Cum se lasă frigul, majoritatea problemelor de circulaţie se agravează. Mâinile şi picioarele reci sem­nalează o circulaţie periferică deficitară; pro­ble­mele de concentrare şi memorie, durerile de cap, ameţelile şi confuzia sunt indicii ale unor disfuncţii la nivelul circulaţiei cerebrale. Iar toate aceste simptome sunt doar vârful aisbergului: sunt afectate nu numai extre­mităţile membrelor, ci şi buna funcţionare a creie­rului şi a organelor vitale - inimă, ficat, rinichi şi plămâni.Vestea bună este că pro­blemele de circulaţie se pot rezolva uşor, cu reme­dii sim­­ple şi la înde­mână, care cresc confortul la tempera­turi scă­zute şi ajută sistemul circu­la­tor să funcţioneze mai bi­ne. Cel mai cunoscut reme­diu este Ginkgo biloba, ar­bo­rele miraculos ale cărui frun­ze au efecte certe, dove­dite de-a lungul a mii de ani de administrare.În farmacii găsim însă zeci de produse pe bază de Ginkgo biloba. S-ar părea că singura dificultate e alegerea unuia dintre ele. Dar în timp ce unii se declară încântaţi de efecte, alţii nu simt nicio îmbu­nătăţire semnificativă. Oare organismul nos­tru reacţionează diferit la aceeaşi substanţă activă? Sau nu toate produsele sunt la fel de eficiente? Diferă calitatea, cantitatea de substanţe active? Care este diferenţa dintre aceste produse? Cât de mult se re­flectă calitatea în preţul unui produs? Pentru a afla răspunsul la aceste întrebări, am discutat cu d-l dr. Florin Mitocaru, manager general al firmei Ale­via, un medic pasionat de plante şi de efectele lor benefice, care şi-a făcut o carieră din crearea de pro­duse eficiente pentru sănătatea oamenilor.- Eficienţa terapeutică a Ginkgo biloba este strâns legată de cantităţile de substanţe active pe care le conţine. Ca să aibă efect, trebuie să conţină 24% ginkgoflavone şi 6% lactone terpenice: doar în aceste condiţii extractul este pur, şi eficienţa pro­dusului, garantată. Însă aceste caracteristici nu pot fi analizate decât în laboratoare. De multe ori, oa­me­nii aleg la întâmplare produse pe bază de Gink­go biloba şi sunt dezamăgiţi când nu simt niciun efect. Din păcate, unii renunţă total la aceste reme­dii, lăsând problemele să se agraveze. Este însă o certitudine că Ginkgo biloba are efecte be­ne­fice asupra circulaţiei! Planta este folosită de mii de ani, iar forţa ei este dovedită. Atunci când un pro­dus nu-şi face efectul, cel mai probabil avem de-a face cu un produs de calitate slabă.- Avem la dispoziţie date ştiinţifice, studii inde­pendente, informaţii din surse de încredere, care dovedesc faptul că multe produse puse în vânzare au calitate slabă şi, în consecinţă, nu sunt eficiente. Cu alte cuvinte, n-au niciun efect ori au efecte mult prea slabe. Pentru a se analiza ştiinţific calităţile fiecărui produs pe bază de Ginkgo biloba, avem la dispoziţie un studiu realizat independent, care a comparat produsul Alevia, Ginkana, cu alţi trei competitori de pe piaţă. În urma analizelor efec­tuate, a reieşit că extractul de Ginkgo biloba din Ginkana este în raport de 50:1, adică din 50 kg de plantă se obţine 1 kg de extract. Prin comparaţie, extractul de Ginkgo biloba din comprimatele de la "Concurentul 1" (altă firmă producătoare) sunt în ra­port 1:1, adică din 1 kg de plantă se obţine 1 kg de extract. Extractul de ginkgoflavone poate fi pur, aşa cum este în Ginkana, sau adulterat, adică un ex­tract asupra căruia s-a intervenit în mod artifi­cial. Dacă raportul dintre Kaempferol şi Quercitină este între 0,8 şi 1,65, atunci extractul este pur. Din analizele realizate s-a demonstrat că Ginkana de la Alevia îndeplineşte cerinţele unui extract de Gink­go biloba cu 24% ginkgoflavone şi 6% lactone terpene, aşa cum este specificat şi pe etichetă, res­pectând conţinutul de ginkgoflavone, lactone terpene şi raportul dintre Quercitină şi Kaempferol.În comprimatele produse de "Concurentul 1" se regăseşte un raport de 1:1 (dintr-un kilogram de frunze uscate se obţine 1 kg de pudră măcinată), astfel că efectul va fi foarte slab. În ca­drul acelu­iaşi studiu s-a des­coperit că pro­dusul "Concu­rentului 2" con­ţine extract, dar de slabă cali­tate, iar ra­portul ridicat din­tre Quer­citină şi Kaempferol arată adăugarea de Quercitină artifi­cială. Ana­lizele studiu­lui arată că numai "Concu­rentul 3" sa­tis­face cerin­ţele unui extract de Ginkgo bi­loba, nefiind detec­tate adău­gări artificiale de Ru­tin, Quercitină sau Kaemp­ferol, însă există o pro­blemă şi în cazul acestui produs: conţinutul de flavonoide nu este conform standardului, deci nu îndeplineşte condi­ţiile unui supliment alimentar de calitate.Concluziile studiului sunt clare: da, există pro­duse de calitate slabă, printre multele produse pe bază de Ginkgo biloba! Iar preţul nu este neapărat indicatorul calităţii. Uneori, chiar şi un preţ mediu sau ridicat poate să ascundă un produs de slabă calitate. Noi, la Alevia, folosim doar extracte stan­dardizate de înaltă calitate din Ginkgo biloba, furnizate de liderul mondial Naturex. Extractele standardizate sunt de 10-20 de ori mai eficiente decât planta simplă, deoarece conţin extract pur din Ginkgo biloba, cu raport optim între Kaempferol şi Quercitină, acestea certificând calitatea superi­oară a produsului nostru.- Beneficiile produsului Ginkana se pot simţi la orice vârstă, în primul rând prin creşterea nive­lului de energie, a capacităţii de concentrare, a vioiciunii şi a poftei de viaţă. Ginkgo biloba îmbu­nătăţeşte circulaţia sanguină la nivel cerebral, creş­te eficienţa metabolismului, stimulează aportul de oxigen în creier, măreşte puterea de concentrare şi capacitatea de memorare, reglează neurotrans­miţă­torii (dopamina, serotonina), combate radicalii li­beri responsabili de procesul de îmbătrânire şi ac­ţio­nează benefic în foarte multe afecţiuni neuro­logice. În mai puţine cuvinte, Ginkana revigorează fizicul şi psihicul!Ginkana are efecte certe în ameliorarea tulbu­rărilor circulatorii periferice (resimţite ca mâini şi picioare reci) şi reduce senzaţia de disconfort produsă de frig. Administrarea Ginkana ajută la mărirea acuităţii vizuale şi reduce simptomele obo­selii oculare. Totodată, Ginkana reduce frec­venţa şi intensi­tatea tulburărilor de auz, precum şi alte simptome, cum ar fi vertijul sau pier­derea echilibru­lui şi pre­vine ameţelile. De ase­me­nea, Ginkana alungă indis­poziţia, îm­bu­nătăţeşte crea­ti­vitatea, iar la vârst­nici amelio­rează funcţiile cerebrale dete­riorate.- Ginkana se adresează în special persoanelor de vârsta a doua şi a treia, dar şi tinerilor cu probleme circulatorii, car­dio­vasculare, difi­cul­tăţi de concentrare sau stări de oboseală accentuată. Ginkana Ginkgo biloba nu este recomandat celor cu probleme de coagulare ale sângelui sau cu trom­bocitoze şi nu se admi­nis­trează în timpul tra­tamentului cu anticonvul­sivante şi anticoagulante. Pentru efecte maxime, se reco­mandă administrarea unui comprimat, o dată sau de două ori pe zi.- Ginkana Ginkgo biloba 80 mg este indicat tuturor categoriilor de vârstă, pentru îmbunătăţirea funcţiilor psihice, creşterea concentrării şi a crea­tivităţii. Are efect antioxidant, încetinind procesul de îmbătrânire prematură şi ajută circulaţia perife­rică - combate senzaţia de mâini şi picioare reci.Ginkana Ginkgo biloba 50+ este recomandat persoanelor de peste 50 de ani. Ginkgo biloba aju­tă la menţinerea fluxului de sânge spre creier, la o mai bună oxigenare cerebrală şi susţine funcţiile psihice; ginsengul siberian din compoziţie este un excelent adaptogen şi ajută la revigorarea şi adap­tarea organismului la condiţiile de stres.Pe lângă Ginkgo biloba, Ginkana memento are în compoziţie extract de guarana (cu efecte de to­ni­­­fiere şi de energizare), foarte util persoanelor care se confruntă cu perioade de stres prelungit. De asemenea, magneziul şi vitamina B6 din conţi­nut au certe efecte de diminuare a stresului. Este reco­mandat în special tinerilor, elevilor şi studen­ţilor, pentru a face faţă mai uşor activităţilor inte­lectuale şi pentru asimilarea rapidă a informaţiilor.