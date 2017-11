Aveţi grijă ca picioarele să fie mereu calde

Cis­titele şi incontinenţele urinare par in­ventate de inchiziţie, prin durerile lor cumplite. Dar în ciuda chinului pe care îl îndură, numeroşi pa­cienţi şovăie îndelung, înainte de a merge la medic. De jenă sau neştiinţă, îşi acceptă calvarul, trans­for­mându-şi viaţa în iad. Greu de crezut, dar ade­vărat: una dintre cauzele majore ale bolilor vezicii uri­nare este... ruşinea. Femeile, mai cu seamă, sunt con­vinse că împotriva incontinenţei nu se poate face nimic. O mare eroare, deoarece medicina dis­pu­ne de o serie întreagă de me­to­de pentru a ţine vezica sub con­trol: de la gimnastica specia­lă pentru abdo­menul inferior, electrostimulare, biofeedback şi tablete, până la intervenţiile mi­nore, ambulatorii, ori operaţiile mai importante. Lucru valabil atât pen­­­tru incontinenţa de soli­citare, la care este sufi­cientă, une­ori, o tuse sau un strănut, pen­tru ca să se declanşeze urina­rea, dar şi pentru incontinenţa de pre­siune, care se caracterizează printr-o nevoie de uri­nare extre­mă. Dar atâta vreme cât micul organ con­cav, situat în spatele pubisului, rămâne un su­biect tabu, multe persoane se vor chinui să găsească o re­zol­vare. Deşi vezica urinară este, de fapt, un organ genial. Când e goală, ea seamănă cu un vas, în care - prin canalul urinar - picură permanent urină. Pe măsură ce se umple, vezica se întinde ca un balon, atingând un volum de până la 500 de mili­litri.Dar nevoia de urinare se face simţită mai devre­me, astfel că organismul ne dă posibilitatea de a scăpa de "apa uzată" la momentul potrivit. Uneori, însă, în sistem se strecoară erori, de pildă, când la bărbaţi, prostata nu mai funcţionează corect, sau la femei, ligamentele au slăbit prea mult, în urma unor sarcini sau naşteri repetate. Nimeni nu este ferit de asta.Printre afecţiunile vezicii, cu care se confruntă mai cu seamă femeile, se numără şi cistita. Din punct de vedere statistic, fiecare femeie face cistită cel puţin o dată în viaţă, dar sunt cazuri în care afec­ţiunea revine tot timpul. Simptomele tipice sunt usturimea dureroasă la urinare, junghiurile ascuţite în partea inferioară a abdomenului, nevoia perma­nentă de a urina (mai ales noaptea, ocazie cu care somnul este distrus) şi urina tulbure.Nici bărbaţii nu sunt scutiţi de o asemenea in­fecţie, dar anatomia femeilor sporeşte predispoziţia lor la această afecţiune: uretra este mult mai scurtă decât cea a bărbaţilor, cu circa 4 cm, iar distanţa dintre anus şi vagin este atât de mică, încât bacte­riile nu au nicio problemă să o parcurgă. Pentru ele, uretra este un fel de tunel care duce direct în vezică.Există, totuşi, şi "veşti" bune: în mod normal, cis­tita nu e o boală periculoasă, spun experţii. Con­trolul medical este necesar doar dacă apar simpto­me asemănătoare cu cele ale gripei, febră şi dureri puternice în zona rinichilor. În acest caz, ame­nin­ţarea ar putea fi o eventuală nefrită. Dar, de regulă, boala se tratează simplu, fără intervenţia medicu­lui. Pentru a o ţine sub control, cei în cauză trebuie să se odihnească, să stea la căldură, gros îmbrăcaţi şi cu ciorapi de lână în picioare, să bea lichide multe şi să se trateze cu remedii pe bază de plante. Lichidele sunt foarte importante pentru a elimina bacteriile din vezică şi din căile urinare.Dacă problemele nu se ameliorează sau se agra­vează, se recomandă consultul medical. Dar, aten­ţie: nu acceptaţi din capul locului tratamentul cu antibiotice. Zeci de ani, acestea au fost prima op­ţiune în tratarea cistitelor, dar între timp, această terapie nu mai este justificată în toate cazurile. Adeseori, antibioticele fac mai mult rău decât bine, pentru că produc rezistenţă şi modifică flora intes­tinală. Efectiv, studiile dovedesc faptul că flora intestinală mai prezintă modificări şi după 3 luni de la un tratament de o săptămână cu antibiotice. 80% dintre pacienţi se vindecă fără administrarea aces­tora. Dar, pentru asta este necesară, to­tuşi, şi schimbarea modului de a gândi. Mulţi le iau doar pentru a reîncepe cât mai repede să funcţio­neze. Dar o solu­ţie durabilă arată cu totul altfel. Mai ales în cazul infec­ţiilor care se repetă, este nevoie de multă răb­dare. În asemenea cazuri, cea mai indicată este o combinaţie de diverse tratamente: vaccin, auto­vac­cin, probiotice, creme cu estro­geni şi antibac­te­rie­ne, remedii pe bază de plante şi o înlocuire a anti­con­cepţionalelor, de pildă. Spermi­cidele şi spiralele hormonale pot favoriza, şi ele, ce-i drept, infecţiile vezicii urinare, dar problema mare o reprezintă, adeseori, pilulele anti­con­cepţionale.De curând, cercetătorii danezi au des­coperit faptul că unele bacterii îşi schim­bă for­ma, pentru a se fixa mai bine pe pere­tele vezicii, unde sunt "ferite" de antibiotice. Din păcate, oame­nii de ştiinţă nu ştiu încă cum se poate contracara, dar presupun că tehnica inteligentă de adap­tare a bateriilor ar putea fi cauza infecţiilor repetate.Pentru a nu se ajunge acolo, femeile ar trebui să prevină boala: să bea lichide multe, să facă gimnas­tică specială pentru abdomen, să evite frigul şi să respecte igiena potrivită: după folosirea toaletei să se şteargă întotdeauna dinspre vagin înspre anus, pentru a ţine la distanţă de uretră bacteriile.Pe de altă parte, n-ar trebui să exagereze nici cu igiena. Loţiunile pentru spălare distrug mediul acid al vaginului, accentuând predispoziţia acestuia la infecţii. Şi încă o recomandare: după contactul sexual, femeile să meargă imediat la toaletă, pentru a elimina bacteriile din uretră. Iar cele care au pro­bleme frecvente, să-şi convingă partenerul să mear­gă la medic pentru analize. Bărbaţii pot suferi de o infecţie nedescoperită a prostatei şi de aceea pot transmite bacteriile în timpul contactului sexual. Mediul bazic al spermei măreşte - şi el - sensibi­litatea, iar schimbarea frecventă a partenerilor de sex acutizează problema.Toate acestea i-au adus cistitei "porecla" de "boală a lunii de miere". Dar neajunsurile nu tre­buie să afecteze plăcerea. Cu puţină "pedan­terie", boala poate fi ţinută, aproape întotdeauna, sub control.Studiile arată că preparatele pe bază de plante au un efect deosebit, atât preventiv, cât şi tămăduitor, împotriva cistitei.Rezultate sigure se obţin cu infuzii pre­parate din frunzele plantei stru­gu­rii-ursului, o plantă înrudită cu afi­nul, care creşte spontan în apropierea pădu­rilor de brad şi pin. Se face o cură din aceste ceaiuri, fie singure, fie în ames­­­tec, câte 2-3 părţi de plante, din care se folosesc 2 linguri la un sfert de litru de apă. Infuzia se prepară turnând apă clocotită peste plante, se acoperă cu un ca­pac şi se strecoară după 10-15 minute. Se utili­zează în stare caldă înaintea meselor principale, câte o ceaşcă. Durata unei cure este de 15-21 zile, după care se face o pauză de 10 zile, iar la nevoie se poate repeta.Repaus la pat, cu evitarea efortului fizic, a frigului şi umezelii.Repaus alimentar 2-3 zile, cu ceaiuri de plante pentru decongestionare şi purifi­care digestivă.* De 5-10 ori pe zi se ţin sub limbăşi se sug până la dizol­vare.* Se mestecă(la in­terval de 2-3 ore).* Se iaupe zi, în amestec cu suc de lămâie sau de morcovi., 2 linguri la 250 ml de apă, infuzate 2 minute. Se beau 3 căni pe zi.şi(Lamium album), 2 linguriţe amestec la 250 ml apă infuzate 5 minute. Se beau 2 căni pe zi., decoct din 20 g teci la 1 litru de apă, fiert 15 minute. Se bea fracţionat pe parcur­sul zilei.(Equisetum ar­ven­se) decoct din 5 g plantă la 300 ml apă, fiert 10 minute. Trei căni de ceai pe zi.(înfăşurare parţială în­tr-un prosop fierbinte) cu durata de 10-15 minute.zdrobite sau cu piure de cartofi (fierbinte) pe zona vezicii şi în cea lombară.* Băi parţiale (până la mijloc) ascendente, înce­pând de la 35 grade Celsius, urcându-se tempera­tura apei cât se suportă.* Pentru copii şi bătrâni, băile de şezut cât mai calde au efect imediat. Într-un lighean de 7-8 litri se punşi apoi, peste acest amestec, se toarnă 5 litri de apă fierbinte. Încercaţi apa cu cotul şi când este suportabilă, aşe­zaţi bol­navul în li­ghean (numai cu şezutul, nu şi cu picioa­rele). Va sta în această po­ziţie 20-30 mi­nute. Efectul acestei băi poate fi îmbună­tăţit dacă se con­sumă 2 ceşti pe zi de ceai de creţişoară.