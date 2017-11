"Caut un remediu eficient pentru toxoplasmoză"

(Răspuns pentru SIMONA - Braşov)

Leziunile traumatice, presiunile constante asupra unor nervi, bolile autoimune (lupus, poli­artrită reumatoidă), bolile he­patice, renale sau tiroidiene, alături de alcoolism, malnu­triţie şi carenţă de vitamine pot constitui tot atâtea cauze pentru deteriorarea nervilor periferici şi, implicit, întreruperea comu­nicării nervoase către aria de­ser­vită de acei nervi şi creier. Mai mult, şi unele microor­ga­nisme pot ataca direct nervii, rezultând o deteriorare ner­voasă periferică, la fel de bine cum unele substanţe toxice, metale grele, monoxidul de car­bon, solvenţii organici şi chiar anumite medicamente (ex. antineoplazice) pot sta la baza deteriorării structurilor nervoase periferice.Semnele şi simptomele polineuropatiei peri­ferice evoluează de obicei pe parcursul mai mul­tor luni, dar în situaţii speciale, cum ar fi into­xicaţia cu arsenic, debutul poate fi brutal. Sigur, tabloul clinic al neuropatiilor periferice este complex, mergând de la senzaţii de parestezie (amorţeală) la nivelul picioarelor, tălpilor, mâi­nilor, sensibilitate şi durere la atingere, până la slăbiciunea musculară, senzaţii de arsură, para­lizie şi hiperestezie tegumentară. Cu toate aces­tea, trebuie ştiut că, spre deosebire de nervii sis­temului nervos central, cei ai sistemului ner­vos periferic se pot regenera, în măsura în care corpul celular al neuronului este necompromis şi, bine­înţeles, numai în urma unor tratamente şi îngrijiri corecte. Şi când spun îngrijiri corecte, mă refer la instituirea unui tratament adecvat, care trebuie să vizeze, obligatoriu, gestionarea mai bună a cau­zelor subiacente (bolile deter­minante) enume­rate anterior. Astfel, de la caz la caz tratamentul poate include analgezice de tipul paracetamolului (Tylenol, Eferalgan), aspirinei şi ibuprofenului (Motrin, Nurofen). Antidepresivele triciclice, de tipul amitriptilinei, nortriptilinei, desipraminei şi imipraminei, pot ameliora dure­rile uşoare până la moderate, datorită efectu­lui lor asupra proce­selor chimice cerebrale care vă fac să simţiţi durerea.Medicamentele folosite pentru controlul cri­zelor epileptice (anticonvulsivante), de tipul ga­bapentinului, carbamazepinei şi fenitoinei, se pot utiliza pentru tratarea durerilor acute, arzătoare. Totodată, Mexiletina, un medicament folosit în tratamentul aritmiilor cardiace, poate fi de folos pentru atenuarea crizelor acute.Din păcate, toate aceste medicamente au şi efecte secundare dintre cele mai neplăcute, care includ dureri şi sângerări gastrice, probleme renale, astenie, ameţeli, greaţă, vomă, tremor al membrelor, dificultăţi de mers etc. De aceea, poa­te ar fi indicat să încercaţi şi varianta naturistă de tratament, care utilizează următoarele remedii:* Acidul gama-aminobutiric (GABA) - prin­tre numeroasele proprietăţi ale acestui neuro­transmiţător se numără şi reducerea manifestă­ri­lor în neuropatiile periferice şi post-herpetice. Se administrează o capsulă pe zi, la masa de prânz.* Omega 3 - stimulează eliberarea neurotransmiţă­to­rilor (serotonina, dopamina, acetil-colina) implicaţi în pro­pagarea impulsurilor nervoase şi contribuie la refacerea struc­turilor nervoase periferice, prin menţinerea concentraţiei de fosfolipide în membrana celulelor nervoase şi a învelişului mielinic. Se administrează 2-3 capsu­le pe zi.* Resveratrolul - are efecte protectoare asu­pra sistemului nervos central şi periferic, reduce tulburările circulatorii periferice, furnicăturile, combate paresteziile şi procesele de demieli­ni­zare ale fibrelor nervoase. Se administrează 1-2 tablete pe zi, în funcţie de severitatea manifes­tărilor.* Lăptişorul de matcă (crud) - este, fără îndoială, cel mai important remediu pentru regenerarea sistemului nervos central şi periferic. Se adminis­trează între 2 şi 5 g pe zi, în funcţie de stadiul evolutiv al bolii.Se mai pot utiliza şi produse precum drojdia de bere (pentru aportul semnificativ de vita­mi­ne din complexul B), uleiul de luminiţa-nopţii (reduce fur­ni­căturile şi senzaţiile de amor­ţeală) şi unguentele care au la bază extractul de ardei iute (cap­saicina), pentru aplicaţii locale.Să auzim numai de bine!Toxoplasmoza este o boală parazitară cauzată de infecţia cu parazitul Toxoplasma gondii. Se întâlneşte destul de frecvent la oameni, dar şi la alte mamifere şi păsări. Din fericire, la adult, de cele mai multe ori trece neobservată, fără efecte secundare, şi lasă o imu­ni­tate specifică faţă de acest parazit. Doar în 10-15% din cazuri apar ma­nifestări clinice minore, ca la o gripă uşoară: as­tenie, poate ganglioni cervicali măriţi, uneori febră, toate astea trecând în câteva săptămâni, fără urmări. Există şi persoa­ne cu imunitate scăzută (cu boli cronice, cei sub corticoterapie sau SIDA) unde semnele clinice pot fi mai severe şi se poate ajunge la meningite, encefalite şi/sau orbire. Însă riscul major al aces­tei parazitoze îl au femeile însărcinate infectate recent, situaţie în care ele pot fi chiar asimp­tomatice, dar pot transmite în proporţii destul de mari, prin placentă, parazitul fătului. Astfel, se poate ajunge la avort sau la to­xoplasmoza con­genitală (copii care supra­vie­ţu­iesc cu hidroce­falie, microcefalie, tulburări mo­to­rii, corioretinită oculară etc.).Transmiterea toxoplasmozei la om se face în general de la pisicile care se infectează mân­când şoareci şi păsări infectate. După 2-3 săptă­mâni se produc oochiştii, eliminaţi prin materiile lor fecale.* Transmitere prin ingerare de carne de porc, miel sau vânat, neprelucrate bine termic. Aceste animale au fost şi ele infectate cu materii fecale de la feline.* Transmitere transplacentară, de la mama infectată la făt.* Transmitere prin transfuzie de sânge in­fectat.Diagnosticul se face de obicei imunologic, din sânge, prin teste de laborator, căutând anti­cor­pii specifici IgM de fază acută, având titru ma­xim în prima săptămână de infecţie. Mai târ­ziu apar şi anticorpii specifici IgC, cu un maxi­mum de prezenţă în săptămâna 8-9 şi scad foarte lent, în câţiva ani devenind martorii trecerii indi­vi­dului prin infecţia cu toxoplasmă.Prevenirea infecţiei, mai ales la femeile în­săr­cinate sau care intenţionează să rămână gra­vide în viitor:* evitarea sau grijă mare la curăţirea fecalelor de pisică (folosirea obligatorie de mănuşi);* prepararea termică adecvată a cărnii de porc, miel, vânat;* evitarea laptelui nepasteurizat şi a apei ne­purificate;* spălarea temeinică a fructelor şi a legume­lor, având în vedere că şi ele au putut veni în con­tact cu materii fecale ale pisicilor infectate.Tratament. Când sistemul imun este apt, pa­raziţii sunt eliminaţi din celule, dar când răs­pun­sul imun e redus, apare necroza tisulară, du­când la sechelele mai sus amintite.* Tratamentul clasic cu antibiotice (Pirime­tamină, Sulfadiazină ori Spiramicină) e indicat, obligatoriu următorilor pacienţi:- femeilor însărcinate depistate pozitiv- nou-născuţilor cu toxoplas­mo­ză congeni­tală- copiilor sub 5 ani cu infecţie depistată- adulţi şi copii cu imunitate com­promisă şi cu simptome severe.La celelalte persoane e mai bine să lăsăm să evo­lueze natural primo­infecţia, care le va aduce un grad apreciabil de protecţie imunitară speci­fică.În formele uşoare, e bine să întărim sistemul imun, prin metode naturiste. Iată ce propun eu:* Mai puţin stres, mai multă mişcare, somn suficient şi o hrană adecvată, cu multe vitamine din legume (broccoli, avocado, dovleac, ardei gras, pătrunjel, usturoi, ceapă) şi fructe (ananas, mere, citrice şi altele de sezon).* Gemoterapie: Ex­tract gemo de cătină, de po­rumbar, măceş, coacăz-negru, mesteacăn pu­fos şi argintiu, luate pe rând, câte 2-3 ml, de două ori pe zi, timp de câte o lună. Putem schim­ba apoi cu Poly­gemma 17 (un ge­mo­terapic complex).* Produse fitotera­peu­tice: extract de orz verde, tinctură de urzică.* Minerale: Săruri Schussler, dintre care: * Calcareea phosphorica Nr. 2 (element esenţial de reparaţie tisulară după o boală acută); * Fer­rum phosphoricum Nr. 3 (in­dicat în faza iniţială a unui proces inflamator cu febră); * Siliceea Nr. 11 - cel mai important remediu în inflamaţiile acute, dar mai ales cronice, supurative.Şi, pentru că de multe ori, toxoplasmoza se asociază cu astenie, depresie, slăbiciune mentală, melancolie, tristeţe, e indicată şi sarea Schussler nr. 5: Kalium phosphoricum, în D12, pentru că este constituentul de bază al creierului şi sân­gelui. Ea intensifică fluxul de energie în corp şi dă o senzaţie de bine şi forţă.* Terapie florală Bach: indicate pentru stă­rile mai sus menţionate, de tristeţe şi melancolie, Gorse, Gentiane Wild Rose şi altele.* Homeopatie individualizată.