Sunt un actor care, în anul 2000, a ajuns întâmplător la un casting făcut de Acasă TV. Am luat acel concurs, şi trei ani am prezentat "Po­veş­tirile adevărate". Aşa a început expe­rienţa mea în televi­ziu­ne. Între timp, au fost şi perioade de pauză, şi perioade de încercări. Am pus umărul la crearea unui post local TV în Bucu­reşti, Alpha TV, care ulterior a fost cumpărat de trustul Realitatea. Aşa am ajuns şi eu la acest post, am pre­zen­tat ştiri, matinal, rubrică meteo. Din 2004 până în prezent sunt la Realitatea TV. Îmi place, îmi place familiaritatea lo­cului de muncă, îmi plac profesio­niştii din jurul meu, loialitatea lor, siguranţa faptului că atâta timp cât eşti impecabil în meseria ta, eşti şi apreciat pe mă­sură.- Eu sunt "oltean de nord", din Râm­nicu Vâl­cea. Am venit în Bucureşti în 1996, când am intrat la Facultatea de teatru. Aveam ceva vechime în muncă încă din clasa a X-a, când am de­butat ca actoraş la Teatrul de Tineret din Râm­nicu Vâlcea. Imediat după terminarea liceului am avut norocul orb să intru într-un proiect mamut, celebrul spec­tacol "Danaidele", care a scris istorie. Silviu Purcă­rete a ţinut toate repetiţiile la Craiova, iar eu nu am lipsit de la niciuna, cum n-am lipsit de la nicio repre­zentaţie. Am făcut turneul integral al spectacolului, cu acel final grandios de la New York, din Lincoln Center. Pentru un puşti de nouă­spre­zece ani, cât aveam pe atunci, o experienţă precum aceasta este absolut colosală. Te schimbă pe veci. Mai ales că s-a întâmplat la vârsta la care oa­­menii, şi mai ales băieţii, sunt cei mai vul­ne­rabili. Acesta este mo­mentul în care o puteam coti către destine catas­trofale. Ei, eu am avut marele no­roc să-mi petrec această perioadă în turneu cu "Da­nai­dele", să cunosc o mulţime de oameni valo­roşi, să acumu­lez o experienţă de viaţă inima­gi­nabilă.- Nu. M-au susţinut mereu. Ai mei, deşi sunt oameni simpli, au avut mereu inteligenţa de a nu se impune cu forţa în viaţa mea. Nu numai în ceea ce priveşte teatrul. M-au lăsat să fac ce vreau la toate capitolele, au avut încredere în mine. Chiar dacă nu luam coroniţă după coroniţă la şcoală, văzându-mă pasionat de teatru, mă lăsau în pace. Le datorez enorm! Le datorez o copilărie fericită şi liberă... şi le mulţumesc pentru asta.- Poate că oamenii care stau numai în faţa televizorului nu ştiu că treisprezece ani, am jucat foarte mult teatru. Este adevărat că am ales scenele mai mici, ale teatrului indepen­dent. Mi-am început cariera la Nottara, imediat după terminarea facultăţii, am jucat în trei piese acolo, dar am preferat libertatea pe care o oferă teatrul independent. Dacă în anii 2000, teatrul in­de­pendent era un teren oarecum virgin, acum el şi-a câştigat cu vârf şi îndesat notorietatea. Am jucat în multe piese de succes, altele cu stagiuni mai scurte, dar "Zaruri şi cărţi", spectacolul în care îl am partener de sce­nă pe Florin Piersic Jr., s-a jucat constant timp de doi­spre­zece ani. Nu e pu­ţin lucru. Astăzi, fie că e teatru de stat fie nu, sălile sunt ar­hi­pline. Zic as­ta şi din ex­pe­rienţa mea de spectator. Foarte rar găseşti câteva scaune goale în săli. Eu cred că oamenii au nevoie de ex­perienţa în direct pe care teatrul o oferă. În vre­mu­rile acestea, în ca­re to­tul e virtual - ştirile, con­ver­­sa­ţiile, cumpărăturile, chiar şi prieteniile -, eu cred că oamenii simt ne­vo­ia de ceva real. Teatrul, pre­cum şi concertele de muzică sunt reale, pe viu, pal­pabile, în direct. Sunt şi cea mai fru­moasă de­co­nectare de la trafic, ser­viciu, trafic, casă, somn. O rutină care te poate duce la nebunie, mai ales dacă eşti o fire artistică sau, pur şi simplu, un spirit liber.- O carieră nu a exclus-o pe cealaltă. Cred că a fost mai degrabă o atitudine pragmatică. Ca actor, chiar şi în vremurile acelea, tre­buia să lupţi pentru un ve­nit. Nu lupta mă sperie pe mine, ci compromisul pe ca­re trebuie să-l faci pentru a avea constant de lucru. Am preferat să-mi câştig pâinea din televiziune şi să am libertatea de a-mi ale­ge piesele în care să joc. Un alt factor extrem de im­por­tant în alegerea mea a fost că în 2002 s-a născut fiul meu, Luca, ceea ce m-a obli­gat să nu mai am fluctuaţii în câştig. Un copil înseamnă res­ponsabilitate, constanţă, siguranţă. Televiziunea mi-a oferit acest confort.- Televiziunea este azi cea mai puternică armă de manipulare în masă. Oamenii, în goana lor de zi cu zi, devin comozi în a-şi mai formula propriile idei, şi de aceea, manipularea devine şi mai facilă. Deşi lucrez în televiziune de şaptesprezece ani, eu nu m-am considerat niciodată jurnalist. Mi-am făcut mereu meseria cu dragoste şi dedicaţie, dar m-am ferit să fiu "părerolog". După opinia mea, prima noastră obligaţie este să ne facem treaba foarte bine. Timpul vorbelor vine abia după ce arătăm ce putem. Iar când vorbim, să fim con­ştienţi că nu vorbim în pustiu, ci în faţa unor oa­meni care aşteaptă să le spunem mereu adevărul. Să fim imparţiali şi impecabil pregătiţi. Aici intervine rolul educativ al televiziunii. Pentru că există mai multe categorii de oameni care privesc la televizor. Unii ascultă informaţia, dar n-o preiau ca pe o literă de lege, îşi formează propriile con­vin­­geri. Alţii iau afirmaţiile oamenilor pe care-i văd la televizor ca fiind absolute, valabile. Dacă aceşti jurnalişti sunt unii de valoare îndoielnică, ideile lor vor fi aşişderea, iar telespectatorii care sunt, în majoritatea lor, oameni care îşi rup spatele la muncă toată ziua, iar seara se relaxează în faţa ecranului şi iau drept adevăruri tot ce aud vor fi păcăliţi. Aici devine periculos jurnalistul care este părtinitor, aici devine televiziunea periculoasă. Aceasta este părerea mea. Mass-media influen­ţează foarte mult opinia publică, în bine sau în rău. Din păcate, nu toţi cei care se uită la televizor au discernământ. Din fericire lucrurile par să se schim­be. Datorită lui Luca, băiatul meu, văd în jurul meu un mare număr de tineri cu totul altfel decât generaţia părinţilor lor. Inteligenţi, liberi, cu o privire deschisă. Puşti care au acces enorm la in­formaţii. Chiar dacă acum ei încă nu contează efectiv în schimbarea destinului acestei ţări, vor conta. Vor conta enorm!- Luca este în clasa a IX-a şi a luat-o deja pe urmele părinţilor lui, pe calea actoriei. Şi Nora, mama lui, e tot actriţă (Nora Dincă, Rea­litatea TV). Ştim amândoi ce greu e să izbândeşti. Drumul pe care mer­ge Luca nu este ceea ce ne doream neapărat de la fiul nostru, dar ne este limpede că acesta e destinul lui. L-am văzut de curând la nişte probe pen­tru film şi m-a impresionat, e foarte talentat. Pentru el, toate cir­cumstanţele au dus către actorie, pentru că a avut norocul să aibă în ciclul gimnazial o dirigintă grozavă. O doamnă care iubeşte enorm teatrul, care i-a pus mereu pe copii să-şi dra­matizeze textele pe care studiau. Cel puţin de două ori pe lună, îşi lua toţi elevii şi-i ducea la teatru. La 11 ani, profesorii devin ca nişte părinţi pentru elevi, iar influenţele pozitive pe care le au asupra copiilor pot fi schimbătoare de vieţi. La fel şi cele negative, din păcate.- Luca este un co­pil extrem de deter­mi­nat. Amuzant, plin de idei, inteligent. Es­te un copil care câş­tigă bani de la no­uă ani, dublând voci pentru desenele ani­ma­te de pe canalul Disney. Eu mă simt oricum mai tânăr de­cât sunt, dar el mă face şi mai tânăr. În general, facem ce vrea el, pentru că mi-a plăcut mereu să-l văd independent în gesturi şi gândire. Aşadar, mergem cu bicicletele, mergem la film, mâncăm în oraş, discutăm tot fe­lul de lucruri.O re­la­ţie bună, armo­nioasă şi normală, tată-fiu. Eu sunt separat de No­ra de nouă ani. Luca locuieşte împre­ună cu mama lui, iar multe lucruri le dis­cută cu ea. Mă bucur, însă, că am o relaţie incredibilă cu fiul meu chiar şi în aceste cir­cumstanţe.- Sigur, ar fi preferat să fim împreună, dar eu şi Nora avem o relaţie de prietenie absolut extraor­dinară. Nicio clipă din viaţa lui, Luca nu a simţit că are doar un părinte. Norei, la un moment dat, cred că-i voi ridica o statuie, pe care să scrie "cea mai bună mamă". Este genială. Un om pe care-l apreciez enorm, o actriţă extrem de talentată, o femeie mai mult decât inteligentă.- Cred că doi oameni inteligenţi nu pot fi altfel. Nu ne-a fost greu să rămânem prieteni. E adevărat că avem şi norocul să lucrăm împreună, la acelaşi post tv, îm­păr­ţim acelaşi stu­dio TV, suntem colegi şi acum, aşa­dar, ne ve­dem zilnic, vor­bim despre Luca, ne sfă­tu­im în ceea ce-l priveşte. Evi­dent că băiatul nostru a fost li­antul acestei pri­etenii. Evi­dent că pentru el am trece munţii amândoi. Evident că iubirea pentru Luca sparge orice zid care ar putea vreodată să intervină între noi. Chiar avem o vorbă a noastră: "Când doi elefanţi se ceartă, suferă iarba". Dar chiar şi fără Luca, eu cred că Nora şi cu mine am fi rămas prieteni, pentru că ne îndrăgim, ne admirăm şi ne respectăm unul pe altul.- Da, ţin cont foarte mult. Vrei, nu vrei, în me­seria aceasta trebuie să fii un etalon, atât în comportament, cât şi în ţinută. Nu e un efort pentru mine, îmi plac hainele, îmi plac şi un costum impecabil, şi un hanorac pentru mersul pe bici­cletă.- În opinia mea, să fii romantic înseamnă să fii mai uman, mai disponibil sentimental. Mai greu este pentru copii, pentru tineri, care nu mai au exemple de romantism. Se tem să intre pe poarta şcolii cu o floare în mână, să nu râdă colegii de ei. Iar colegii chiar râd, pentru că exemplele pe care le urmează ei sunt de pe In­ter­net, din videoclipuri sau mai ştiu eu ce. E frumos să fii ro­mantic, e frumos să-ţi tră­ieşti sentimentele. Dacă ieşi dimi­neaţa pe uşă cu zâmbetul pe buze, aşa o vei ţine toată zi­ua. Şi iată-mă ce zâmbet larg am!...