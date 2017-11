Foto: 123RF

Supa fierbinte cu carne de pui se numără printre antidoturile clasice contra răcelii, care şi-au dove­dit eficacitatea în timp. Mai ales atunci când ră­ceala s-a instalat deja, bolnavul refuză de regulă mâncarea, fiindcă îşi pierde apetitul, de foame nici nu mai poate fi vorba, iar înghiţitul îi provoacă dureri. În astfel de situaţii, o zeamă caldă este bine-venită. Supa conţine cantităţi mari de sodiu, mag­neziu şi zinc, minerale care sunt eliminate prin traspiraţiile abundente ce se produc cu prilejul unei viroze (îndeosebi dacă apare şi febra). În timpul preparării supei, carnea de pui eliberează aminoacizii pre­zenţi în ea. Dintre aceş­tia, histidina îmbu­nă­tă­ţeşte considerabil bio­disponibilitatea zin­cului, care este un ade­vărat ucigaş al ră­celii, ajutându-l să fie rapid asimilat în orga­nism şi să consolideze sistemul imunitar. Un alt efect pozitiv al supei de pui este acela că vă dă posibilitatea să ingeraţi automat mai mult lichid. Aşadar, la primele semne ale răcelii, ar trebui să fierbeţi o oală mare de supă, care vă va ajuta să rezistaţi în următoarele zile de boală.Ghimbirul (Zingiber officinale) face parte din familia Zingiberaceae. Părţile utilizabile ale plantei sunt frunzele şi rizomul, care se poate întrebuinţa fie ca atare, fie sub formă de pulbere. Ghimbirul este originar din sud-estul Asiei. Jumătate din re­col­ta scoasă pe piaţă provine din culturile indiene, iar restul din China, Indonezia, Japonia, Australia, Brazilia, Jamaica şi din unele regiuni ale Africii. Rizomul cu gust iute poate servi ca aliment, pentru condimentarea mâncărurilor, dar şi în scopuri tera­peutice, mai ales împotriva senzaţiilor de greaţă şi a indispoziţiilor. Specialiştii i-au constatat proprie­tăţile de antioxidant, datorate principiilor sale acti­ve: gingerol, shogaol şi zingeron. Gingerolul este un antidot eficient contra răcelii. Rădăcina de ghim­bir are o uşoară acţiune antibacteriană. Pentru a beneficia de efectele ei, tăiaţi-o în rondele subţiri, turnaţi peste ea apă fierbinte (nu clocotită) şi lă­saţi-o să infuzeze câteva minute. Apoi strecuraţi şi beţi ceaiul, cât timp e cald. Ghimbirul proaspăt ras poate fi pus şi în supa de pui sau presărat pe alte fe­luri de mâncare, chiar şi pe deserturi.Oul de găină este un antidot cu totul special contra răcelii. De fapt, am putea să-l considerăm unul dintre alimentele cele mai valoroase, deoarece ne pune la dispoziţie numeroşi nutrienţi importanţi. Niciun alt aliment nu ne aduce o combinaţie atât de echilibrată de vitamine şi minerale. Totodată, el conţine şi proteine de calitate superioară, iar pro­teinele şi componentele lor, aminoacizii, au o în­sem­nătate vitală pentru autoapărarea organismului. De asemenea, în ou se găsesc şi preţioşii acizi graşi polinesaturaţi.Un ou de mărime medie acoperă:* peste 10% din necesarul de pro­teine* 10% din necesarul de zinc* 8% din necesarul de fier* 40% din necesarul de vi­ta­mină E* 28% din necesarul de bio­tină* 33% din necesarul de vita­mină B12* 20% din necesarul de vita­mină D.Prin urmare, delectaţi-vă zilnic la micul dejun, fără sentimente de vinovăţie, cu oul care vă face atâta plăcere. El stimulează apărarea naturală a organismului şi îl aprovizionează cu vitamine şi minerale mai bine decât ar putea s-o facă orice supliment nutriţional.Se crede că prezenţa chefirului în alimentaţie ar explica longevitatea locuitorilor din Bulgaria şi din alte ţări, unde el este consumat frecvent. Res­pon­sabilă pentru efectul menţionat mai sus ar fi în primul rând, se pare, acţiunea lui probiotică. Acest derivat al laptelui acru stimulează acea parte a sistemului imunitar care este asociată cu intestinul şi astfel joacă un rol deloc neglijabil în ansamblul mecanismelor de apărare ale organismului. Este recomandabil să-l beţi zilnic. Nu va fi nevoie să vă pierdeţi prea mult timp căutându-l, căci se găseşte în rafturile oricărui supermarket. Deja 100 g de kefir pe zi contribuie în mare măsură la acoperirea necesarului dvs. de nutrienţi. Dar vă sfătuim să alegeţi un produs cu procent redus de grăsimi şi fără adaos de zahăr.Lămâia este un remediu cunoscut de toată lumea. Cei mai mulţi dintre noi au băut măcar o dată o "lămâie fierbinte", atunci când au fost răciţi. Însă zeama de lămâie pusă în apă fier­binte nu poate fi socotită un ade­vărat antidot contra răcelii. Li­metele sunt net superioare lă­mâi­lor, în ceea ce priveşte con­ţinutul de vitamină C. De aceea, consumatorii renunţă din ce în ce mai des la lămâi în fa­voa­rea acestor citrice de dimen­siuni ceva mai mici, cu coaja colorată într-un verde-gălbui. Ele au o aromă mai puternică şi sunt eficiente nu doar în prevenirea virozelor şi a gripei, ci şi a can­cerului. Pe lângă vita­mina deja amintită, mai conţin şi alte substanţe bioactive: flavonoide (hesperidină, rutin), limo­noide, cumarine şi fitosteroli. Asimilată în acest mod, împreună cu celelalte principii active, vita­mi­na C poate fi valorificată optim de către orga­nism.Colostrul sau "primul lapte" apare la finalul sarcinii, însă multe dintre femeile gravide îl ob­servă abia la naştere. Este un lichid gălbui, puţin tulbure, semitransparent, care precede lactaţia efec­tivă, fiind util pentru hrănirea şi protejarea optimă a noului născut în primele zile după venirea lui pe lume. În acest scurt interval are loc aşa-numita "pier­dere fiziologică în greutate" a bebeluşului, recuperată ulterior, însă ea poate fi evitată complet prin hrănirea copilului cu "primul lapte", la sânul mamei. Colostrul are un conţinut foarte bogat de proteine, enzime, vitamine, minerale şi factori de creştere, dar şi de imunoglobuline şi anticorpi. A­ceştia din urmă, împreună cu aminoacizii din com­po­nenţa proteinelor, consolidează sistemul imuni­tar în lupta împotriva agenţilor patogeni de diverse tipuri. De avantajele "primului lapte" pot profita şi adulţii, nu numai copiii. Acţiunea lui a fost confirmată de o serie întreagă de studii ştiinţifice, care au demonstrat că el in­fluenţează imunoglobulinele, favorizează cicatrizarea mai rapidă a rănilor şi rege­nerarea mucoaselor intestinale şi, nu în ultimul rând, asigură şi protecţie împo­triva gripei. Cu toate acestea, colostrul se bucură de prea puţină atenţie din partea medicinei clasice, fiind utilizat mai cu­rând de terapeuţii naturişti.Nu este permisă comercializarea lui ca lapte sau ca produs lactat, ceea ce înseamnă că nu-l veţi găsi în magazinele alimentare, ci doar în cele naturiste, eventual şi în farmacii, sub forma unor suplimente care prelucrează colostrul de origine bovină. Este unul dintre puţinele antidoturi contra răcelii pe care trebuie să vi-l procuraţi sub formă de supliment alimentar. Înainte de a vi-l administra, dis­cutaţi însă cu tera­peutul sau medicul dvs. Persoanele cu alergie la lapte sau into­leranţă la lactoză nu trebuie să ia deloc colostru, ci să se orienteze spre alte an­tidoturi contra ră­celii.Glicozizii sulfuraţi care dau rădă­cinii de hrean gustul ei iute stimulează digestia, acti­vează sistemul circulator în ansamblul său, în special microcirculaţia la nivelul pielii şi al mucoa­selor, şi scad tensiunea arterială.Dar hreanul este şi un bun antidot contra ră­celii - nu numai datorită glicozizilor sulfuraţi. Mai există în el mari cantităţi de vitamină C cu bio­disponibilitate ridicată, care protejează celulele îm­potriva acţiunii agresive a radicalilor liberi şi în­tăreşte sistemul imunitar. Alături de ea sunt pre­zente şi alte vitamine în doze mai mici (A, B1, B2, niacină), dar şi zinc, potasiu, calciu, fier, pre­cum şi atât de folositoarele fibre alimentare. Acţiunea antivirală, antibacte­ria­nă şi anti­fungică a hreanului a fost atestată de nume­roase studii clinice. Luând în considerare aceste ob­servaţii ştiin­ţifice, in­dustria farmaceutică a inclus ingrediente extrase din hrean în multe preparate pen­tru tra­tarea răcelilor, ca şi în medicamente des­tinate com­baterii in­fecţiilor urinare.Multitudinea şi diversitatea substanţelor bioac­tive pe care le conţine fac din hrean un aliment ce ar trebui să se regăsească zilnic (sau cel puţin re­gulat) în meniul nostru - de preferinţă, proaspăt ras. În magazinele naturiste există şi sucuri de hrean sau alte produse similare. Cine suferă de gu­turai va putea să constate cât de intens acţionează aroma iute din rădăcina acestei plante: ea elibe­rează imediat căile respiratorii. Suferinzilor de gri­pă, bronşită şi chiar congestie pulmonară li se re­comandă utilizarea externă: o cataplasmă cu hrean aplicată pe piept (sau în jurul gâtului, în ca­zul du­rerilor în gât) le va aduce o uşurare enormă.