta natală.Jupiter, supranumit şi "planeta exagerării", poa­te să ducă la pro­liferarea unor ţe­suturi şi apariţia unor formaţiuni tumorale, doar că acestea sunt, în marea majoritate dintre cazuri, de natură benignă.Pentru cei născuţi sub influenţa marelui benefic Jupiter, mohoreala şi pesimismul nu apar decât ca excepţii. Temperamentul expansiv şi prie­te­nos al Săgetătorului îi asigură o viaţă bogată în preo­cupări din cele mai diverse, precum şi o viaţă socială plină. În consecinţă, energia sa nu stag­nează, nu bălteşte şi se primeneşte în permanenţă, ceea ce e, în sine, un scut împotriva îmbolnăvirii. Alt medicament natural cu care se nasc majoritatea Săgetătorilor este umorul, care îi ajută să treacă prin greutăţi. Mulţi dintre ei reuşesc să sesizeze latura comică a unor situaţii grele în care se află şi care pe alţii i-ar copleşi. Dar ceea ce asigură Săge­tătorului cea mai bună pavăză împotriva anxietăţii şi a depresiei este credinţa. Nu este neapărat vorba despre credinţa religioasă, cu toate că cei mai mulţi nativi respectă şi frecventează biserica (nu puţini fac parte din cler), dar şi cei care n-o fac trăiesc cu încrederea că sunt vegheaţi de o forţă binevoitoare. Astfel, insuflă şi celor din jur o stare pozitivă.Dar pentru că nici măcar Jupiter supremul nu este perfect, el îi poate înclina pe Săgetători către excese nu doar pe planul fizic (mâncare, băutură etc.) ci şi în atitudine, ei putând să-şi dea o impor­tanţă exagerată. O altă tendinţă care ar trebui ţinută sub control e cea de a se grăbi să facă promisiuni. Săgetătorul e convins că va rezolva lucrurile atunci când face o promisiune şi e cu adevărat dornic să ajute dar, din păcate, se întâmplă destul de des ca, din multitudinea de promisiuni în care s-a angajat, să nu poată îndeplini decât câteva.Dintre ceaiurile medicinale, cele din frunze de fragi sau de frasin, împreună cu cele "barba-ur­sului" şi de coacăze îi priesc în mod special Să­ge­tătorului, pentru că sunt bogate în silicaţi şi ajută la eliminarea deşeurilor, afirmă reputatul astrolog francez André Barbault.Ceaiul din scoarţă de mesteacăn le este de folos atunci când fac brusc febră mare.Extractul din dud alb sau negru contribuie în mod esenţial la îmbunătăţirea funcţionării pancrea­sului, ajutându-l să producă suficientă insulină, deci le poate fi de mare folos Săgetătorilor care suferă de asemenea deficienţe.Turtiţa-mare (Agrimonia eupatoria) ajută Săge­tă­torul să readucă stomacul dilatat la proporţii nor­male, dar este utilă şi în afecţiunile respiratorii şi pul­monare la care e predispus.Plopul alb şi plopul negru ajută la tratarea bron­şitelor, acţionând de asemenea ca un antibiotic na­tural.Unii autori adaugă şi salvia la lista plan­telor medicinale de pe urma cărora Săgetă­torul are în mod special de profitat.Pentru că ficatul, vezica biliară şi pancreasul au tendinţa de a func­ţio­na mai greoi în organismul Săge­tă­to­rului, este important ca din alimen­taţia sa să nu lipsească alimen­tele bogate în vitamina C. Iată de ce ar fi bine să folosească în salate zeamă de lă­mâie în loc de oţet balsamic, de exemplu. Toate citricele precum şi fructele de pădure, cu gust acrişor sunt de asemenea utile în acest sens. Printre fructele citate ca fiind în afinitate cu Săgetătorul se mai numără dudele albe sau negre care ajută la reglarea glicemiei.Perele, stafidele şi fructele uscate ar trebui să fie de asemenea prezente în alimentaţia Săgetătorului.Dintre legume, recomandate sunt îndeosebi cele cu bulb.În privinţa condimentelor, cele asociate zodiei sunt usturoiul, scorţişoara şi salvia.Deoarece garoafa şi gura-leului sunt consi­derate flori în afinitate cu Săgetătorul, miresmele acestora par să aibă un efect de împrospătare a ener­giei Săgetătorului. Autorii francezi mai menţio­nea­ză printre parfumurile florale potrivite pentru aro­mo­terapia celor născuţi sub semnul Săgetătorului lăcrămioara, violeta şi vanilia. După cum obser­văm, acestea sunt flori cu un miros dis­tinct şi pă­trunzător, la fel cum este şi prezenţa distinctă şi impunătoare a reprezentanţilor zodiei.Culorile Săgetătorului sunt albastrul închis, tonurile de mov şi anumite nuanţe de portocaliu clar, deschis. În principiu, orice piatră preţioasă sau semipreţioasă în una dintre aceste culori poate fi purtată. Dacă ne uităm în urmă la diversele epoci istorice, constatăm că la egipteni şi greci, piatra asociată zodiei era berilul. Bizantinii credeau că safirul s-ar potrivi mai degrabă acestui semn ju­piterian. La evrei, rubinul era recomandat acestor na­tivi, în timp ce astrologia medievală făcea apro­pierea între zircon şi turcoaz şi caracteristicile Să­getătorului. În astrologia modernă, safirul a câştigat teren, la fel topazul şi turcoaza.Şi-acum, că le ştiţi pe toate, noi vă urăm "Să­nă­tate!".