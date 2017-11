› Dr. FLORIN BĂCANU - medic primar oncolog - "Degeaba chemi pompierii când arde etajul doi, şi focul a mistuit deja parterul"

Foto: 123RF - 4

E bine ca femeile să facă mamografie, mai ales dacă au avut în familie cazuri de cancer la sân

Autopalparea e la îndemâna oricui

Viaţa de la început

- Există mereu veşti bune, pe măsură ce apar medicamente noi. În urmă cu 14-15 ani, când au apărut tera­piile ţintite pentru cancerele de sân Her 2 pozitive, ne-am închi­puit că Herceptinul e cea mai mare noutate. Între timp, au mai apărut două medicamente, Per­jeta şi Lapatinid, şi ele se pot combina cu Herceptinul, chiar preoperator, dublând prac­tic şansele de răspuns pozitiv ale neoplaziei. Mai nou, s-a lansat medicamentul Kadcyla, cu re­zul­tate remarcabile în cancere de sân metastatice. Salut toate inovaţiile care apar în zona tratamentelor oncolo­gice, pentru că în România, numărul de cazuri noi de cancer de sân înregistrate anual este de 6500 de femei, ceea ce reprezintă 25% din totalul îmbolnă­virilor de cancer, la femei, în decurs de un an. Vestea cea mai bună vine însă din imuno-oncologie, care a dat rezultate nesperat de bune în cancere care erau foarte greu de stăpânit altădată. În curând, şi în cancerele de sân metastatice.- Cu cât mai repede se depistează leziunile canceroase, cu atât mai bun e prognosticul pa­cien­tei. În stadiul 1, cel mult 2, când tumorile sunt încă mici şi localizate, e mult mai uşor de intervenit cu mijloace de tratament, decât pe un stadiu 3, cu migrări de celule maligne în ganglionii limfatici, sau 4, cu metastaze la distanţă. Vârsta la care ar trebui fetele să înceapă controalele pentru depis­ta­rea precoce a cancerului depinde de istoricul fa­milial. Dacă în familie au avut pe mama, mătuşa, bunica, străbunica - suferinde de cancer de sân sau ovar, (dar şi alte cancere), ar trebui să vadă medicul la 20 de ani. Dacă antecedentele sunt curate, con­troalele pot începe după 40 de ani. Problema e că oamenii nu vin la control, sau vin în stadii avansate de boală. Lumea ar trebui să înţeleagă că e mult mai bine să se prezinte la medic cu stadii precoce de boală. Altfel, e ca şi cum ai chema pom­pie­rii când arde etajul doi şi focul a mistuit deja parterul şi primul etaj. Cât despre metode de control, cea mai simplă şi la îndemâna oricui este autopal­parea, care se face foarte uşor, la duş sau în­tinsă cu faţa în sus pe pat, mişcând circular dege­tele mâinii opuse pe suprafaţa sânului palpat. A doua metodă ar fi mamografia. Alte metode sunt eco­grafia sânului, termografia şi RMN-ul de sân.- Este complet falsă opinia că mamografia de­clanşează cancer. Este o metodă mai puţin agreată, cu presarea sânului şi iradiere, dar foarte relevantă în depistarea precoce a tumorilor. Nu se face sub 40 de ani.- Cancerul nu doare. Semnele sunt adesea ascunse, doar tumorile superficiale, palpabile sau vizibile sunt cele pe care le semnalează omul. Dar nici atunci nu prea mer­ge la doctor, că "dacă nu mă doare, de ce să mă duc?"... La sân, leziunile precanceroase se numesc hiperplazie, metaplazie, displazie. Posibilitatea de evoluţie mai agresivă în neoplasm se mă­soară prin "fracţia de proliferare" - Ki67. Dacă indicele este mai mare de 20%, creşte agresivitatea neoplaziei.Există diferite tipuri de cancere mamare, fiecare având semne şi simptome mai mult sau mai puţin asemănătoare:- nu cauzează niciun simptom, se detectează la mamografie;- produce infla­maţie în interiorul sânului, cu modificări de mărime şi formă. Apare iritaţie, durere şi roşeaţă în mame­lon, sunt prezenţi unul sau mai mulţi noduli pal­pabili în sân, ca nişte umflături, ganglionii axilari sunt inflamaţi şi dureroşi;- nu cauzează simptome şi nu se vede la mamografie. Acest tip de cancer se depistează accidental, eventual la RMN, prin biopsie pentru un alt nodul, eventual benign, din interiorul sânului;- spre deosebire de ce­lelalte tipuri, acest tip de can­cer nu produce noduli şi nu e detectabil la mamografie. Pro­duce roşeaţă, mâncărime, inflamaţie la suprafaţa sânu­lui. Mamelonul este retractat; uneori aspectul sânului e de coajă de portocală, iar ca mă­rime, sânul afectat e vizibil mai mare. Ganglionii limfa­tici sunt infla­maţi şi nu există niciun răspuns la tra­tament cu antiinflamatoare şi antibiotic; dacă pielea sânului e invadată, simptomele pot include durere, inflama­ţie, scurgeri sanguino­lente din mamelon, prezenţa unor noduli şi întărirea sânului şi/sau a ganglionilor axilari;- detectat cel mai adesea ca un chist sau o umflătură de 2-3 cm, se simte la mână, la palpare. 50% din cancerele papilare se pro­duc în jurul mamelonului şi evoluează cu scurgeri de sânge din acesta;- deşi nu arată diferit faţă de alte tipuri de can­cere de sân, fiind prezente semne infla­matorii, umflături, roşeaţă etc., are totuşi o serie de caracteristici unice. Nu are re­cep­tori de estrogen, progesteron şi HER2, ceea ce înseamnă că terapia hormonală e ineficientă, e mai agresiv decât alte tipuri de cancer, cu risc mai mare de răspândire şi de recidivă, care scade în primii câţiva ani după tera­pie. E mai frecvent la femei mai tinere, cu teren ereditar dovedit (BRCA1 şi/sau BRCA2 pozitiv);- dacă sunt afec­tate oasele, apar dureri, fracturi, constipaţie; * dacă sunt afectaţi plămânii apar dificultăţi în respiraţie, tuse, durere în piept, oboseală extremă; * dacă e afec­tat ficatul apar greţuri, vărsături, oboseală extre­mă, creşte circumferinţa abdominală, se umflă pi­cioarele din cauza retenţiei de lichid în organism; * dacă e afectat creierul sau măduva spinării, apar dureri, confuzie, pierderi de memorie, cefalee, ve­dere dublă, dificultăţi de vorbire şi mers etc.- Sigur, în termeni de oncologie, noi nu decla­răm boala vindecată, pentru că în organism există celule dormante care oricând pot duce la o recidivă sau la o metastază. Spunem, eventual, că boala e în remisie. Desigur, asta după ce s-au urmat paşii din protocolul medical stabilit pentru fiecare pacientă. Urmează să vină apoi la control, la început mai des, apoi din ce în ce mai rar, li se prescriu reţete de medicamente din 3 în 3 luni (la 80% dintre cazuri), li se dau trimiteri la investigaţii imagistice, din 6 în 6 luni, apoi o dată pe an, până la 5 ani de la depistarea tumorii iniţiale. Dar pacienta are indicaţie pentru a continua şi timp de zece ani controalele, cel puţin o dată pe an, dacă sunt asimptomatice. Dacă, însă, femeile vin doar când au o conopidă în sutien (scu­zaţi-mă), eu ce pot să mai fac?! Eu nu cert pe nimeni, dar aş vrea să contribuie şi mass-media la creşterea nivelului de cultură medi­cală. Femeile să devină conştiente de impor­tanţa controalelor periodice şi să nu mai creadă despre ele că la 70 de ani sunt prea bătrâne şi nu mai are niciun rost să ia măsuri ca să lupte cu boala.- Este vorba de aceleaşi mijloace medicale care tratează şi tumora iniţială. Hormono­terapie, chimio­terapie, chirurgie oncologică, radioterapie. Femeilor simple, de la ţară, le explic altfel: "Cum stârpeşti o buruiană? Sapi cu grijă, dezgropi buruiana şi o scoţi frumuşel pe toată. Apoi pui prafuri antiburu­ieni, folie de protecţie şi pe urmă pământul e curat. Vezi tu ce faci mai departe...". Că dacă aş începe cu fracţia de proliferare, receptorii de estrogen, gan­glio­nii limfatici ş.a.m.d., nu ar mai înţelege femeia nimic.- Tratamentele personalizate se fac în urma unor teste genetice şi moleculare individuale, care arată modificările genetice prezente în celu­lele tumorale ale unui pacient. Sunt tes­te (de exemplu, în SUA, există "Foun­dation 1") ale căror rezultate dau indi­caţii personalizate, dacă are rost să faci anumite citostatice sau nu şi care e pro­babilitatea de succes a unui tratament sau a altuia. Alte laboratoare de gene­tică sunt: Caris, tot în SUA, Oncodna, din Belgia, sau Oncompas (Ungaria, Germania). Vă dau să citiţi... iată: "Te­rapia oncologică de precizie, bazată pe profilul clinic şi molecular, specific fiecărui pacient".Au mai apărut metode de monitori­zare prin care se numără celulele tumo­rale circulante din sânge (biopsia lichi­dă). Dar şi mai interesantă ar fi deter­mi­narea AND-ului circulant. Vedeţi, chiar şi după ani de la intervenţia chi­rurgicală sau de la tratament, celulele tumorale pot fi încă prezente în sânge. Caracteristicile lor genetice se pot schimba în cursul bolii şi sunt responsabile pentru recidive sau meta­staze. Descoperirea timpurie a acestor schimbări va permite administrarea unor tratamente personali­zate, în funcţie de profilul genetic al noilor clone apărute. Exemple de studii - unul sponsorizat de Institutul Oncologic din SUA - MATCH (analiza moleculară pentru şansa de terapie) şi TAPUR (www.tapur.org).- Nu, ultrasunetele nu se folosesc în oncologie. În schimb, a apărut o metodă numită chirurgia cu radiofrecvenţă. Imaginaţi-vă o andrea în vârful căreia este o temperatură de 140 de grade; ea se în­fige în interiorul tumorii şi căldura din vârful ansei topeşte tumora, o arde, cu condiţia ca diame­trul ei să fie de maximum 3 cm. Mai există crio­chi­rurgia, prin care se îngheaţă tumora şi astfel se dis­truge. Alt tip de tratament este cu nişte microsferule radioactive, care iradiază pe un diametru de 4 mm şi se foloseşte pentru metastaze hepatice inopera­bile. Este o procedură foarte costisitoare, 30-40.000 de euro. Mai există şi procedura numită chemoem­bolizare (TACE), dar e deja prea modestă faţă de noile abordări.- Imunoterapia este o realitate ce constă în acti­varea sistemului imunitar, mai precis a limfocitelor T, astfel încât să atace mai eficient celulele tumo­rale. Este o terapie ţintită, dar nu contra unor gene mutante, "vinovate", din interiorul tumorii cance­roase. Ea vizează sistemul imunitar al pa­cientului. Principiul imunoterapiei: celu­lele maligne sunt distruse de celulele siste­mului nostru imun, în mod natural, dar une­le celule maligne reuşesc să "se ascun­dă". Molecule de terapie imuno-oncolo­gică care şi-au dovedit eficienţa sunt: pem­brolizumab, nivolumab, ipilimu­mab, ate­lolizumab. Astfel celulele maligne devin vizibile pentru sistemul imun, care poate să-şi facă treaba, adică să le distrugă. E ca şi cum avem un gardian în faţa casei, dar ăla nu-şi face treaba, că-i bolnav, că-i in­com­petent, nu ştim de ce. Dar noi pe el vrem să-l trezim şi să-l punem la treabă. Practic, noul concept de imunoterapie, ce datează de vreo 4-5 ani, a deschis noi drumuri în oncologie. Sunt peste 100 de trial-uri (teste clinice, ample stu­dii internaţionale) care se desfăşoară acum în lume. Practic, fiecare mare firmă farmaceutică se stră­duieşte să-şi patenteze o formulă de medicaţie de imuno-oncologie şi în alte localizări decât cele 6-7 aprobate momentan de Agenţia Europeană a Medi­ca­mentelor. Este o goană frenetică după rezultate şi e justificată, pentru că merită să te bucuri de avan­tajele trezirii sitemului imunitar propriu. Imunote­rapia s-a dovedit eficientă în can­cerele grave ale pielii (melanoame în stadiul 4), în care pacien­tul, în 4-6 luni, se prăpădea. Eu lucrez de 35 de ani în on­cologie şi văd acum rate de supra­vieţuire de 10 ori mai mari, 5 ani, poate chiar mai mult. Dar pielea nu este singurul organ care poate beneficia de imu­noterapie. La ora actuală, este dovedită eficacitatea imunoterapiei în cance­rele în stadiul 4 pulmonare, renale, la cap, la gât şi la vezică.- Ce trebuie să ştiţi e că există 11 trepte de pre­cancer, 11 etape de transformare de la o celulă să­nătoasă la o celulă neoplazică. Cine va stăpâni acest domeniu - al precancerelor - va schimba istoria. No­ţiunea de "precancer" există în literatura ro­mânească de specialitate oncologică încă din anii '55 -'60. În general, orice focar de inflamaţie cro­nică din organism (faringite cronice, fistule dentare, otite cronice, colecistite, colite, negi, nevi, veruci, fibroame, chisturi, cicatrice hiperplazice etc. etc.) se poate constitui în leziune precan­ce­roasă, în anu­mite condiţii. Pielea, mucoasele, orga­ne glan­dulare, toate pot suferi leziuni care, împre­ună cu factorii de mediu, chimici, biologici, radiaţii, pe un fond ereditar moştenit pot duce, mai devreme sau mai târziu, la cancer. Dar nu e obligatoriu.Şi ca să vă răspund la întrebare, în primul rând ar trebui să cunoaştem factorii protectivi şi să trăim ponderat. Factorii protectivi sunt: homeostazia (echilibrul şi funcţionarea în limite normale a între­gului organism), sarcina dusă la termen, alăptarea pe o perioadă de unul sau doi ani, exerciţiul fizic constant, dieta abundentă în fibre, fructe şi legume, aportul sufi­cient de vitamine, minerale şi oligoele­mente (vitaminele A, C, D, E, seleniu, zinc), auto­pal­parea, examinarea periodică la medic şi toate metodele de screening şi diagnostic precoce de care v-am vorbit deja (mamografie din 2 în 2 ani la femei de la 40 la 80 de ani).Apoi, e important să fim conştienţi de factorii de risc şi factorii agravanţi de îmbolnăvire la femei. Aceştia sunt: vârsta (între 35 şi 60 de ani), factorii hormonali, menstruaţia precoce şi menopauza târzie, genele moştenite, întreruperile de sarcină care creează adevărate furtuni hormonale în orga­nism, administrarea de anticon­cep­ţionale pe perioade lungi, de ani de zile, pastila de a doua zi, sarcina după vârsta de 40 de ani, absenţa alăptării, administrarea de suplimente cu hor­moni estrogeni după instalarea meno­pauzei, alimentaţia cu conţinut mare de estrogeni, obezitatea (din grăsi­mea din organism se sintetizează estrogen).Se ştie că există o serie de factori agravanţi în îmbolnăvire, cum ar fi expunerea prelungită la soare, la no­xele din mediu, gudroane, mono­xid de carbon, fum de ţigară, gaze de eşapament etc., la smogul electro­mag­netic, undele radio şi TV, mi­cro­undele, undele de telefonie mobilă, internetul wi-fi (vorbim de stilul de viaţă), stresul pre­lungit, sedentarismul, obiceiu­rile alimen­tare ne­sănătoase, consumul de grăsimi şi prăjeli, de al­cool, zahăr, chimicale, antecedentele heredo-co­laterale şi moştenirea genetică.- Indiferent de stadiul bolii, gândirea pozitivă e foarte importantă pentru obţinerea efectului placebo în succesiunea psiho-neuro-endocrino-imunologică.