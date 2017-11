Acoperişurile cu "ochi"

Strada cu scări

Biserica evanghelică din Sibiu

Ziduri şi turnuri care se ruinaseră şi stă­teau să se prăbuşească, se înalţă acum cu măreţia de altădată. Pavajul ros de vremi a fost înlocuit cu piatră nouă, iar pereţii au strălucirea primei zu­gră­veli. La parterul clădirilor, funcţionează maga­zine cu ştaif, bănci, restaurante sau patiserii cu plă­cinte îmbietoare. Turiştii şi locuitorii, deo­potri­vă, se plimbă seara prin Piaţa Mare, respirând atmosfera de tihnă a burgului, înainte să participe la unul dintre multele evenimente culturale care animă viaţa oraşului. Mă uit, admir, dar memoria mă ia frumos de mână şi mă duce spre anii nouă­zeci, când, oficial, eram student la Facultatea de Jurnalistică, abia înfiinţată aici. Frecventam însă şi cenaclurile literare, şi tavernele, în care se reu­nea boema de atunci a Sibiului.Caut cu privirea clădirea unde se ţineau şedin-ţele cenaclului "Vladimir Munteanu", numit aşa în memoria unui scriitor sibian, răpus de boală în 1993. Văd faţada luminată de soarele care a scă­pătat deja peste turnul Bisericii Evanghe­lice. Aco­perişul din ţiglă nouă deschide spre apus cunoscuţii "ochi ai Sibiului", lumi­nătoa­rele în formă de pleoa­pă ale po­durilor şi man­sardelor. In­tram pe sub o ar­cadă, apoi deschideam o uşă şi urcam în­tr-un salon de la etaj. Întâlneam acolo pe toţi scriito­rii "buni" ai oraşului: pe Mir­cea Ivănescu ("Mopete", cum îşi spunea în poemele sale), în­găduitor cu toată lumea; pe Ion Mircea, care co­menta în meta­fore; pe Dumitru Chioaru, poet erudit şi critic judicios al tex­telor lite­rare; pe IustinPanţa, poetul cu alură de dandy, pe Florin Oan­cea (dispărut de tâ­năr dintre noi), pe Ioan Radu Văcă­rescu sau pe Adela Gre­cea­nu. Undeva, într-un colţ, as­culta şi observa, ignorat ca orice liceean, Radu Vancu, ajuns apoi unul dintre cei mai cunos­cuţi scriitori ai generaţiei sale. Cu toţii îşi petreceau zilele aplecaţi asupra cărţilor şi pro­priilor manuscrise, visând în cuvinte, în timp ce oraşul îşi vedea de viaţa lui, făcută din tranzacţii, din planuri an­treprenoriale, din muncă şi şomaj. Trecuseră numai trei ani de la căderea comunis­mu­lui, şi sibienii, întocmai ca toţi românii, îşi căutau un drum pro­priu în noua lume: deschideau buti­curi, încasau comi­sioane din privati­za­rea fabricilor, îşi căutau un alt loc de muncă, în timp ce alţii aprindeau o veioză şi umpleau paginile albe cu poezii sau romane, gustând din plin libertatea de a scrie despre ei înşişi aşa cum comunismul nu permisese de-a lungul celor cincizeci de ani. Un grup de scriitori sibieni înfiinţase deja re­vista "Euphorion", în care regăseam o literatură de neima­ginat înainte de 1989. Acum, uşa acelui salon e închi­să. Unii s-au dus deja în lumea umbre­lor, alţii au plecat spre alte zări. În Sibiu au rămas puţini.Traversez Piaţa Mare a Sibiului. Deasupra e un cer limpede, iar în jur lumina şi răcoarea unei zile de toamnă. Părinţii îşi plimbă copiii, iubiţii se ţin de mână, un bătrân înaintează cu bici­cleta ţinută de ghidon. Odinioară, în piaţă era pos­tată statuia Sfântului Nepomuk, cel aruncat de re­gele Boemiei în apa Vâltavei, din cauză că a refu­zat să încalce taina spovedaniei. Statuia lui a fost înlocuită mai târziu cu monumentul lui Gheorghe Lazăr.Două epoci diferite, duşmane chiar, şi-au marcat prezenţa printr-o statuie reprezentativă. Acum, în piaţă nu se mai află nici un mare monu­ment. O fântână cu grilaj şi robinet a fost construită în zona centrală. Undeva, spre biserică, a fost încastrată în pavaj o placă din bronz, în memoria manifestanţilor ucişi aici în decembrie 1989. E o placă discretă, abia ob­servabilă, încât, din nea­tenţie, o poţi călca. Mă strecor pe sub Turnul Sfatului, a cărui imagine îmi era cunoscută încă din copilărie, de pe unele pachete cu biscuiţi. Las în stânga Piaţa Mică şi ajung la Podul Minciunilor. În dreapta, la baza unui perete de casă veche, se află două obloane metalice închise. Parcă ar fi intrarea într-un depozit de cartofi amenjat într-un subsol. Deasupra obloa­nelor, prinsă de perete, e firma: "Crama Naţional". Se deschide mai târziu, la 18:00. Mă uit printr-o crăpătură. Beznă absolută. Nu ţi-ar veni să crezi că sub obloa­ne se află o câr­ciumă, cu scări care coboară ca în abis, cu mese şi bănci lungi, să în­capă toţi clienţii, cu firide des­chise în zidurile de cărămidă, cu tejghea şi cu o uşă tainică, pe care o deschidea une­ori pro­prie­tara ca să revină cu o carte sub braţ - un dicţionar sau o istorie, ceva edificator - ca să o depună cu fermitate pe masa unor clienţi care se ciondăneau pe vreun subiect cultural. "Luaţi şi consultaţi cartea asta, ca să nu vă mai certaţi ca proştii" însemna gestul ei de maşteră, care ştia să-şi ţină muşterii aproape.Ne întâlneam aici deseori, unii studenţi, cum era Dan Tapalagă, ajuns unul dintre cei mai cunos­cuţi publicişti din generaţia tânără, alţii deja anga­jaţi în teatru, la reviste şi ziare, sau artişti plastici cu proiecte mai mult sau mai puţin plătite. Nelipsit era Vasile Bora, originar din Vişeul de Jos, pe atunci încă student la Teologie. Pur­ta paltoane sau pardesie negre, lungi, ţinând în buzunar un ceas cu lanţ, pe care-l confrunta deseori cu ceasul din Turnul Sfatului. Ceasul lui indica mereu ora exactă. Mâna dreaptă o ţinea mai mereu strânsă pe mânerul unei umbrele cu tija lun­gă, pe care o manevra ca pe un baston. Aşa cobora serile în Crama Naţional, aşteptat de prieteni, pen­tru a petrece până după miezul nop­ţii, în discuţii nesfârşite, sub al că­ror flux clipocea vinul din carafe. După absolvire, Vasile a primit pa­rohie în Apuseni, la Bucium-Saşa, unde a fost preot cândva şi Ion Agârbiceanu, apoi în comuna Bis­tra, cu multe sate răzleţite pe spină­rile munţilor. Acolo a construit o biserică pe o stâncă, frecventată de moţii care merg pe jos două-trei ore ca să asculte liturghia. Şi poetul Iustin Panţa cobora deseori în cra­ma de la capătul PoduluiMinciunilor. Era, pentru unii, incomod. Obişnuia să-i întrebe pe necunos­cuţii care tocmai lăsau paharul cu vin pe masă: "Tu ce faci mâine?". Insul îl privea derutat, bâiguind ceva neconvingător. Panţa avea observaţiile lui, dintre care aceasta revenea constant, anume, că mulţi trăiesc la voia întâmplării, fără niciun plan, fiind in­ca­pabili să-şi figureze mă­car ziua de mâine, nemai­vorbind de anii care vin. Alteori, îl întreba pe câte unul: "Mă, tu ai o iu­bi­tă?". "Am, cum să nu!?". "Şi unde e iu­­bita ta?". "Cum unde e, acasă!". "Mă, da­că tu o ţii acasă şi nu o iei cu tine, în­seamnă că nu o iubeşti!". Iustin a murit după câţiva ani, într-un accident de maşi­nă, unde­va prin Ialomiţa, în timp ce se întorcea cu alţi doi scriitori de la Nep­tun, unde participaseră la un festival in­terna­ţional de literatură. A lăsat în urma lui câteva cărţi de poezie apreciate de citi­tori pentru simplitatea şi, în acelaşi timp, profunzimea mesa­jului, Iustin fiind unul dintre acei scriitori care nu separau ideile poetice de exigenţele etice ale vieţii. Com­portamentul semenilor îl interesa în aceeaşi măsură ca propriile sale vise.Sibiul anilor nouăzeci a fost transfor­mat prin lucrări edilitare în Sibiul actual, cu adevărat un oraş european, vizitat de zeci de mii de turişti străini, care se pot plimba în voie prin zona centrală, inter­zisă circulaţiei rutiere. Edilii au marcat trasee care includ muzee şi case de epocă, dar sunt străzi care pentru mine duc spre timpuri mult mai apropiate, spre lumea aceea abia ieşită din comu­nism, dez­morţindu-se încet în aerul libertăţii.